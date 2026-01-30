Ezzel a testrésszel kellene kezdeni a zuhanyzást a bőrgyógyász szerint

Aki az arcát mossa meg először, annak rossz hír, hogy az orcákat utoljára célszerű hagyni, hogy zuhanyzás közben elkerüljük a szennyeződések eloszlatását. Amikor megnyitjuk a vizet, az első a hónalj és a bőrredők tisztítása legyen, és arra is kiemelt figyelmet érdemes fordítani, melyik területet mossuk szappannal lágyan és melyiket intenzívebb dörzsöléssel.
Arc helyett ezzel a területtel kezd a zuhanyzás közbeni tisztítást
Bőrgyógyászok egyetértenek abban, hogy az első terület a hónalj és a bőrredők kell legyenek. Ide tartozik még a mell alatti terület, a hasredő, az ágyék és a fenék, illetve a fenék közötti rész. Ezeken a területeken gyűlhet össze ugyanis a legtöbb baktérium az izzadság által, és pont emiatt itt telepedhet meg a legtöbb baktérium és gomba.
Miért baj, ha az arc az első zuhanyzáskor?
Amikor először az arcunkat tisztítjuk meg, majd csak utána a lábainkat, az intim területeket és a bőrredőket, akkor gyakorlatilag végigvisszük a baktériumokat a testünkön. Az izzadságmaradványok a vízzel együtt visszafolyhatnak a már megtisztított bőrfelületekre, ami aztán irritációt vagy fertőzést okozhat, főleg akkor, ha a törölközés sem megfelelően történik.
Mi egyebet okozhat mindez hosszú távon?
- Pattanások jelenhetnek meg a mellkason
- Kiütések jelenhetnek meg a háton
- A szőrtüszők és a bőrredők begyulladhatnak
Vannak, akik nem értik, miért jelennek meg vízzel teli pattanások és piros foltok a bőrükön, illetve, hogy mitől viszketnek zuhanyzás után. Nos, ezek hátterében a rossz zuhanyzási sorrend áll.
Hogy ezt elkerüljük, kezdjük a tisztítást a legproblémásabb területekkel, majd folytassuk azokkal, amelyek a nap során jobban szellőznek (kezek, arc).
A zuhanyzás alatti mosakodás helyes sorrendje
- Nedvesítsük be az egész testünket.
- Először mossuk meg szivaccsal és tusfürdővel a hónaljat és a bőrredőket.
- Ezután következhet az ágyék és a fenék közötti terület,
- majd a test többi része
Az arcot hagyjuk a legvégére, és használjunk sminklemosó tonikot is, hogy minden szennyeződésnek búcsút mondhassunk. Se túl meleg, se túl hideg vízzel ne zuhanyozzunk – a túl meleg víz eltüntetheti a bőr természetes védőrétegét az arcról is, így az kiszolgáltatottabb lesz a fertőzésekkel szemben.
Mely zuhanyzási rutint érdemes még elhagyni?
Zuhanyzás során számos hibát vétünk, ezek a leggyakoribbak, és az alábbiak kerültek a toplista további helyeire:
- Ugyanazt a tusfürdőt használjuk az arcra, mint a test többi részére.
- Intim tusfürdőt használunk az arcunkra.
- Sokáig áztatjuk magunkat túl meleg víz alatt.
- Erősen dörzsöljük a bőrredőket és az arcot.
- Vizeletet ürítünk állva, zuhanyzás közben.
Ha mindez nem lenne elég, érdemes rendszeresen ellenőrizni és megtisztítani a zuhanyrózsát is, ez az a hely ugyanis, ajol a gombák és baktériumok komplett telepeket alakíthatnak ki. Idővel a levegőbe kerülnek, aminek egészségünk és légzőszervünk láthatja kárát.