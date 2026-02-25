Hírlevél
Állatnak érzik magukat – mit kezd ezzel a társadalom? Mi az a therian, és miért osztja meg a magyarokat ez az új ifjúsági jelenség?

Farkasmaszkos tinédzserek futnak négykézláb egy budapesti plázában – új szubkultúra vagy kollektív tévedés? A therian jelenség Magyarországra is megérkezett, és ahogy lenni szokott, hatalmas felháborodást és megosztottságot generál. De vajon tényleg betegség, vagy csak a kamaszkor egy újabb, az interneten felerősödött formája?
Az ember azt hinné, hogy egy fiatal, aki rókafüles fejpántban és plüss farokkal sétál be a plázába, valami nagyon figyelemfelkeltő akcióra készül. De a therian közösség tagjai szerint nem erről van szó. A therian szó a therianthrop kifejezésből ered, és olyan személyt jelöl, aki spirituálisan vagy pszichológiailag valamely állattal azonosul. Ez a theriotípus - a belső állati identitás -, ami szerintük nem döntés, nem hobbi és nem is pusztán egy jelmez.

Mit jelent pontosan a therian? A legfontosabb tudnivalók

A jelenség nem ma kezdődött, de csak mostanában terjed futótűzként az interneten. Az emberek ősidők óta azonosulnak állatokkal: Oroszlánszívű Richárd a nevét is tőlük kölcsönözte, a turul a magyar identitás része lett, a franciák a kakast választották. Az állati archetípusok az emberi kultúra szövetébe vannak szőve - a therian jelenség ezt a nagyon régi emberi késztetést öltözteti egy modern, online világ által felerősített köntösbe.

A különbség annyi, hogy most ez látható. Van fül, van farok, van négykézláb mozgás - ez az úgynevezett quadrobics (vagy quadrobatika), ami a közösségi médiában vált virálissá, és ami a legtöbb vitát generálja. A quadrobics lényege, hogy az érintett négykézláb mozog, úgy mint egy állat. Nem egy táncforma, nem cirkuszi mutatvány, ez a theriánok számára az önkifejezés egyik eszköze. Hogy ez egy közterületen mennyire elfogadott, az más kérdés.

A therian közösség szerint a theriotípus nem változik, nem alakítható ki és nem tanítható meg. Nem ők döntötték el: „ma farkas leszek". A legtöbben hangsúlyozzák, nem arról van szó, hogy fizikailag állattá akarnának válni. Inkább egy mély, belső azonosulásról beszélnek.

Mi a különbség a therian és a furry között?

Ez a leggyakrabban összekevert két fogalom, és ez bizony mindkét közösséget irritálja.

A furry fandom egy rajongói kultúra: emberszabású, antropomorf állatfigurákat szeretnek, fursona (állatkarakter-alteregó) karaktereket alkotnak, jelmezes rendezvényekre járnak. Ez elsősorban esztétikai és szociális hobbi - aki furry, az nem feltétlenül érzi magát valamilyen állatnak. Ez kreatív közösség, ahol a rajz, a jelmez és a közös élmény a lényeg.

A therian ezzel szemben identitáskérdés, nem fandom. Nem rajong az állatokért, mint fikciós karakterekért, ő maga azonosul az állattal. Valaki lehet egyszerre furry és therian, de a kettő egymástól független. A legtöbb therian ki is emeli: nem cosplay, nem jelmezverseny, nem TikTok-trend. Legalábbis ők így élik meg.

„Mentális betegség" vs. „ártatlan önkifejezés" - a két tábor ellentéte

Ha valami megosztja a közvéleményt, akkor ez a téma biztosan az. A vélemények alapján két táborra szakadnak az emberek.

A kritikusok tábora általában úgy véli, ez mentális betegség, ezeket a gyerekeket kezelni kellene, nem megerősíteni. Sokan hivatkoznak arra, hogy „bezzeg a mi időnkben fára másztunk, és nem kutyának képzeltük magunkat." Valóban felmerül a kérdés: az online közösségek vajon segítenek-e ezeknek a fiataloknak, vagy inkább beragasztják őket egy identitásba, amiből nehéz kilépni? A TikTok algoritmusa felerősíti azt, amit látni akar tőlünk, ha egyszer megnézünk egy therian-videót, hamarosan tele lesz vele a For You Page. Visszacsatolás, validáció, identitás megerősödés - ez a mechanizmus valós és érdemes komolyan venni.

Az elfogadók oldala ezzel szemben azzal érvel, hogy a kamaszkor mindig a határok feszegetéséről szólt. Volt punk, volt emo, volt goth, minden generáció kitalálta a magáét. Ez csak egy újabb, digitálisan közvetített forma. Aki farkasfüleket visel, az nem feltétlenül beteg, lehet, hogy épp keresi magát, közösségre talál, és megtanulja, hogyan fejezze ki azt, amit belül érez.

A pszichológia mit mond? 

A therian identitás nem szerepel a DSM vagy a BNO pszichiátriai diagnosztikai kézikönyvekben kóros állapotként. Van azonban egy ténylegesen klinikai fogalom, amit sokszor összekevernek vele: a zoantrópia. Ez egy ritka pszichiátriai állapot, amelyben az érintett valóban azt hiszi, hogy állattá változott. Ez viszont téveszme, nem identitás! A therian közösség maga is határozottan elhatárolja magát ettől: ők tudják, hogy emberek, és ezt soha nem tagadják.

Hol van a határ?

Ez az a kérdés, amire nincs egyszerű válasz. Ez teszi a témát ennyire megosztóvá.

Az önkifejezés joga nem vitatható. Az, hogy valaki plüssfarkat visel egy parkban, senkit nem bánt. De ha ugyanez a valaki négykézláb mászkál egy bevásárlóközpont folyosóján, és gyerekek nézik döbbenten, az már más tészta - nem jogi, hanem szociális értelemben. Hol húzódik a határ az egyéni identitás és a közösségi normák között? Ez a kérdés nem csak a theriánokra vonatkozik, minden szubkultúrára igaz volt valaha, a punkokra éppúgy, mint az emósokra.

Ami biztos: a therian Magyarországon is elterjedt, főként a tizenévesek körében, és ez a jelenség nem fog egyhamar eltűnni. Az internet nem felejt, a közösségek nem szűnnek meg, és a fiatalok keresik - és megtalálják - a helyüket. Hogy ez az út egészséges-e, az nagyban múlik azon, milyen felnőttek vannak mellettük, és ők milyen értékeket képviselnek. Szabad-e közterületen állatként viselkedni? Hol van a határ az önkifejezés és a társadalmi normák között?

 

 

