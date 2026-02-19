Ez a fűszer a csontok legnagyobb ellensége 50 év felett – Súlyos következményei lehetnek

Amikor az egészséges étkezés kerül szóba, a legtöbben rögtön a cukrot vagy a zsíros ételeket kezdik száműzni az étrendjükből. Van azonban egy alapvető fűszer, ami méltatlanul kevés figyelmet kap, pedig árt a csontoknak: ez a só. 50 éves kor felett, amikor a szervezet amúgy is ezer fronton változik, a túlzott sóbevitel már nemcsak a vérnyomás, hanem a mozgásszabadság ellensége is.

A túlzott só használata 50 év felett kockázatokkal járhat.

Fotó: Shutterstock

Az évek múlásával a szervezeted működése megváltozik; bekopogtatnak a hormonális változások, csökken az izomtömeg, visszaesik a kollagéntermelés, lelassul az anyagcsere, és a csontok is veszítenek sűrűségükből, ezáltal gyengébbé válnak. Ha viszont túl sok sót eszel, ráteszel egy lapáttal erre a lejtmenetre.

Túlzott sóbevitel 50 felett: mi történik a szervezetben?

A csontszövet nem egy statikus dolog, hanem egy folyamatosan megújuló élő szövet. Amíg fiatal vagy, a csontképződés sebessége meghaladja a lebomlásét, így a csontok sűrűsödnek és erősödnek. 50 felett azonban ez az egyensúly felborul: a lebontó folyamatok kerülnek túlsúlyba, a csontszerkezet ritkulni kezd, a csontok egészsége romlik.

Ezt a természetes gyengülést a hormonális változások is felgyorsítják. Nőknél a menopauza utáni ösztrogénszint-esés, férfiaknál pedig a tesztoszteronszint fokozatos csökkenése miatt válik sérülékenyebbé a vázrendszer.

Ha ehhez még túlzott sóbevitel is társul, még inkább gyorsul a folyamat. A mechanizmus egyszerű, mégis kíméletlen: a konyhasóban lévő nátrium fokozza a kalcium ürülését a vizelettel. Vagyis, minél több sót fogyasztasz, a szervezeted annál több létfontosságú kalciumot "mos ki" magából.

A magyar konyha nem épp a sótlanságról híres

Sokan azt hiszik, ha nem esznek sós nassolnivalókat – ropit, chipset, sós magokat –, akkor nincs is félnivalójuk. Sajnos, ez az elképzelés téves! A napi sómennyiség nagy részét ugyanis nem a ropogtatnivalókból viszed be a szervezetbe, hanem hétköznapi táplálkozással.

A magyar konyha alapvetően sós, de az igazi veszélyt a feldolgozott élelmiszerek jelentik. A bolti felvágottak, a pékáruk, a sajtok és a készételek valósággal úsznak a sóban. Még az is túllépheti a napi ajánlott limitet, aki egyébként kifejezetten kerüli a sós ízeket.