Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Háború

Brutális orosz csapás: ezt Ukrajna nem heveri ki egykönnyen

Sport

„Hányni szeretnék, undorodom ettől” – Varga Barnabásék edzője kifakadt

vitaminháztartás

Szokj le róla! Vitaminok és ásványi anyagok, amiket tilos kávéval bevenni

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Reggeleink része, mégis csak kevesen tudják, hogy élénkítő hatása mellett olyan tulajdonságokkal is rendelkezik, amelyek korántsem az egészséget szolgálják. A kávé kifejezetten gátolja bizonyos vitaminok és ásványi anyagok hasznosulását a szervezetben – a kutatók óva intenek attól, hogy kombináljuk őket. De melyekről van szó?
Link másolása
Vágólapra másolva!
vitaminháztartáshasznosuláskávéásványi anyagok

Talán nem hangsúlyozzák eléggé a szakemberek, de léteznek bizonyos vitaminok, amelyek bár önmagukban egészségesek, kávéval bevéve, vagy rögtön a reggeli kávé után lenyelve több kárt okozhatnak szervezetünknek, mint hasznot. Sőt, háziorvosok állítják, ez az egyik legrosszabb rituálé. Az sem szerencsés, ha egyes vitaminokat együtt viszünk be a szervezetünkbe: a kalcium akadályozza a vas felszívódását, a cink gátolja a réz hasznosulását –, de kávéval együtt az alábbi vitaminokat bevinni egyenesen tilos. 

A kávé és a vitaminok kölcsönhatása
A kávé gátolja bizonyos vitaminok és ásványi anyagok hasznosulását a szervezetben
Fotó: Getty Images

Mi a gond a kávéval?

Önmagában a kávéval nincsen gond. Számos kutatás bizonyította, hogy mérsékelt fogyasztása segíthet a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében és számos hasznos összetevőt, többek között antioxidánsokat is tartalmaz. Csakhogy pont az antioxidánsok azok, amelyek akadályt gördíthetnek egyes vitaminok felszívódásának útjába.

Két vitamin és két ásványi anyag, amelyek képtelenek hasznosulni kávé jelenlétében

A kávé befolyásolhatja a D-vitamin, a cink, a kalcium és a B-vitaminok felszívódását, de ismerünk olyan eseteket is, amikor csökkenti is azok hatékonyságát.

A kávé antioxidánsai és a vasfelszívódás problémája

Egy Svájcban végzett 2022-es tanulmány szerint vashiánnyal küzdő nők esetében 54%-kal kevesebb vas szívódott fel, amikor a kiegészítőt kávéval vették be, ellentétben azokkal, akik vízzel fogyasztották. 

A hátterében a kávéban található polifenol- és tannintartalmú antioxidánsok állnak, ezek ugyanis megzavarják a vas felszívódását a szervezetben.

Amennyiben kávézás előtt 1-2 órával, még éhgyomorra viszünk be szervezetünkbe vasat, az gond nélkül felszívódik, vagyis lehet kávézni, lehet vasat pótolni, de más-más időpontokban. 

Gelatin capsule, colorful pills and tablets close up in soft focus. Medical supplement. Supports antioxidant health. Variants of multi-colored medicines
A kávéban található koffein akadályozza a D-vitamin hasznosulását
Fotó: Shutterstock

A koffein is ludas: D-vitamin

Az is bizonyítást nyert, hogy a kávéban található koffein akadályozza a D-vitamin hasznosulását azáltal, hogy gyengíti a D-vintamin-receptorok észlelési érzékenységét. Ha eddig rendszeresen kávézás közben vagy azt követően vettük be ezt a vitamint, kevesebb hasznosult belőle, mint kellett volna. 

Nem kell lemondani a kávéról, de az optimális hasznosulás miatt érdemes legalább 1 órával a kávé elfogyasztása után bevinni a szervezetbe a D-vitamint. 

A B-vitaminoknak idejük sincs felszívódni

A kávéban található koffeinről köztudott, hogy vízhajtó hatású, a B-vitaminok viszont vízben oldódnak – a kettő együtt semmire nem vezet. 

Vagyis, ha kávéval együtt, vagy rögtön a reggeli koffeinadagunk elfogyasztása után viszünk be B-vitamint, az vizelettel távozni fog. 

Nagy része legalábbis biztosan. Ha szeretnénk, hogy a B-vitaminok a lehető legjobban hasznosuljanak szervezetünkben, célszerű legalább azokat egy órával később, vízzel bevenni.

A kalciummal is megéri várni

A D-vitaminhoz hasonlóan a kalcium hasznosulásának is gátat szab a koffein. A kalciummal is megéri tehát várni, vagy célszerű éhgyomorra bevenni, legalább egy órával a kávézós rituálénk előtt. Így a szervezet aktívabban és optimálisan dolgozza fel.

Az egészség néha egészen apró dolgokon múlik. Fontos az odafigyelés, mert a vitaminpótlás célja nem az, hogy bevett tabletták számát növeljük, hanem hogy a testünk ténylegesen és optimális mennyiségben jusson hozzá a szükséges vitaminokhoz és ásványi anyagokhoz.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!