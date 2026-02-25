Állatnak érzik magukat – mit kezd ezzel a társadalom? Mi az a therian, és miért osztja meg a magyarokat ez az új ifjúsági jelenség?

Az ember azt hinné, hogy egy fiatal, aki rókafüles fejpántban és plüss farokkal sétál be a plázába, valami nagyon figyelemfelkeltő akcióra készül. De a therian közösség tagjai szerint nem erről van szó. A therian szó a therianthrop kifejezésből ered, és olyan személyt jelöl, aki spirituálisan vagy pszichológiailag valamely állattal azonosul. Ez a theriotípus - a belső állati identitás -, ami szerintük nem döntés, nem hobbi és nem is pusztán egy jelmez.

Fotó: Shutterstock/New Africa

Mit jelent pontosan a therian? A legfontosabb tudnivalók

A jelenség nem ma kezdődött, de csak mostanában terjed futótűzként az interneten. Az emberek ősidők óta azonosulnak állatokkal: Oroszlánszívű Richárd a nevét is tőlük kölcsönözte, a turul a magyar identitás része lett, a franciák a kakast választották. Az állati archetípusok az emberi kultúra szövetébe vannak szőve - a therian jelenség ezt a nagyon régi emberi késztetést öltözteti egy modern, online világ által felerősített köntösbe.

A különbség annyi, hogy most ez látható. Van fül, van farok, van négykézláb mozgás - ez az úgynevezett quadrobics (vagy quadrobatika), ami a közösségi médiában vált virálissá, és ami a legtöbb vitát generálja. A quadrobics lényege, hogy az érintett négykézláb mozog, úgy mint egy állat. Nem egy táncforma, nem cirkuszi mutatvány, ez a theriánok számára az önkifejezés egyik eszköze. Hogy ez egy közterületen mennyire elfogadott, az más kérdés.

A therian közösség szerint a theriotípus nem változik, nem alakítható ki és nem tanítható meg. Nem ők döntötték el: „ma farkas leszek". A legtöbben hangsúlyozzák, nem arról van szó, hogy fizikailag állattá akarnának válni. Inkább egy mély, belső azonosulásról beszélnek.

Mi a különbség a therian és a furry között?

Ez a leggyakrabban összekevert két fogalom, és ez bizony mindkét közösséget irritálja.

A furry fandom egy rajongói kultúra: emberszabású, antropomorf állatfigurákat szeretnek, fursona (állatkarakter-alteregó) karaktereket alkotnak, jelmezes rendezvényekre járnak. Ez elsősorban esztétikai és szociális hobbi - aki furry, az nem feltétlenül érzi magát valamilyen állatnak. Ez kreatív közösség, ahol a rajz, a jelmez és a közös élmény a lényeg.