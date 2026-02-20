Ezeket az ételeket ne edd soha, ha fontos az agyad egészsége

Az étkezési szokásaink sokkal közvetlenebb kapcsolatban állnak az idegrendszer működésével, mint azt elsőre gondolnánk. A HuffPost neurológusokat és idegtudósokat kérdezett arról, mely ételeket és italokat érdemes következetesen kerülni az agy egészségének megőrzése érdekében. A felsorolt élelmiszerek meglepően hétköznapiak, szinte mindannyian fogyasztjuk őket.

Az agy egészsége: érdemes inkább valódi vajat vagy jó minőségű olívaolajat használni

Fotó: 1213RF

Az agy egészségének megőrzése a gyakorlatban: amit a neurológusok sosem esznek meg

Amikor a tudatos táplálkozásról beszélünk, általában a lapos has vagy a szív egészsége lebeg a szemünk előtt. Az agyunk viszont valahogy mindig kimarad az egyenletből, holott ez a leginkább energiaigényes szervünk.

Friederike Fabritius idegtudós például rögtön a fehérjeporokkal kezdi a kerülendő élelmiszerek felsorolását. Sokan isszák edzés után, de a szakértő szerint a bennük lévő mesterséges édesítőszerek ártanak a bélrendszer mikrobiomjának. Márpedig, ha a bélrendszer nincs rendben, az agy sem lesz: a neurotranszmitterek nagy része ugyanis a belekben készül.

A buborékos gyilkos és a "művaj"

Dr. Shaheen Lakhan neurológus szerint az üdítőitalok egyszerűen brutálisak. És nem csak a hízás miatt. A rengeteg cukor rongálja az agyat ellátó ereket, ami idővel demenciához vagy akár stroke-hoz is vezethet. És ne áltassuk magunkat: a "zéró" és diétás verziók sem jobbak. Az agyunkat nem lehet átverni a kalóriamentes édesítőkkel; csak még több cukorra fogunk vágyni tőlük, a cukorfüggőség pedig létező és súlyos probléma.

Aztán ott a margarin. Dr. Shae Datta szerint a transzzsírok miatt ez az egyik legnagyobb ellenség. Egy friss kutatás szerint azoknál, akiknek magas a vérében az elaidinsav (ez egy tipikus transzzsír) szintje, sokkal nagyobb eséllyel kopik meg az elme. Érdemes inkább valódi vajat vagy jó minőségű olívaolajat használni.

Ha a koffeinmentes kávéból a koffeint vegyszerekkel vonták ki a szemekből, akkor veszélyes lehet

Fotó: 123RF

Meglepő veszélyek: koffeinmentes kávé

A koffeinmentes kávé rajongóinak van egy rossz hírünk. Sean Callan idegtudós szerint, ha a koffeint vegyszerekkel (például metilén-kloriddal) vonták ki a szemekből, akkor lényegében hígított oldószert iszunk. Ez a méreg átjut a placentán is, és hosszú távon idegrendszeri károkat okozhat. Ha ragaszkodunk a menteshez, vegyszermentes, vizes eljárással készült márkákat érdemes keresni.