Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt látnia kell!

Soha nem látott, felejthetetlen rendőri igazoltatás volt Fonyódon - videó

fertőzés

Ezek a leghatékonyabb, szupererős körömgomba elleni illóolajok

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A cipőből kikandikáló megvastagodott és elszíneződött köröm amellett, hogy nem nyújt szép látványt, az egészségünket is veszélyeztetheti. A körömgomba lassan, észrevétlenül alakul ki és megfelelő kezelés hiányában megfertőzheti a kéz és a láb bőrfelületét is. Mutatjuk a leghatékonyabb illóolajokat és helyes használatukat a körömgomba kezelésére.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fertőzéskörömelváltozásillóolajgombafertőzés

Az illóolajoknak számos jótékony hatása ismert, cikkünkben ezúttal körömgomba elleni hatásaikról lesz szó. Rendszeres alkalmazásuk segíthet a fertőzés visszaszorításában és a köröm egészségének helyreállításában.

Az illóolajoknak számos jótékony hatása ismert, például körömgomba ellen is.
Az illóolajoknak számos jótékony hatása ismert, például körömgomba ellen is.
Fotó: 123RF

Mi a körömgomba?

A körömgomba egy, a láb- és kézkörmöket érintő fertőző betegség, amelyet fonalas, sarjadzó- vagy penészgombák okoznak. Kezelés hiányába a körmök felülete erőteljesen károsodhat, a fertőzés átterjedhet a bőrre is. 

Melyek a körömgomba tünetei?

A kezdeti szakaszban csupán annyi vehető észre, hogy körmeink elvesztik fényüket. Később a körmökön sárgás vagy szürkés elszíneződés látható foltszerűen vagy csíkozottan, többnyire a köröm külső szélén. Amennyiben a körmöt nem kezeljük, úgy az elszíneződés a köröm közepéig terjedhet. Az állapot ekor még fájdalommentes. Az idő múlásával a köröm kinézete és állapota folyamatosan romlik, szerkezete megváltozik, megvastagszik és érintésre fájdalmas is lehet. 

Mitől alakul ki a körömgomba?

A fertőzés kialakulását több tényező is befolyásolhatja, íme, a leggyakoribbak:

  • gombákkal való érintkezés szaunában, uszodában, edzőteremben, strandon stb.
  • sérült, vagy túlreszelt, bevágott körömágy
  • nem higiénikus vagy szűk cipő/zokni
  • nem megfelelően megtörölt lábak és kezek mosakodás után
  • cukorbetegség 
  • gyengült immunrendszer
  • genetikai hajlam

Ezek a legjobb illóolajok a körömgomba kezeléséhez

Egyes illóolajok gombaölő tulajdonságokkal rendelkeznek. Az alábbiakban bemutatjuk azokat a fontos illóolajokat, amelyeket házilag felhasználhatunk a körömgomba sikeres kiegészítő kezeléséhez. 

Célszerű naponta legalább 2 alkalommal ismételni az ecsetelést. 

Mivel a körömgomba meglehetősen makacs, idő kell, amíg teljesen elpusztul. Ápoljuk addig a körmöt illóolajja, amíg a fertőzött köröm egészséges nem lesz.

Composition with bottle of natural tea tree oil and plant on table against blurred background, space for text
Teafa-illóolaj
Fotó: 123RF

Teafa-illóolaj

A körömgomba elleni küzdelem egyik leghatékonyabb készítménye a teafa-illóolaj. Erőteljes gombaölő és mikrobaellenes hatásokkal rendelkezik és még számos jótékony hatása ismert. Használhatjuk ápoló megelőzésként és gombásodás előrehaladott állapotában is. Használat előtt mindenképpen hígítsuk fel olívaolajjal, mert önmagában a szer nagyon erős és irritálhatja a bőrt, ha véletlenül lecsöpög. 

Oregánó-illóolaj 

Természetes antibiotikumnak tekinthető, a benne lévő timolnak köszönhetően erős vírus- és gombaölő.

Szegfűszeg illóolaj

A szegfűszeg olaját a legtöbben fájdalomcsillapítóként ismerik, de a körömgombával is sikeresen felveszi a harcot. Használat előtt reszeljük át a beteg köröm felületét, majd cseppentsünk rá pár cseppet. Ne töröljük le, hagyjuk, hogy az összetevők tegyék a dolgukat. 

Lavender essential oil in a small bottle. Selective focus. nature.
Levendula illóolaj
Fotó: 123RF

Levendula illóolaj

Nem csak stressz és alváshiány esetén vethető be – a levendula illóolaja képes elpusztítani a gombák sejtfalait és a sejtszerveket körülvevő hártyát. Naponta kétszer vagy háromszor csepegtessük a beteg körömre.

Ne feledjük, hogy használat előtt az illóolajokat hordozóolajban szükséges hígítani. Ilyenek lehetnek a jojoba, a mandula- és argánolaj, a ligetszépe, valamint a szőlőmagolaj. 

Amennyiben a tünetek nem múlnak és alig tapasztalható javulás, keressük fel háziorvosunkat, szakorvosunkat, hogy a fertőzést még időben megállíthassuk speciális gombaölő készítményekkel. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!