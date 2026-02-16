Tilos hozzáérni, mert vakságot okozhat − mutatjuk a rendkívül veszélyes növényt

A növények megnyugtatnak, gyönyörködhetünk bennük, és jóformán eszünkbe sem jut, hogy veszélyt jelenthetnek ránk. A kaukázusi medvetalp csodaszép, hazánkban is előforduló növény, amivel érdemes nagyon óvatosnak lenni, ugyanis komoly kockázatot jelent az egészségünkre. Egyáltalán nem tanácsos hozzáérni, mert allergén anyagai súlyos reakciókat válthatnak ki. Az utóbbi években ráadásul az is kiderült, hogy az ökoszisztémára sincs kedvező hatással.

A kaukázusi medvetalp bár csodaszép, hazánkban is előforduló növény, de komoly kockázatot jelent az egészségünkre

Fotó: Tomas Vynikal

A kaukázusi medvetalp iránti bizalom hamar megszűnt

Eredetileg dísznövényként ültették Európa-szerte, de a kezdeti bizalom hamar elmúlt, kiderült ugyanis, hogy kontrollálatlanul és nagy mértékben képes elözönleni a természetes élőhelyeket. Első pillantásra bele lehet szeretni, hiszen igen szép növény: nagy termetű, akár 5 méteresre is megnőhet.

A kaukázusi medvetalp virága némileg hasonlít a bodzáéhoz: óriási, ernyőszerű, fehér színben pompázó, és már messziről vonzza a tekintetet.

Épp ezért telepítették arborétumokba és parkokba. Mivel hatalmas termete miatt árnyékot vet a talajra, más fajok képtelenek elegendő fényhez jutni. A medvetalp rövid idő alatt egyeduralomra tör, és képes belakni a teljes területet, közben pedig gyakorlatilag halálra ítéli a körülötte élő fajokat.

Nehéz lépést tartani a kaukázusi medvetalppal

A szakemberek évek óta küzdenek a terjedése ellen, megfékezése azonban korántsem könnyű. A Bakonyban több évtizedbe telt a visszaszorítása, mert a kaukázusi medvetalp magjai könnyen terjednek, és gyakorlatilag bárhol, bármikor újra megjelenhetnek.

Fontos, hogy mindenki időben felismerje a növényt és tisztában legyen annak veszélyeivel

Fotó: MW archív

Megérinteni is tilos − Vakságot okozhat a kaukázusi medvetalp

Március-április környékén hajt ki, nedve a fény hatására súlyos, égési sérüléshez hasonló hólyagokat okoz a bőrön, éppen ezért tilos hozzáérni.

Amennyiben valaki mégis megteszi, majd figyelmetlenségből a szeméhez ér, annak vakság lehet a vége.

A kaukázusi medvetalp rohamos terjedésének megállítása érdekében a természetvédelmi szakemberek, a hatóságok és a lakosság jó ideje együttműködik, emellett folyamatos a lakosság edukációja, melynek célja, hogy mindenki időben felismerje a növényt és tisztában legyen annak veszélyeivel.