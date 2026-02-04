Ebből az 5 szobanövényből legalább egyet muszáj beszerezni − Rengeteget tehetnek az egészségünkért

Hírlevél
Jelenlétük tudományosan igazolt módon javítja az életminőséget és pszichés állapotunkat. Bár szinte minden szobanövény képes jót tenni a lelkünknek, egyesek hatása különösen előnyös lehet. Eláruljuk, melyek ezek és miért képesek úgy viselkedni, mint egy „csodadoktor”.
egészségvédelemszobanövénytorokirritációfejfájás

A szobanövények elsődleges ereje a stresszcsökkentésben rejlik. Kutatások kimutatták, hogy a zöld környezet látványa mérhetően csökkenti a kortizolszintet és a vérnyomást, ennek következtében az idegrendszer megnyugszik. Léteznek olyan szobanövények, amelyek már pusztán azáltal, hogy az otthonunkban vannak, javíthatják testi és lelki egészségünket. Nézzük, melyek ezek és hogyan segítenek. 

Egyes szobanövények segíthetik az egészségünket.
Egyes szobanövények segíthetik az egészségünket.
Fotó: Shutterstock

5 szobanövény az egészségünkért

A növénygondozás nem nagy ördöngösség, gyakorlatilag bárki beletanulhat. Az öntözés, a száraz levelek eltávolítása, vagy az átültetés remek relaxációs tevékenység, önmagában is csökkentheti a szorongást és javítja a koncentrációs készséget. Az alábbi szobanövények nem igényelnek túl sok törődési időt, mégis, még a legapróbb gesztusért is hálásak. 

1. Zöldike, a természetes légfrissítő

A zöldike egy viszonylag igénytelen, könnyen gondozható évelő szobanövény. Nagy segítséget nyújt a levegő megtisztításában és párásításában. Ha igazán frissnek szeretnénk érezni otthonunk levegőjét, ez lesz a megfelelő. 

2. Levendula az idegek nyugalmáért

A levendula igazi kincs. Akár kertben, akár a lakásban helyezzük el, mindenhol remekül érzi magát. Kellemes illata stresszoldó, idegnyugtató, megkönnyíti az elalvást. 

Képes elnyelni a bútorokból és elektronikai eszközökből kipárolgó káros vegyületeket, miközben oxigént termel.

 

Looking down at a person using scissors to cut yellowed leaves from a spider plant, showing indoor plant maintenance and routine houseplant care
A zöldike nagy segítséget nyújt a levegő megtisztításában és párásításában
Fotó: Shutterstock

Fontos, hogy bőséges napfényt kapjon, és csakis akkor öntözzük, ha már majdnem kiszáradt a virágföld. 

3. Orchidea a kellemes alvásért

Ez a gyönyörű virág amellett, hogy dísze lehet otthonunknak, egészségügyi előnyökkel is rendelkezik. Javíthatja az alvás minőségét és elősegíti az ellazulást. 

Csak kevesen tudják, hogy szárított formában is egészségtámogató: gyógyteákba keverve immunrendszer erősítésére és a fáradtság csökkentésére használják. 

Nem éri meg a szárítással házilag kísérletezni, érdemes inkább megbízható bioboltokból beszerezni orchideából készült, minőségi teát.

4. Közönséges borostyán a fejfájás csökkentéséért

Ez a kedves kis szobanövény képes növelni a helyiségek páratartalmát, enyhítheti a torokszárazságot és még a fejfájások gyakoriságát is mérsékelheti. 

Egy 2015-ben megjelent indiai tanulmány szerint a borostyán csökkenti a szén-dioxid és a formaldehid szintjét a levegőben, laboratóriumi környezetben, illetve képes kiszűrni az olyan vegyületeket, mint a benzol és a toluol, ráadásul még penészesedés ellen is beválik. 

Kedveli a fényt, öntözni elegendő akkor, ha földje már száraz. 

5. Vitorlavirág, az elfoglaltaknak

A vitorlavirág még olyan „gazdánál” is megél, aki csak kevés időt tud szentelni a gondozására. Minden apró törődést meghálál és csodaszép virágokat hoz, emellett légtisztító tulajdonságokkal rendelkezik: képes eltávolítani a levegőből a szén-dioxidot és az illékony szerves vegyületeket. 

Árnyékos és napsütötte helyeken is remekül érzi magát, arra viszont ügyeljünk, hogy kisgyermek és házikedvenc ne menjen a közelébe, levele és virága ugyanis mérgező. 

Irodai és otthoni környezetben a növények jelenléte mérhetően növeli a kreativitást és a kognitív teljesítményt, ez az egyik oka annak, amiért a legtöbb cég élő növényekkel, például zúzmarával vagy cserepes növényekkel dekoráltatja az egyes helyiségeket. Ezeket nevezzük biofil irodáknak.  A helyiségek szinte lélegeznek, a mesterséges elemek helyett természetes textúrák kerülnek előtérbe, melyek együttesen, hosszú távon képesek csökkenteni a stresszt és egészségesebbé tenni a mindennapokat. 
 

 

