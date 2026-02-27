Csináld ezt naponta legalább 5 percig, és tovább fogsz élni

Valljuk be, a legtöbbünknek borsódzik a háta a „napi 10 ezer lépés” mantrától, főleg, amikor este nyolckor eszmélünk rá, hogy még az ezret sem értük el. Jó hír érkezett viszont azoknak, akik utálják a konditermeket vagy egyszerűen nincs idejük a sportra. Egy friss tanulmány szerint ugyanis már öt perc mozgás naponta nemcsak a lelkiismeret-furdalás ellen jó, hanem konkrét biológiai fegyver a szervezetünk kezében.

Öt perc mozgás és már tettél az egészségedért.

Fotó: Shutterstock/Pixel-Shot

Öt perc mozgás naponta: hogyan élhetünk egészségesebben?

Valljuk be, az egészséges életmód emlegetésekor legtöbbünknek valami nehéz és fáradságos dolog jut eszébe. Edzőterem, reggelente futás, kalóriák számolgatása vagy valami hasonló kínkeserves feladat. A valóság azonban az, hogy a kutatások egyre inkább azt mutatják: nem kell feltétlenül élsportolónak lenned, az is sokat számít, ha napközben legalább óránként egy kicsit átmozgatod magad.

A The Lancet folyóiratban megjelent, Ulf Ekelund vezette elemzés nem kérdőívek alapján értékelt, hanem valódi mozgásérzékelő adataiból dolgozott. Ez azért lényeges, mert az önbevallások rendre torzítanak: az emberek általában szépítenek, ha tudják, valamit nem igazán jól csinálnak. Az érzékelők viszont nem hazudnak. A vizsgált csoportban skandináv, brit és amerikai felnőttek adatait követték átlagosan nyolc éven keresztül, az eredmények pedig arcul csapták a fitneszgurukat. Kiderült, hogy ha valaki a teljes passzivitásból vált, és csak napi ötször hatvan másodpercnyi intenzívebb mozgást végez, máris sokat tett a hosszabb és egészségesebb életért. Az alacsony aktivitásúaknál ez a minimális változtatás hat százalékkal csökkentette a halálozási kockázatot.

A számok különösen azoknál látványosak, akik eddig szinte egyáltalán nem mozogtak. Náluk már minimális aktivitásnövelés is kézzelfogható eredményt hoz. A háttérben egyszerű élettani folyamatok állnak: a keringés javítása, az izmok aktiválása, a vércukorszint kedvezőbb alakulása. A szervezet „örül”, ha végre használjuk.

Mit mozogj, ha nincs sok időd edzésre?

Tulajdonképpen bármi jó, amitől kicsit szaporább lesz a pulzusod és a légzésed. Nem kell fekvőtámaszozni az ügyfélváróban. Elég, ha a buszhoz nem cammogsz, hanem tempósan sétálsz, vagy ha a második emeletre nem lifttel mész, hanem gyalog.