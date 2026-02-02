Szokj le róla! Vitaminok és ásványi anyagok, amiket tilos kávéval bevenni

Talán nem hangsúlyozzák eléggé a szakemberek, de léteznek bizonyos vitaminok, amelyek bár önmagukban egészségesek, kávéval bevéve, vagy rögtön a reggeli kávé után lenyelve több kárt okozhatnak szervezetünknek, mint hasznot. Sőt, háziorvosok állítják, ez az egyik legrosszabb rituálé. Az sem szerencsés, ha egyes vitaminokat együtt viszünk be a szervezetünkbe: a kalcium akadályozza a vas felszívódását, a cink gátolja a réz hasznosulását –, de kávéval együtt az alábbi vitaminokat bevinni egyenesen tilos.

A kávé gátolja bizonyos vitaminok és ásványi anyagok hasznosulását a szervezetben

Fotó: Getty Images

Mi a gond a kávéval?

Önmagában a kávéval nincsen gond. Számos kutatás bizonyította, hogy mérsékelt fogyasztása segíthet a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében és számos hasznos összetevőt, többek között antioxidánsokat is tartalmaz. Csakhogy pont az antioxidánsok azok, amelyek akadályt gördíthetnek egyes vitaminok felszívódásának útjába.

Két vitamin és két ásványi anyag, amelyek képtelenek hasznosulni kávé jelenlétében

A kávé befolyásolhatja a D-vitamin, a cink, a kalcium és a B-vitaminok felszívódását, de ismerünk olyan eseteket is, amikor csökkenti is azok hatékonyságát.

A kávé antioxidánsai és a vasfelszívódás problémája

Egy Svájcban végzett 2022-es tanulmány szerint vashiánnyal küzdő nők esetében 54%-kal kevesebb vas szívódott fel, amikor a kiegészítőt kávéval vették be, ellentétben azokkal, akik vízzel fogyasztották.

A hátterében a kávéban található polifenol- és tannintartalmú antioxidánsok állnak, ezek ugyanis megzavarják a vas felszívódását a szervezetben.

Amennyiben kávézás előtt 1-2 órával, még éhgyomorra viszünk be szervezetünkbe vasat, az gond nélkül felszívódik, vagyis lehet kávézni, lehet vasat pótolni, de más-más időpontokban.

A kávéban található koffein akadályozza a D-vitamin hasznosulását

Fotó: Shutterstock

A koffein is ludas: D-vitamin

Az is bizonyítást nyert, hogy a kávéban található koffein akadályozza a D-vitamin hasznosulását azáltal, hogy gyengíti a D-vintamin-receptorok észlelési érzékenységét. Ha eddig rendszeresen kávézás közben vagy azt követően vettük be ezt a vitamint, kevesebb hasznosult belőle, mint kellett volna.

Nem kell lemondani a kávéról, de az optimális hasznosulás miatt érdemes legalább 1 órával a kávé elfogyasztása után bevinni a szervezetbe a D-vitamint.

A B-vitaminoknak idejük sincs felszívódni

A kávéban található koffeinről köztudott, hogy vízhajtó hatású, a B-vitaminok viszont vízben oldódnak – a kettő együtt semmire nem vezet.

Vagyis, ha kávéval együtt, vagy rögtön a reggeli koffeinadagunk elfogyasztása után viszünk be B-vitamint, az vizelettel távozni fog.

Nagy része legalábbis biztosan. Ha szeretnénk, hogy a B-vitaminok a lehető legjobban hasznosuljanak szervezetünkben, célszerű legalább azokat egy órával később, vízzel bevenni.