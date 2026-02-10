Ezek a leghatékonyabb, szupererős körömgomba elleni illóolajok

Az illóolajoknak számos jótékony hatása ismert, cikkünkben ezúttal körömgomba elleni hatásaikról lesz szó. Rendszeres alkalmazásuk segíthet a fertőzés visszaszorításában és a köröm egészségének helyreállításában.

Fotó: 123RF

Mi a körömgomba?

A körömgomba egy, a láb- és kézkörmöket érintő fertőző betegség, amelyet fonalas, sarjadzó- vagy penészgombák okoznak. Kezelés hiányába a körmök felülete erőteljesen károsodhat, a fertőzés átterjedhet a bőrre is.

Melyek a körömgomba tünetei?

A kezdeti szakaszban csupán annyi vehető észre, hogy körmeink elvesztik fényüket. Később a körmökön sárgás vagy szürkés elszíneződés látható foltszerűen vagy csíkozottan, többnyire a köröm külső szélén. Amennyiben a körmöt nem kezeljük, úgy az elszíneződés a köröm közepéig terjedhet. Az állapot ekor még fájdalommentes. Az idő múlásával a köröm kinézete és állapota folyamatosan romlik, szerkezete megváltozik, megvastagszik és érintésre fájdalmas is lehet.

Mitől alakul ki a körömgomba?

A fertőzés kialakulását több tényező is befolyásolhatja, íme, a leggyakoribbak:

gombákkal való érintkezés szaunában, uszodában, edzőteremben, strandon stb.

sérült, vagy túlreszelt, bevágott körömágy

nem higiénikus vagy szűk cipő/zokni

nem megfelelően megtörölt lábak és kezek mosakodás után

cukorbetegség

gyengült immunrendszer

genetikai hajlam

Ezek a legjobb illóolajok a körömgomba kezeléséhez

Egyes illóolajok gombaölő tulajdonságokkal rendelkeznek. Az alábbiakban bemutatjuk azokat a fontos illóolajokat, amelyeket házilag felhasználhatunk a körömgomba sikeres kiegészítő kezeléséhez.

Célszerű naponta legalább 2 alkalommal ismételni az ecsetelést.

Mivel a körömgomba meglehetősen makacs, idő kell, amíg teljesen elpusztul. Ápoljuk addig a körmöt illóolajja, amíg a fertőzött köröm egészséges nem lesz.

Teafa-illóolaj

Fotó: 123RF

A körömgomba elleni küzdelem egyik leghatékonyabb készítménye a teafa-illóolaj. Erőteljes gombaölő és mikrobaellenes hatásokkal rendelkezik és még számos jótékony hatása ismert. Használhatjuk ápoló megelőzésként és gombásodás előrehaladott állapotában is. Használat előtt mindenképpen hígítsuk fel olívaolajjal, mert önmagában a szer nagyon erős és irritálhatja a bőrt, ha véletlenül lecsöpög.