Miért nem működik minden szemüveg egyformán? A konfekcióméretek titka a látásban

A szemüveglencsék első pillantásra egyformának tűnnek. Néhány milliméter azonban már elég ahhoz, hogy ugyanaz a lencse két különböző arcon két teljesen más látásélményt nyújtson. Pont úgy, mint a konfekcióruháknál: a méretezés (S, M, L) sokunknak nagyjából jó, de gyakran szükség van egy kis igazításra, hogy természetesen álljon. A szemüvegnél ugyanez történik, csak láthatatlanul.

Fotó: ZEISS

A hagyományos szemüveglencsék egy elképzelt átlagviselő paramétereire készülnek. Csakhogy a szemünk távolsága egymástól, az arcunk adottságai és a viselt szemüvegkeret dőlésszöge ugyanolyan egyedi, mint a vállszélességünk vagy a karunk hossza. Ha ezek a különbségek nem találkoznak a „gyári átlaggal”, a látás is kevésbé lesz természetes.

Mindenkinek személyre szabott szemüveglencsére van szüksége?

Nem feltétlenül. A kérdés inkább az, hogy mikor indokolt.

Mit ad pontosan a személyre szabás optikai szempontból?

A szem sosem egyetlen pontra néz. Közelről távolra fókuszálunk, majd vissza, a tekintet folyamatosan vált a közeli és távoli pontok között. Természetesen nemcsak közelre vagy távolra szeretnénk jól látni, hanem minden távolságra. A lencse közepén mindig tisztábban látunk, míg a szélei enyhén torzíthatnak. Ez a szemüveglencsék optikai tulajdonsága, de a szem ösztönösen korrigálja ezt apró fejmozdulatokkal. A személyre szabott lencsénél azonban ez a tiszta látótér egyszerűen kitágul:

szélesebb tartományban marad éles a kép,

könnyebbé válik a különböző távolságok közötti fókuszváltás,

magabiztosabb lesz a térérzetet,

kevesebbszer kell igazítani a fejünkkel, hogy megtaláljuk az éles zónát.

Így lesz a látás kevésbé megterhelő, és sokkal hasonlóbb ahhoz, ahogy egy jól látó szemüveg nélkül érzékeli a világot.

Fotó: ZEISS

Ismerős helyzet: vezetés közben váltogatjuk a fókuszt

A modern élet tele van gyors vizuális váltásokkal, de az autóvezetés az egyik legjobb példa:

rápillantunk a műszerfalra,

vissza az útra,

a GPS-re,

a visszapillantóra,

közben figyelünk a gyalogosokra és biciklisekre.

Mindegyik más tekintési távolság. A hagyományos szemüveglencsénél gyakrabban kell a tárgyak után fordítani a fejünket, hogy az éles tartományba kerüljenek. A személyre szabott lencsénél a stabil látómező sokkal szélesebb, így a szem mozgása könnyedebb és kevésbé fárasztó.