Ezt eszik azok, akik a legtovább élnek – Íme a 100 évesek menüje

Gondoljunk csak bele: mi lenne, ha nem kellene többé a kalóriákat számolgatni, és az edzőtermi szenvedés helyett a kertészkedés vagy egy nagy séta jelentené a formában maradást? Ez a kékzóna-diéta alapfilozófiája, ami egyáltalán nem egy szigorú böjtölést vagy durva edzésprogramot jelent, hanem inkább egy – számunkra – egészen új életmódot.
Hogyan működik a kékzóna-diéta a gyakorlatban?
A kékzóna-diéta alapja az a megfigyelés, amelyet többek között Dan Buettner kutató tett világszerte: bizonyos régiókban – például Okinawa szigetén vagy Sardinia hegyvidéki falvaiban – kiugróan magas a százévesek aránya. A kék zónák lakói bebizonyították, hogy a genetikánál sokkal többet nyom a latban, mit teszünk a tányérunkra.
Szerencsére, nem kell Costa Ricára költöznünk azért, hogy a kékzóna-diéta elvei szerint tudjunk táplálkozni. A módszer lényege ugyanis bárhol alkalmazható, csak egy kis szemléletváltást igényel: a minőség legyen a fontos, ne a mennyiség!
Több zöldség, kevesebb feldolgozott étel
Nem kell semmi bonyolultra, vagy kalóriaszámlálásra gondolni a diéta kapcsán: sok zöldség, hüvelyesek, teljes kiőrlésű gabonák, diófélék. Ezek az ételek tele vannak rosttal, ami nemcsak az emésztést segíti, de a vércukorszintet is egyensúlyban tartja. A magyar konyhában is hagyománya van a főzelékeknek, csak éppen a lisztes rántást kellene elfelejtenünk, és máris élvezhetnénk a mediterrán étrend jótékony hatásait. Érdemes kísérletezni a fermentált ételekkel is, mint a kovászos kenyér vagy a savanyú káposzta, amelyek a bélflóra legjobb barátai.
A 80 százalékos szabály: mikor tegyük le a villát?
Okinawán létezik egy mondás: Hara hachi bu. Ez annyit tesz, hogy csak addig egyél, amíg 80 százalékig jól nem laktál. Nálunk sajnos a „mindent meg kell enni, ami a tányéron van” elv rögzült, pedig az emésztőrendszerünknek kell egy kis idő, amíg elküldi a jóllakottság jelét az agyunkba. Ha kisebb tányért használunk, vagy egyszerűen nem kérünk repetát, máris rengeteg felesleges kalóriától kíméljük meg magunkat.
Hús? Igen, de ritkán
A vörös hús nem tiltólistás, de nem mindennapos. Inkább ünnepi fogás. A fehérjeforrás sokszor hal vagy növényi alapú alternatíva. Ez összecseng azokkal a kutatásokkal is, amelyek szerint a túlzott vöröshús-fogyasztás növelheti bizonyos krónikus betegségek kockázatát.
Nincs szükség kondibérletre
A nyugati ember kocsival elmegy a konditerembe, hogy ott egy mechanikus gépen fusson, lépcsőzzön. A kék zónákban az emberek nem „edzenek”, hanem egyszerűen mozognak. Kertészkednek, gyalog járnak a piacra, vagy éppen kézzel mossák ki a ruháikat. Ez a fajta funkcionális mozgás sokkal természetesebb a testnek, mint a heti két intenzív, de kifulladásig tartó edzés. Ha valaki elkezdi a rendszeres sétát, az nemcsak a szívének tesz jót, hanem a mentális egészségének is.
Bor és barátok: a mentális védőháló
A kék zónákban élők szinte mindenhol fogyasztanak némi alkoholt, általában napi egy-két pohár minőségi vörösbort. De soha nem egyedül, a tévé előtt! A bor náluk a közösségi élet katalizátora. Az elszigeteltség és a magány ugyanis pont olyan káros, mint a dohányzás. Ha van kivel megosztani a gondjainkat egy tál egészséges étel mellett, a stressz-szintünk látványosan csökken. Az erős szociális háló és az alvás minőségének javítása legalább olyan fontos pillérei a hosszú életnek, mint a vitaminok.
A kékzóna-diéta beillesztése a magyar táplálkozásba – Lehet ezt egyáltalán?
Teljes mértékben lemásolni aligha. De nem is ez a cél. A kékzóna-diéta lényege nem az egzotikus alapanyagokban rejlik, hanem abban, hogy visszanyúlunk az egyszerűbb, természetesebb ételekhez. Több főzés otthon. Több zöldség a tányéron. Kisebb adagok. Tudatosabb társasági élet.
Senkitől nem várható el, hogy holnaptól csak édesburgonyát és tofut egyen. Kezdjük kicsiben: cseréljük le a fehér kenyeret teljes kiőrlésűre, és próbáljunk meg minden főétkezéshez valamilyen szezonális zöldséget enni.
A cél az, hogy az életmódunk ne egy betarthatatlan szabályrendszer legyen, hanem egy élvezetes, fenntartható út a vitalitás megőrzése felé. Ha megtaláljuk a saját „ikigai-unkat”, vagyis azt a célt, amiért érdemes reggel felkelni, már jó úton járunk.