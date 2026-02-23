Ezt eszik azok, akik a legtovább élnek – Íme a 100 évesek menüje

Gondoljunk csak bele: mi lenne, ha nem kellene többé a kalóriákat számolgatni, és az edzőtermi szenvedés helyett a kertészkedés vagy egy nagy séta jelentené a formában maradást? Ez a kékzóna-diéta alapfilozófiája, ami egyáltalán nem egy szigorú böjtölést vagy durva edzésprogramot jelent, hanem inkább egy – számunkra – egészen új életmódot.

A kékzóna-diéta lényege nem az egzotikus alapanyagokban rejlik, hanem abban, hogy visszanyúlunk az egyszerűbb, természetesebb ételekhez

Fotó: Shutterstock

Hogyan működik a kékzóna-diéta a gyakorlatban?

A kékzóna-diéta alapja az a megfigyelés, amelyet többek között Dan Buettner kutató tett világszerte: bizonyos régiókban – például Okinawa szigetén vagy Sardinia hegyvidéki falvaiban – kiugróan magas a százévesek aránya. A kék zónák lakói bebizonyították, hogy a genetikánál sokkal többet nyom a latban, mit teszünk a tányérunkra.

Szerencsére, nem kell Costa Ricára költöznünk azért, hogy a kékzóna-diéta elvei szerint tudjunk táplálkozni. A módszer lényege ugyanis bárhol alkalmazható, csak egy kis szemléletváltást igényel: a minőség legyen a fontos, ne a mennyiség!

Több zöldség, kevesebb feldolgozott étel

Nem kell semmi bonyolultra, vagy kalóriaszámlálásra gondolni a diéta kapcsán: sok zöldség, hüvelyesek, teljes kiőrlésű gabonák, diófélék. Ezek az ételek tele vannak rosttal, ami nemcsak az emésztést segíti, de a vércukorszintet is egyensúlyban tartja. A magyar konyhában is hagyománya van a főzelékeknek, csak éppen a lisztes rántást kellene elfelejtenünk, és máris élvezhetnénk a mediterrán étrend jótékony hatásait. Érdemes kísérletezni a fermentált ételekkel is, mint a kovászos kenyér vagy a savanyú káposzta, amelyek a bélflóra legjobb barátai.

Több zöldség, kevesebb feldolgozott étel, amivel nagyon sokat tehetünk az egészségünkért

Fotó: Shutterstock

A 80 százalékos szabály: mikor tegyük le a villát?

Okinawán létezik egy mondás: Hara hachi bu. Ez annyit tesz, hogy csak addig egyél, amíg 80 százalékig jól nem laktál. Nálunk sajnos a „mindent meg kell enni, ami a tányéron van” elv rögzült, pedig az emésztőrendszerünknek kell egy kis idő, amíg elküldi a jóllakottság jelét az agyunkba. Ha kisebb tányért használunk, vagy egyszerűen nem kérünk repetát, máris rengeteg felesleges kalóriától kíméljük meg magunkat.