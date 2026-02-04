Ebből az 5 szobanövényből legalább egyet muszáj beszerezni − Rengeteget tehetnek az egészségünkért

A szobanövények elsődleges ereje a stresszcsökkentésben rejlik. Kutatások kimutatták, hogy a zöld környezet látványa mérhetően csökkenti a kortizolszintet és a vérnyomást, ennek következtében az idegrendszer megnyugszik. Léteznek olyan szobanövények, amelyek már pusztán azáltal, hogy az otthonunkban vannak, javíthatják testi és lelki egészségünket. Nézzük, melyek ezek és hogyan segítenek.
5 szobanövény az egészségünkért
A növénygondozás nem nagy ördöngösség, gyakorlatilag bárki beletanulhat. Az öntözés, a száraz levelek eltávolítása, vagy az átültetés remek relaxációs tevékenység, önmagában is csökkentheti a szorongást és javítja a koncentrációs készséget. Az alábbi szobanövények nem igényelnek túl sok törődési időt, mégis, még a legapróbb gesztusért is hálásak.
1. Zöldike, a természetes légfrissítő
A zöldike egy viszonylag igénytelen, könnyen gondozható évelő szobanövény. Nagy segítséget nyújt a levegő megtisztításában és párásításában. Ha igazán frissnek szeretnénk érezni otthonunk levegőjét, ez lesz a megfelelő.
2. Levendula az idegek nyugalmáért
A levendula igazi kincs. Akár kertben, akár a lakásban helyezzük el, mindenhol remekül érzi magát. Kellemes illata stresszoldó, idegnyugtató, megkönnyíti az elalvást.
Képes elnyelni a bútorokból és elektronikai eszközökből kipárolgó káros vegyületeket, miközben oxigént termel.
Fontos, hogy bőséges napfényt kapjon, és csakis akkor öntözzük, ha már majdnem kiszáradt a virágföld.
3. Orchidea a kellemes alvásért
Ez a gyönyörű virág amellett, hogy dísze lehet otthonunknak, egészségügyi előnyökkel is rendelkezik. Javíthatja az alvás minőségét és elősegíti az ellazulást.
Csak kevesen tudják, hogy szárított formában is egészségtámogató: gyógyteákba keverve immunrendszer erősítésére és a fáradtság csökkentésére használják.
Nem éri meg a szárítással házilag kísérletezni, érdemes inkább megbízható bioboltokból beszerezni orchideából készült, minőségi teát.
4. Közönséges borostyán a fejfájás csökkentéséért
Ez a kedves kis szobanövény képes növelni a helyiségek páratartalmát, enyhítheti a torokszárazságot és még a fejfájások gyakoriságát is mérsékelheti.
Egy 2015-ben megjelent indiai tanulmány szerint a borostyán csökkenti a szén-dioxid és a formaldehid szintjét a levegőben, laboratóriumi környezetben, illetve képes kiszűrni az olyan vegyületeket, mint a benzol és a toluol, ráadásul még penészesedés ellen is beválik.
Kedveli a fényt, öntözni elegendő akkor, ha földje már száraz.
5. Vitorlavirág, az elfoglaltaknak
A vitorlavirág még olyan „gazdánál” is megél, aki csak kevés időt tud szentelni a gondozására. Minden apró törődést meghálál és csodaszép virágokat hoz, emellett légtisztító tulajdonságokkal rendelkezik: képes eltávolítani a levegőből a szén-dioxidot és az illékony szerves vegyületeket.
Árnyékos és napsütötte helyeken is remekül érzi magát, arra viszont ügyeljünk, hogy kisgyermek és házikedvenc ne menjen a közelébe, levele és virága ugyanis mérgező.
Irodai és otthoni környezetben a növények jelenléte mérhetően növeli a kreativitást és a kognitív teljesítményt, ez az egyik oka annak, amiért a legtöbb cég élő növényekkel, például zúzmarával vagy cserepes növényekkel dekoráltatja az egyes helyiségeket. Ezeket nevezzük biofil irodáknak. A helyiségek szinte lélegeznek, a mesterséges elemek helyett természetes textúrák kerülnek előtérbe, melyek együttesen, hosszú távon képesek csökkenteni a stresszt és egészségesebbé tenni a mindennapokat.