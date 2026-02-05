A legtöbben ezt rontják el a fájdalomcsillapítókkal az influenzaszezonban

Ártalmatlanok, hiszen vény nélkül is beszerezhetők a gyógyszertárakban, gondolják sokat. Pedig a fájdalomcsillapítókkal sem árt csínján bánni, ugyanis – akárcsak más gyógyszerek – nem előírás szerint szedve óriási károkat okozhatnak szervezetünknek.

Nem mindegy, melyik típusú fájdalomcsillapítót alkalmazunk migrénre, melyiket fejfájásra és lázra

Fotó: Shutterstock

Egy hatásos, kettő biztosan hatékonyabb

Migrénre, hőemelkedésre első dolgunk, hogy fájdalomcsillapítót veszünk be. A paracetamol és az ibuprofen tartalmú készítmények ilyenkor alapfelszereléssé válnak, és hajlamosak vagyunk azt gondolni, ha az első gyógyszer nem hat 5-10 perc alatt, a legbiztosabb, ha beveszünk egy másodikat is. Ez óriási tévhit: egyes fájdalomcsillapítók esetében, ha az elsőre rövid időn belül egy újabbat veszünk be, gyakorlatilag az első hatását lassítjuk.

Paracetamol és ibuprofen tartalmú fájdalomcsillapítók együttes bevétele

Nagyon nem mindegy, melyik típusú fájdalomcsillapítót alkalmazunk migrénre, melyiket fejfájásra és lázra.

A paracetamol elsősorban akkor működik jól, ha a láz és a fejfájás dominál, ugyanis viszonylag rövid idő alatt képes csökkenteni a testhőmérsékletet és kevésbé terheli meg a gyomrot.

Az ibuprofen gyulladáscsökkentő, és akkor a legcélszerűbb bevenni, ha az influenzát izom- és ízületi fájdalmak kísérik. Nem annyira kíméletes a gyomorhoz, mint a paracetamol, sőt, krónikus emésztőrendszeri panaszok is okozhat, allergia esetén szedése pedig kifejezetten kockázatos lehet.

Ha a láz és a fejfájás dominál a paracetamol hatékonyabban segít és kevésbé terheli a gyomrot

Fotó: Shutterstock

Hogyan kombinálhatók a fájdalomcsillapító gyógyszerek biztonságosan?

A paracetamol és az ibuprofen tartalmú fájdalomcsillapítók bár eltérő mechanizmussal hatnak, kombinálhatók egymással (ha az allergiát kizártuk),

ez azonban korántsem jelenti azt, hogy ne kellene figyelni az adagolás betartására, illetve azokra az egyéb gyógyszerekre, amelyeket minden nap szedünk.

Orrdugulás és légúti tünetek esetén a háziorvos ajánlhat más gyógyszereket is, például köptetőket, köhögéscsillapítót vagy hurutoldót – ilyenkor kiemelten fontos, hogy átolvassuk a betegtájékoztatót a fájdalomcsillapítókkal való kombinálhatóság miatt.

Gyógynövények és fájdalomcsillapítók influenzaszezonban

Egyes gyógynövények (orbáncfű) vagy étrend-kiegészítők kölcsönhatásba léphetnek a fájdalomcsillapítókkal, ami akár életveszélyes állapothoz is vezethet. Mindenképpen kérdezzük meg kezelőorvosunkat vagy gyógyszerészünket, biztonságos-e számunkra az adott kombináció.