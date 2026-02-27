Már 40 évesen jelentkezhetnek a demencia jelei – Ezekre kell odafigyelni, hogy korán elcsípjük a bajt

Az orvosok közül is sokan felkapták erre a fejüket. Egy negyven felett jelentkező, makacs depresszió vagy egy váratlan bipoláris epizód mögött néha több húzódhat meg, mint egy nehéz életszakasz. Nem arról van szó, hogy minden rosszabb periódusnál a legrosszabbra kell számítani, de van, amikor ezek a tünetek a demencia korai jelei közé tartoznak. A téma nem elméleti: idehaza is családok százezrei élnek együtt Alzheimer-kórral vagy más neurodegeneratív betegséggel, így minden új felismerés komoly segítséget jelenthet.

A demencia korai jelei sokszor nem feledékenységként, hanem pszichiátriai panaszként jelentkeznek

Fotó: Shutterstock

Demencia korai jelei és hangulatzavarok: mit mutat az új kutatás?

Az Alzheimer’s Association nevű szaklapban megjelent tanulmány szerint, japán kutatók 99 ember állapotát követték nyomon: közülük 52-nél 40 éves kor után jelentkezett depresszió vagy bipoláris zavar, a többiek egészséges kontrollszemélyek voltak.

PET-vizsgálattal nézték meg, mi történik az agyban. Az eredmény meglepő. A későn jelentkező hangulatzavarral élők körülbelül felénél tau-fehérje-felhalmozódást, csaknem harmaduknál pedig béta-amiloid lerakódást találtak – ezek az Alzheimer-kór ismert biomarkerei. A kontrollcsoportban ez jóval ritkább volt.

A kutatók 208 boncolási esetet is elemeztek, és arra jutottak, hogy a hangulati tünetek átlagosan 7,3 évvel megelőzték a kognitív hanyatlást. Vagyis a demencia korai jelei sokszor nem feledékenységként, hanem pszichiátriai panaszként jelentkeznek.

Nem mindig „csak” egy rossz időszak

Természetesen nem arról van szó, hogy aki 45 évesen depressziós lesz, annál törvényszerűen demencia alakul ki. Ezt fontos tisztázni. Az életközepi krízis, egy válás, munkahelyi kiégés vagy tartós stressz önmagában is bőven elég lehet ahhoz, hogy valaki mélypontra kerüljön.

A szakemberek mégis azt mondják: ha minden előzmény nélkül, látszólag „a semmiből” jelenik meg 40–50 éves kor után egy makacs, hosszan elhúzódó hangulatzavar, azt érdemes alaposabban körbejárni. A tapasztalatok alapján előfordul, hogy a későn induló depresszió évekkel később Alzheimer-kórba vagy más neurodegeneratív betegségbe fordul át.