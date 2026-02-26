Nem akarsz demens lenni? Igyál kávét!

A legtöbben csak azért isszuk a kávét, hogy valahogy túléljük a hétfő reggeleket, vagy hogy legyen valami, ami átlendít a délutáni holtponton. Pedig a napi rutinunk mögött komolyabb élettani folyamatok zajlanak, mint azt gondolnánk. A Harvard kutatói több mint százezer ember adatait nézték át, hogy kiderítsék, van-e valódi összefüggés a kávé és az időskori szellemi hanyatlás között. Az eredmények pedig több mint biztatóak: a kávé hatása az agyra akár kulcsfontosságú is lehet a kognitív funkciók megőrzésében.

Fotó: 123RF

Így turbózza fel a koffein az idegsejteket: a kávé hatása az agyra

A JAMA szakfolyóiratban publikált adatok alapján a koffein pozitív hatásai nem merülnek ki a pillanatnyi éberségben. A 130 000 résztvevő sorsát látva kijelenthető: a koffein pozitív hatásai jóval túlmutatnak azon a tízperces pörgésen, amit egy espresso után érzünk. Akik évtizedeken át kitartottak a napi adagjuk mellett, azoknál a szellemi leépülés egyszerűen nem kopogtatott olyan gyakran.

Nem csodaszer a koffein, de sok múlhat rajta

Érdekesség, hogy a koffeinmentes kávé nem mutatott hasonló hatást. Úgy tűnik, tényleg maga a koffein a "tettes", ami nemcsak az idegrendszert rázza fel, de antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatásával afféle belső testőrként is funkcionál.

Ugyanakkor a kutatók is figyelmeztetnek, hogy ez csupán egy megfigyeléses vizsgálat volt. Vagyis nem osztották be az embereket csoportokba, hogy évtizedeken át kötelezően igyanak kávét. Egyszerűen megnézték, ki hogyan él, és mi történik vele később.

A szellemi frissesség pedig gyakran együtt jár más életmódbeli tényezőkkel. Aki rendszeresen kávézik, lehet, hogy többet mozog, aktívabb társas életet él, vagy tudatosabban figyel az étrendjére. Ezek mind befolyásolják a demencia megelőzése szempontjából is kulcsfontosságú agyi folyamatokat.

Az agy egészsége ugyanis nem egyetlen szokáson múlik. Ide tartozik a rendszeres testmozgás, a megfelelő alvás, a mentális aktivitás – például az olvasás vagy a tanulás –, és a társas kapcsolatok is. A kávé ebben a rendszerben lehet egy apró, de nem kizárólagos elem.