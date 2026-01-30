Hírlevél
Ezzel a testrésszel kellene kezdeni a zuhanyzást a bőrgyógyász szerint

1 órája
Arc, mellkas, majd a többi testrész – a legtöbben ebben a sorrendben kezdik átmosni magunkat tusoláskor, csakhogy a bőrgyógyászok szerint ez egészségügyi veszélyeket is rejthet. A nem megfelelő sorrendben történő bőrtisztítás zuhanyzás során irritációhoz, kiütésekhez és visszatérő bőrproblémákhoz vezethet. Nézzük, hogyan érdemes helyesen végezni a tisztálkodási rutint.
Aki az arcát mossa meg először, annak rossz hír, hogy az orcákat utoljára célszerű hagyni, hogy zuhanyzás közben elkerüljük a szennyeződések eloszlatását. Amikor megnyitjuk a vizet, az első a hónalj és a bőrredők tisztítása legyen, és arra is kiemelt figyelmet érdemes fordítani, melyik területet mossuk szappannal lágyan és melyiket intenzívebb dörzsöléssel. 

Ezzel a testrésszel kellene kezdeni a zuhanyzást a bőrgyógyász szerint, zuhanyszabály
Fotó: Shutterstock

Arc helyett ezzel a területtel kezd a zuhanyzás közbeni tisztítást

Bőrgyógyászok egyetértenek abban, hogy az első terület a hónalj és a bőrredők kell legyenek. Ide tartozik még a mell alatti terület, a hasredő, az ágyék és a fenék, illetve a fenék közötti rész. Ezeken a területeken gyűlhet össze ugyanis a legtöbb baktérium az izzadság által, és pont emiatt itt telepedhet meg a legtöbb baktérium és gomba.

Miért baj, ha az arc az első zuhanyzáskor?

Amikor először az arcunkat tisztítjuk meg, majd csak utána a lábainkat, az intim területeket és a bőrredőket, akkor gyakorlatilag végigvisszük a baktériumokat a testünkön. Az izzadságmaradványok a vízzel együtt visszafolyhatnak a már megtisztított bőrfelületekre, ami aztán irritációt vagy fertőzést okozhat, főleg akkor, ha a törölközés sem megfelelően történik.

Mi egyebet okozhat mindez hosszú távon? 

  • Pattanások jelenhetnek meg a mellkason
  • Kiütések jelenhetnek meg a háton
  • A szőrtüszők és a bőrredők begyulladhatnak

Vannak, akik nem értik, miért jelennek meg vízzel teli pattanások és piros foltok a bőrükön, illetve, hogy mitől viszketnek zuhanyzás után. Nos, ezek hátterében a rossz zuhanyzási sorrend áll. 

Hogy ezt elkerüljük, kezdjük a tisztítást a legproblémásabb területekkel, majd folytassuk azokkal, amelyek a nap során jobban szellőznek (kezek, arc). 

A zuhanyzás alatti mosakodás helyes sorrendje

  • Nedvesítsük be az egész testünket.
  • Először mossuk meg szivaccsal és tusfürdővel a hónaljat és a bőrredőket.
  • Ezután következhet az ágyék és a fenék közötti terület,
  • majd a test többi része

Az arcot hagyjuk a legvégére, és használjunk sminklemosó tonikot is, hogy minden szennyeződésnek búcsút mondhassunk. Se túl meleg, se túl hideg vízzel ne zuhanyozzunk – a túl meleg víz eltüntetheti a bőr természetes védőrétegét az arcról is, így az kiszolgáltatottabb lesz a fertőzésekkel szemben.

Ezzel a testrésszel kellene kezdeni a zuhanyzást a bőrgyógyász szerint, zuhanyszabály
Fotó: Shutterstock

Mely zuhanyzási rutint érdemes még elhagyni?

Zuhanyzás során számos hibát vétünk, ezek a leggyakoribbak, és az alábbiak kerültek a toplista további helyeire:

  • Ugyanazt a tusfürdőt használjuk az arcra, mint a test többi részére.
  • Intim tusfürdőt használunk az arcunkra.
  • Sokáig áztatjuk magunkat túl meleg víz alatt.
  • Erősen dörzsöljük a bőrredőket és az arcot. 
  • Vizeletet ürítünk állva, zuhanyzás közben.

Ha mindez nem lenne elég, érdemes rendszeresen ellenőrizni és megtisztítani a zuhanyrózsát is, ez az a hely ugyanis, ajol a gombák és baktériumok komplett telepeket alakíthatnak ki. Idővel a levegőbe kerülnek, aminek egészségünk és légzőszervünk láthatja kárát. 

 

