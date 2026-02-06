Nem annyi, mint az életkorod: így deríthető ki a szív valódi kora

Mint ahogy a gasztroenterológusok egyre többet emlegetik, az agy-rák-mikrobiom kapcsolatát, a kardiológusok is egyre többször említik tanulmányaikban a szívkor fogalmát. A szív életkora ugyanis nem minden esetben azonos az életkorunkkal. Ha képet kapunk arról, pontosan hányadik életévében van szívünk, tisztába kerülhetünk a minket fenyegető szív- és érrendszeri kockázatokkal is. A szívkor mint adat egyfajta iránytű – lehetséges, hogy itt az ideje elhagyni rossz szokásainkat és változtatni az életmódunkon.

A szívkor egy olyan mutató, amely a szív- és érrendszeri kockázatot életkor formájában fejezi ki

Fotó: Shutterstock

Mit jelent pontosan a szívünk valódi kora?

Például egy 50 éves embernek lehet, hogy a szíve állapota inkább egy 66 éves emberéhez hasonlít. A szívkor egy olyan mutató, amely a szív- és érrendszeri kockázatot életkor formájában fejezi ki. Dr. Luke Laffin, a Cleveland Clinic kardiológusa szerint a szívkor gyakran segít a pácienseknek jobban megérteni a helyzetüket.

Hogyan számítják ki a szívkort?

A szív korának meghatározásához az orvosok az alábbi értékeket veszik figyelembe:

a vérnyomás értéke

a koleszterinszint értéke

a dohányzás mértéke

a cukorbetegség megléte

kórtörténet

laboreredmények

Nincs a számításra képlet, de ha lenne, nagyjából így nézne ki: szívkor = biológiai kor + kockázati tényezők.

A szakemberek az ún. Framingham-pontszámrendszert használják, ahol minden értékhez (kor, vérnyomás, koleszterin) pontokat rendelnek, majd egy táblázatból megnézik, hogy a pontok összértéke milyen szívkornak felel meg.

Online kalkulátorok is segíthetnek megállapítani a szív korát

Még csak gyerekcipőben járnak, de léteznek olyan online applikációk, amelyek képesek megbecsülni a szívünk korát. Ilyen például az Australia’s Heart Foundation szívkalkulátora, amelyet 35 és 45 év közötti személyek számára fejlesztettek ki. Egyelőre még semmilyen kalkulátor vagy okosóra nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot, például a szívultrahangot és a terheléses vizsgálatot– a pontos diagnózisért szakorvosunkat érdemes felkeresni.

A szívünk egészsége érdekében fontos, hogy iktassunk be rendszeres sétákat, mozgásformákat

Fotó: Shutterstock

Mit tehetünk, ha kiderül, a szívünk idősebb, mint mi?

Elsőre ijesztő lehet szembesülni azzal, hogy szívünk állapota idősebb, mint mi magunk, érdemes azonban úgy felfogni az egészet, mintha hasznos mankót kaptunk volna ezzel a plusz információval.

Lehetőségünk nyílik átgondolni életmódunkat és szívünk egészsége érdekében változtathatunk is rajta szakorvossal, vagy akár dietetikussal egyeztetve.

Amennyiben túlsúlyosak vagyunk, eljöhet az ideje táplálkozásunk megreformálásának, beiktathatunk rendszeres sétákat vagy olyan mozgásformákat, amelyekben örömünket leljük. Ha stresszes, mérgező a munkahelyünk, mérlegelhetjük, megéri-e továbbra is ott maradni, és így tovább. Az tehát, hogy szívünk idősebb, mint mi magunk, még nem ok a pánikra.