Csináld ezt naponta legalább 5 percig, és tovább fogsz élni

Valljuk be, a legtöbbünknek borsódzik a háta a „napi 10 ezer lépés” mantrától, főleg, amikor este nyolckor eszmélünk rá, hogy még az ezret sem értük el. Jó hír érkezett viszont azoknak, akik utálják a konditermeket vagy egyszerűen nincs idejük a sportra. Egy friss tanulmány szerint ugyanis már öt perc mozgás naponta nemcsak a lelkiismeret-furdalás ellen jó, hanem konkrét biológiai fegyver a szervezetünk kezében.
Öt perc mozgás naponta: hogyan élhetünk egészségesebben?
Valljuk be, az egészséges életmód emlegetésekor legtöbbünknek valami nehéz és fáradságos dolog jut eszébe. Edzőterem, reggelente futás, kalóriák számolgatása vagy valami hasonló kínkeserves feladat. A valóság azonban az, hogy a kutatások egyre inkább azt mutatják: nem kell feltétlenül élsportolónak lenned, az is sokat számít, ha napközben legalább óránként egy kicsit átmozgatod magad.
A The Lancet folyóiratban megjelent, Ulf Ekelund vezette elemzés nem kérdőívek alapján értékelt, hanem valódi mozgásérzékelő adataiból dolgozott. Ez azért lényeges, mert az önbevallások rendre torzítanak: az emberek általában szépítenek, ha tudják, valamit nem igazán jól csinálnak. Az érzékelők viszont nem hazudnak. A vizsgált csoportban skandináv, brit és amerikai felnőttek adatait követték átlagosan nyolc éven keresztül, az eredmények pedig arcul csapták a fitneszgurukat. Kiderült, hogy ha valaki a teljes passzivitásból vált, és csak napi ötször hatvan másodpercnyi intenzívebb mozgást végez, máris sokat tett a hosszabb és egészségesebb életért. Az alacsony aktivitásúaknál ez a minimális változtatás hat százalékkal csökkentette a halálozási kockázatot.
A számok különösen azoknál látványosak, akik eddig szinte egyáltalán nem mozogtak. Náluk már minimális aktivitásnövelés is kézzelfogható eredményt hoz. A háttérben egyszerű élettani folyamatok állnak: a keringés javítása, az izmok aktiválása, a vércukorszint kedvezőbb alakulása. A szervezet „örül”, ha végre használjuk.
Mit mozogj, ha nincs sok időd edzésre?
Tulajdonképpen bármi jó, amitől kicsit szaporább lesz a pulzusod és a légzésed. Nem kell fekvőtámaszozni az ügyfélváróban. Elég, ha a buszhoz nem cammogsz, hanem tempósan sétálsz, vagy ha a második emeletre nem lifttel mész, hanem gyalog.
Ülőmunka és egészség: miért nem elég csupán kevesebbet ülni?
Azt már régóta tudjuk, hogy az ülőmunka nem tesz jót az egészségnek. Egy átlagos irodai dolgozó napi nyolc-tíz órát tölt ülve - ez a szám a home office elterjedésével pedig még tovább nőtt. Az ülésidő csökkentése önmagában is jót tesz: kíméli a gerincet és a csípőízületet, csökkenti a tartós ülésből fakadó derék- és nyakfájdalmat, javítja a vérkeringést az alsó végtagokban, és még a koncentráció is jobb lesz tőle. De ha ezt összehasonlítjuk a mozgás hatásával, látszik, hogy a kettő nem egyenértékű. A rövid, aktív mozgásblokkok beiktatása lényegesen erősebb hatást fejt ki, mint pusztán az, hogy valaki álló asztal mellett dolgozik.
Ha fél óra ácsorgást lecserélsz öt perc intenzív gyaloglásra az irodai folyosón, sokkal többet tettél magadért. A titok a keringés javítása: a véráramlás felgyorsulása ugyanis "kipucolja" az ereket és serkenti az anyagcserét.
Elég a kifogásokból: a módszer, ami mindenkinél működik
Sokan azzal takaróznak, hogy azért nem mozognak, mert a WHO (Egészségügyi Világszervezet) heti minimum 150 perces ajánlása teljesíthetetlen. Ennyi mozgás valóban riasztó lehet egy olyan irodai dolgozónak, aki reggeltől estig a gép előtt ül, otthon pedig már csak a kanapéra rogyni van ereje. A friss adatok viszont pont azt sugallják, hogy nem kell a 150 percet erőltetni, kezdd először öttel. A testünk ugyanis az első pár percnyi terhelésre reagál a legintenzívebben. A keringési rendszer és az izomzat ilyenkor kap egyfajta "sokkhatást", ami ébren tartja az anyagcserét.
Nem kell nagyon rákészülni, a lényeg, hogy törd meg az ülést öt perces mozgásokkal, napi többször is. Menj ki a konyhába egy pohár vízért, de ne lassított felvételként, hanem dinamikusan sétálva. Beszélj telefonon állva, sétálgatva. Ne hagyd elmenni a buszt, szaladj utána. Ezek a másodpercek a nap végére összeadódnak, a keringésed pedig hálás lesz érte.