Ezekkel a gyógynövényekkel végre búcsút inthetünk az édesség utáni sóvárgásnak

Ha továbbra is szeretnénk kitartani a cukordetox-szal kapcsolatos elhatározásunk mellett, érdemes segítségül hívni bizonyos gyógynövényeket, amelyek teaként csillapíthatják az édesség utáni sóvárgást és enyhíthetik az elvonási tüneteket is.

A cukor- avagy az édességfüggőség valóban létező jelenség

Ha édességtől is lehet függni, akkor a cukor drognak számít?

A cukor- avagy az édességfüggőség valóban létező jelenség. A cukor nagyon hasonlóan hat az agyunkra, mint a kábítószerek, az alkohol vagy a nikotin. Amikor cukros édességet fogyasztunk, az agyban nagy mennyiségű dopamin szabadul fel.

A rendszeres cukorbevitel azonban megzavarja az agy dopaminreceptorait, vagyis – akárcsak rendszeres droghasználat esetén – egy idő után a szervezet egyre több édeset kíván ugyanazon örömhatás eléréséhez.

Ha nem fokozatosan próbáljuk csökkenteni a cukorfogyasztásunkat, ingerlékenység, fejfájás, fáradtság, izzadás, remegés vagy akár a depresszió is felléphet. Ezek a drog- és alkoholmegvonás alapvető tünetei is.

A gyógynövényes teák hatékonyak lehetnek a cukorfüggőség elleni harcban

Gyógynövények, amelyek mérséklik az édesség utáni sóvárgást

Amennyiben véget szeretnénk vetni a folyamatos édesség utáni sóvárgásnak, érdemes bevetni bizonyos gyógynövényeket. Nem elérhetetlen, drága növényekről van szó – a háztartásunkban is fellelhetők, vagy könnyen beszerezhetők. Ha ezekből készítünk teát, érezhetően alábbhagy az édességvágy.

Fahéj, a vércukorszint-stabilizátor

A fahéj képes a vércukorszintet optimális szinten tartani, így elkerülhetők a sóvárgási periódusok is.

Kakukkfű megvonásos puffadásra

A kakukkfű jótékonyan hat az emésztésre, ami különösen hasznos, amikor a cukros étrendről szeretnénk cukormentes vagy mérsékelt cukortartalmú étrendre átállni. Mivel nyugtató, lazító hatása van, csökkentheti a puffadást és a görcsöket.

Kurkuma: eltünteti az édességmaradványokat a szervezetből

A kurkuma képes a májból eltávolítani az édességfogyasztás után lerakódott méreganyagokat, ráadásul szabályozza a vércukorszintet.

Zsálya: mankó az édességelvonás tüneteihez

A zsálya főleg antioxidáns tartalmáról ismert, emellett vércukorszint- és koleszterin-stabilizátor. Nyugtató hatással van az idegrendszerre, ennek köszönhetően a szervezetünk nem sínyli meg túlzottan a cukormegvonásos időszakot.