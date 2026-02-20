Hírlevél
egészség

Ezeket az ételeket ne edd soha, ha fontos az agyad egészsége

26 perce
Olvasási idő: 8 perc
Sokan azt hiszik, napi pár keresztrejtvény vagy egy online szókirakó elég ahhoz, hogy időskorukra is frissek maradjanak szellemileg. Pedig az agy egészségének megőrzése valójában a táplálkozással kezdődik, vagy éppen ott bukik el.
Az étkezési szokásaink sokkal közvetlenebb kapcsolatban állnak az idegrendszer működésével, mint azt elsőre gondolnánk. A HuffPost neurológusokat és idegtudósokat kérdezett arról, mely ételeket és italokat érdemes következetesen kerülni az agy egészségének megőrzése érdekében. A felsorolt élelmiszerek meglepően hétköznapiak, szinte mindannyian fogyasztjuk őket.

az agy egészsége, egészség
Az agy egészsége: érdemes inkább valódi vajat vagy jó minőségű olívaolajat használni
Fotó: 1213RF

Az agy egészségének megőrzése a gyakorlatban: amit a neurológusok sosem esznek meg

Amikor a tudatos táplálkozásról beszélünk, általában a lapos has vagy a szív egészsége lebeg a szemünk előtt. Az agyunk viszont valahogy mindig kimarad az egyenletből, holott ez a leginkább energiaigényes szervünk. 

Friederike Fabritius idegtudós például rögtön a fehérjeporokkal kezdi a kerülendő élelmiszerek felsorolását. Sokan isszák edzés után, de a szakértő szerint a bennük lévő mesterséges édesítőszerek ártanak a bélrendszer mikrobiomjának. Márpedig, ha a bélrendszer nincs rendben, az agy sem lesz: a neurotranszmitterek nagy része ugyanis a belekben készül.

A buborékos gyilkos és a "művaj"

Dr. Shaheen Lakhan neurológus szerint az üdítőitalok egyszerűen brutálisak. És nem csak a hízás miatt. A rengeteg cukor rongálja az agyat ellátó ereket, ami idővel demenciához vagy akár stroke-hoz is vezethet. És ne áltassuk magunkat: a "zéró" és diétás verziók sem jobbak. Az agyunkat nem lehet átverni a kalóriamentes édesítőkkel; csak még több cukorra fogunk vágyni tőlük, a cukorfüggőség pedig létező és súlyos probléma.

Aztán ott a margarin. Dr. Shae Datta szerint a transzzsírok miatt ez az egyik legnagyobb ellenség. Egy friss kutatás szerint azoknál, akiknek magas a vérében az elaidinsav (ez egy tipikus transzzsír) szintje, sokkal nagyobb eséllyel kopik meg az elme. Érdemes inkább valódi vajat vagy jó minőségű olívaolajat használni.

Beautiful young woman is drinking coffee and smiling while sitting in cafe
Ha a koffeinmentes kávéból a koffeint vegyszerekkel vonták ki a szemekből, akkor veszélyes lehet
Fotó: 123RF

Meglepő veszélyek: koffeinmentes kávé

A koffeinmentes kávé rajongóinak van egy rossz hírünk. Sean Callan idegtudós szerint, ha a koffeint vegyszerekkel (például metilén-kloriddal) vonták ki a szemekből, akkor lényegében hígított oldószert iszunk. Ez a méreg átjut a placentán is, és hosszú távon idegrendszeri károkat okozhat. Ha ragaszkodunk a menteshez, vegyszermentes, vizes eljárással készült márkákat érdemes keresni.

An inviting photo of a cold, frothy beer next to a generous serving of golden French fries, symbolizing leisure and comfort dining.
A sör és a sült krumpli árnyoldala
Fotó: 123RF

A sör sajnos üres kalória, az alkohol pedig, legyen bármilyen népszerű, egy idegméreg. Dr. Byran Ho szerint már a mérsékelt ivás is kikezdi a központi idegrendszert. 

És végül sokak egyik kedvence, a sült krumpli. Dr. Pedram Navab szerint a bő olajban sült, zsíros ételek rontják a vér-agy gát épségét, és konkrétan károsítják a hippocampust. Ez az a terület, ami a tanulásért és a memóriáért felel. Ha ez sérül, jön a felejtés.

Fresh raw vegetables and fruits. Ingredients of vegan diet.
A több zöldség és gyümölcs fogyasztásáért az agyunk hálás lesz
Fotó: 123RF

Mit válasszunk a "tiltólistás" kedvencek helyett? Ezeket tehetjük az agyunk védelméért

Szerencsére az agy egészségének megőrzése nem jelenti azt, hogy mostantól csak sárgarépán kell élnünk. A titok a tudatos cserékben és a fokozatosságban rejlik. A neurológusok szerint nem kell egyik napról a másikra mindent kidobni a kamrából, de ha az alábbi alapelveket beépítjük a mindennapokba, az agyunk hálás lesz érte:

  • Több zöldség, gyümölcs és teljes kiőrlésű gabona: Ezek a rostok és antioxidánsok táplálják a bélflórát és védik az idegsejteket.
  • Rendszeres halfogyasztás: Az omega-3 zsírsavak a legjobb "kenőanyagok" az agyunk számára.
  • Tudatos hidratálás: A cukros üdítők helyett a víz és a cukormentes teák (például a zöld tea) hidratálják legjobban az agyszövetet.
  • Mértékletesség: A koffein és az alkohol esetében a kevesebb mindig több.

A lényeg, hogy ne görcsöljünk rá a diétára. Már az is rengeteget számít, ha a mindennapi rutinunkban tudatosan csökkentjük a legproblémásabb ételek arányát. Az egészséges életmód egy maraton, nem sprint, de az éles elme és a tiszta memória megéri ezt a kis odafigyelést.

 

 

