Ezeket az ételeket ne edd soha, ha fontos az agyad egészsége

Az étkezési szokásaink sokkal közvetlenebb kapcsolatban állnak az idegrendszer működésével, mint azt elsőre gondolnánk. A HuffPost neurológusokat és idegtudósokat kérdezett arról, mely ételeket és italokat érdemes következetesen kerülni az agy egészségének megőrzése érdekében. A felsorolt élelmiszerek meglepően hétköznapiak, szinte mindannyian fogyasztjuk őket.
Az agy egészségének megőrzése a gyakorlatban: amit a neurológusok sosem esznek meg
Amikor a tudatos táplálkozásról beszélünk, általában a lapos has vagy a szív egészsége lebeg a szemünk előtt. Az agyunk viszont valahogy mindig kimarad az egyenletből, holott ez a leginkább energiaigényes szervünk.
Friederike Fabritius idegtudós például rögtön a fehérjeporokkal kezdi a kerülendő élelmiszerek felsorolását. Sokan isszák edzés után, de a szakértő szerint a bennük lévő mesterséges édesítőszerek ártanak a bélrendszer mikrobiomjának. Márpedig, ha a bélrendszer nincs rendben, az agy sem lesz: a neurotranszmitterek nagy része ugyanis a belekben készül.
A buborékos gyilkos és a "művaj"
Dr. Shaheen Lakhan neurológus szerint az üdítőitalok egyszerűen brutálisak. És nem csak a hízás miatt. A rengeteg cukor rongálja az agyat ellátó ereket, ami idővel demenciához vagy akár stroke-hoz is vezethet. És ne áltassuk magunkat: a "zéró" és diétás verziók sem jobbak. Az agyunkat nem lehet átverni a kalóriamentes édesítőkkel; csak még több cukorra fogunk vágyni tőlük, a cukorfüggőség pedig létező és súlyos probléma.
Aztán ott a margarin. Dr. Shae Datta szerint a transzzsírok miatt ez az egyik legnagyobb ellenség. Egy friss kutatás szerint azoknál, akiknek magas a vérében az elaidinsav (ez egy tipikus transzzsír) szintje, sokkal nagyobb eséllyel kopik meg az elme. Érdemes inkább valódi vajat vagy jó minőségű olívaolajat használni.
Meglepő veszélyek: koffeinmentes kávé
A koffeinmentes kávé rajongóinak van egy rossz hírünk. Sean Callan idegtudós szerint, ha a koffeint vegyszerekkel (például metilén-kloriddal) vonták ki a szemekből, akkor lényegében hígított oldószert iszunk. Ez a méreg átjut a placentán is, és hosszú távon idegrendszeri károkat okozhat. Ha ragaszkodunk a menteshez, vegyszermentes, vizes eljárással készült márkákat érdemes keresni.
A sör és a sült krumpli árnyoldala
A sör sajnos üres kalória, az alkohol pedig, legyen bármilyen népszerű, egy idegméreg. Dr. Byran Ho szerint már a mérsékelt ivás is kikezdi a központi idegrendszert.
És végül sokak egyik kedvence, a sült krumpli. Dr. Pedram Navab szerint a bő olajban sült, zsíros ételek rontják a vér-agy gát épségét, és konkrétan károsítják a hippocampust. Ez az a terület, ami a tanulásért és a memóriáért felel. Ha ez sérül, jön a felejtés.
Mit válasszunk a "tiltólistás" kedvencek helyett? Ezeket tehetjük az agyunk védelméért
Szerencsére az agy egészségének megőrzése nem jelenti azt, hogy mostantól csak sárgarépán kell élnünk. A titok a tudatos cserékben és a fokozatosságban rejlik. A neurológusok szerint nem kell egyik napról a másikra mindent kidobni a kamrából, de ha az alábbi alapelveket beépítjük a mindennapokba, az agyunk hálás lesz érte:
- Több zöldség, gyümölcs és teljes kiőrlésű gabona: Ezek a rostok és antioxidánsok táplálják a bélflórát és védik az idegsejteket.
- Rendszeres halfogyasztás: Az omega-3 zsírsavak a legjobb "kenőanyagok" az agyunk számára.
- Tudatos hidratálás: A cukros üdítők helyett a víz és a cukormentes teák (például a zöld tea) hidratálják legjobban az agyszövetet.
- Mértékletesség: A koffein és az alkohol esetében a kevesebb mindig több.
A lényeg, hogy ne görcsöljünk rá a diétára. Már az is rengeteget számít, ha a mindennapi rutinunkban tudatosan csökkentjük a legproblémásabb ételek arányát. Az egészséges életmód egy maraton, nem sprint, de az éles elme és a tiszta memória megéri ezt a kis odafigyelést.