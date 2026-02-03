A barátság lenne az egészséges, hosszú élet záloga?

Kutatók azt találták, hogy – akár introvertáltak, akár extrovertáltak vagyunk – a rendszeres társas kapcsolatok és az erős barátságok bizonyíthatóan pozitív hatással vannak egészségünkre.

Az erős barátságok pozitív hatással vannak az egészségünkre

Fotó: Shutterstock

A barátság pozitív egészségügyi hatásai

A barátságok olyannyira jótékonyan hathatnak ránk, hogy képesek csökkenteni a magas vérnyomás kockázatát és a fizikai fájdalmat, javítani az alvásminőséget, gyorsítani a sebgyógyulás folyamatát, kitolni az élettartamot. Érdekes módon, ennek ellenkezője is „működik”: amennyiben megfosztjuk magunkat a társas kapcsolatoktól, az immunrendszerünk gyengülni kezd, és gyulladások léphetnek fel a szervezetünkben. A magány tehát valóban megbetegíthet.

Hogyan lehetséges ez?

Nem kell ahhoz spirituális gondolkodónak lenni, hogy belássuk: a mentális és fizikai egészség szoros kapcsolatban állnak. Amikor valaki elszigetelten él, általában kevesebbet is mozog, ezáltal romlik az életminősége.

Különösen megfigyelhető ez idősebbeknél, akik már elveszítették párjukat, egyedül maradtak, bezárkóztak – állapotuk, így kognitív képességeik is, fokozatosan romlani kezd.

Az interakció az, ami valójában számít

Mivel az ember társas lény, gyakorlatilag mindegy, hogy a gondoskodás vagy a figyelem egy családtagtól vagy egy baráttól áramlik felé, a lényeg inkább az interakció minőségén van.

Az őszinte érdeklődés, az értő figyelem növelheti a dopamin- és szerotoninszintet: boldogabbakká válunk, biztonságban érezzük magunkat, ami a szervezetben beindítja a védőmechanizmusukat és immunrendszerünk is erősebbé válhat.

A barátok és a kedves ismerősök köre életkorral változhat. Kamaszként teljesen másfajta emberekhez kapcsolódunk, mint a karrierépítés idején, vagy idősebb korban. Utóbbi esetben már nem elégszünk meg a felszínes kapcsolatokkal – olyanok társaságát keressük, akik nem érdekből vannak velünk, és lehet rájuk számítani, ha baj van.

A legjobb, amit tehetünk, ha szakítunk némi időt és energiát a barátságaink ápolására

Fotó: 123RF

A barátságokon – akárcsak a jóllétünkön– élethosszig dolgozni kell

Ha házikedvenccel élünk, kötelességünk gondoskodni róla, a barátságokkal is így van ez: ha elhanyagoljuk a társas kapcsolatainkat, elsorvadnak, ha ápoljuk, erősödnek. Nem véletlenül van lehetőség a kórházakban és az idősotthonokban közösségi programokon való részvételre, például csoportos kiránduásra, kulturális programokra vagy önkéntes tevékenységre.

Ezek a kapcsolódások hosszú távon erősíthetik a társas hálót, ami egyfajta testi-lelki védőfaktor.

A legjobb, amit tehetünk, ha minden életszakaszban szakítunk némi időt és energiát a barátságaink ápolására. A dolog megtérül: stabilabb lelkiállapotra és erősebb immunrendszerre tehetünk szert természetes „eszközökkel”. A barátság gyógyító erő.