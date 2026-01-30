Ezzel a testrésszel kellene kezdeni a zuhanyzást a bőrgyógyász szerint

Aki az arcát mossa meg először, annak rossz hír, hogy az orcákat utoljára célszerű hagyni, hogy zuhanyzás közben elkerüljük a szennyeződések eloszlatását. Amikor megnyitjuk a vizet, az első a hónalj és a bőrredők tisztítása legyen, és arra is kiemelt figyelmet érdemes fordítani, melyik területet mossuk szappannal lágyan és melyiket intenzívebb dörzsöléssel.

Fotó: Shutterstock

Arc helyett ezzel a területtel kezd a zuhanyzás közbeni tisztítást

Bőrgyógyászok egyetértenek abban, hogy az első terület a hónalj és a bőrredők kell legyenek. Ide tartozik még a mell alatti terület, a hasredő, az ágyék és a fenék, illetve a fenék közötti rész. Ezeken a területeken gyűlhet össze ugyanis a legtöbb baktérium az izzadság által, és pont emiatt itt telepedhet meg a legtöbb baktérium és gomba.

Miért baj, ha az arc az első zuhanyzáskor?

Amikor először az arcunkat tisztítjuk meg, majd csak utána a lábainkat, az intim területeket és a bőrredőket, akkor gyakorlatilag végigvisszük a baktériumokat a testünkön. Az izzadságmaradványok a vízzel együtt visszafolyhatnak a már megtisztított bőrfelületekre, ami aztán irritációt vagy fertőzést okozhat, főleg akkor, ha a törölközés sem megfelelően történik.

Mi egyebet okozhat mindez hosszú távon?

Pattanások jelenhetnek meg a mellkason

Kiütések jelenhetnek meg a háton

A szőrtüszők és a bőrredők begyulladhatnak

Vannak, akik nem értik, miért jelennek meg vízzel teli pattanások és piros foltok a bőrükön, illetve, hogy mitől viszketnek zuhanyzás után. Nos, ezek hátterében a rossz zuhanyzási sorrend áll.

Hogy ezt elkerüljük, kezdjük a tisztítást a legproblémásabb területekkel, majd folytassuk azokkal, amelyek a nap során jobban szellőznek (kezek, arc).

A zuhanyzás alatti mosakodás helyes sorrendje

Nedvesítsük be az egész testünket.

Először mossuk meg szivaccsal és tusfürdővel a hónaljat és a bőrredőket.

Ezután következhet az ágyék és a fenék közötti terület,

majd a test többi része

Az arcot hagyjuk a legvégére, és használjunk sminklemosó tonikot is, hogy minden szennyeződésnek búcsút mondhassunk. Se túl meleg, se túl hideg vízzel ne zuhanyozzunk – a túl meleg víz eltüntetheti a bőr természetes védőrétegét az arcról is, így az kiszolgáltatottabb lesz a fertőzésekkel szemben.