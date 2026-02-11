Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
étkezés

Ezekkel a gyógynövényekkel végre búcsút inthetünk az édesség utáni sóvárgásnak

50 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Amikor szilveszter napján megfogadjuk, hogy kevesebb süteményt eszünk az új évben, az elején még minden a terv szerint halad. Egy hónap után azonban már mindent megadnánk egy finom mogyorós, tejszínhabos édességért. Hogyan védhetjük ki tartósan az édesség utáni sóvárgást? Hogyan csökkenthetjük okosan a cukros ételeket? Eláruljuk.
Link másolása
Vágólapra másolva!
étkezésétkezési szokásoksóvárgás

Ha továbbra is szeretnénk kitartani a cukordetox-szal kapcsolatos elhatározásunk mellett, érdemes segítségül hívni bizonyos gyógynövényeket, amelyek teaként csillapíthatják az édesség utáni sóvárgást és enyhíthetik az elvonási tüneteket is.

édesség a dobozban, fánkokat tart egy fiatal nő a kezében
A cukor- avagy az édességfüggőség valóban létező jelenség
Fotó: Shutterstock

Ha édességtől is lehet függni, akkor a cukor drognak számít? 

A cukor- avagy az édességfüggőség valóban létező jelenség. A cukor nagyon hasonlóan hat az agyunkra, mint a kábítószerek, az alkohol vagy a nikotin. Amikor cukros édességet fogyasztunk, az agyban nagy mennyiségű dopamin szabadul fel. 

A rendszeres cukorbevitel azonban megzavarja az agy dopaminreceptorait, vagyis – akárcsak rendszeres droghasználat esetén – egy idő után a szervezet egyre több édeset kíván ugyanazon örömhatás eléréséhez. 

Ha nem fokozatosan próbáljuk csökkenteni a cukorfogyasztásunkat, ingerlékenység, fejfájás, fáradtság, izzadás, remegés vagy akár a depresszió is felléphet. Ezek a drog- és alkoholmegvonás alapvető tünetei is.

Freshly brewed tea is poured into a clear cup beside mint leaves and dried fruit under natural light.
A gyógynövényes teák hatékonyak lehetnek a cukorfüggőség elleni harcban
Fotó: 123RF

Gyógynövények, amelyek mérséklik az édesség utáni sóvárgást

Amennyiben véget szeretnénk vetni a folyamatos édesség utáni sóvárgásnak, érdemes bevetni bizonyos gyógynövényeket. Nem elérhetetlen, drága növényekről van szó – a háztartásunkban is fellelhetők, vagy könnyen beszerezhetők. Ha ezekből készítünk teát, érezhetően alábbhagy az édességvágy.

Fahéj, a vércukorszint-stabilizátor

A fahéj képes a vércukorszintet optimális szinten tartani, így elkerülhetők a sóvárgási periódusok is. 

Kakukkfű megvonásos puffadásra

A kakukkfű jótékonyan hat az emésztésre, ami különösen hasznos, amikor a cukros étrendről szeretnénk cukormentes vagy mérsékelt cukortartalmú étrendre átállni. Mivel nyugtató, lazító hatása van, csökkentheti a puffadást és a görcsöket.

Kurkuma: eltünteti az édességmaradványokat a szervezetből

A kurkuma képes a májból eltávolítani az édességfogyasztás után lerakódott méreganyagokat, ráadásul szabályozza a vércukorszintet.

Zsálya: mankó az édességelvonás tüneteihez

A zsálya főleg antioxidáns tartalmáról ismert, emellett vércukorszint- és koleszterin-stabilizátor. Nyugtató hatással van az idegrendszerre, ennek köszönhetően a szervezetünk nem sínyli meg túlzottan a cukormegvonásos időszakot. 

A gyógynövényes teák hatékonyak lehetnek a cukorfüggőség elleni harcban. Mivel stabilizálják a vércukorszintet, képesek megelőzni a falási rohamokat kiváltó inzuliningadozást. A teázás rituáléja ráadásul megnyugtatja a lelket és az idegrendszert. 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!