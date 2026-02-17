Ezekért az úti célokért rajonganak a legtöbben – a világ legizgalmasabb helyei

Ha még nem döntötted el, merre indulj a következő nagy utazásra, érdemes inspirációt merítenie a világ egyik legismertebb utazási magazinjának ajánlásából. A National Geographic felfedezői, fotósai és szerkesztői minden évben összeállítják azt a listát, amely a legtöbbek által vágyott és legizgalmasabb úti célokat mutatja be. Ezek a helyszínek a kultúra, a természet, a gasztronómia és a kalandok tökéletes kombinációját kínálják, olyan desztinációkat, amelyek szinte biztosan felkerülnek minden utazó bakancslistájára.

Dolomitok, Olaszország

Fotó: Shutterstock/Fokke Baarssen

Ezekért az úti célokért rajonganak a legtöbben

Az alábbiakban bemutatjuk azokat a különleges helyeket, amelyekért világszerte rajonganak az utazók. Ezek a desztinációk nemcsak szépségükkel, hanem egyedi élményeikkel és kulturális sokszínűségükkel is kiemelkednek a világ kínálatából.

Dolomitok, Olaszország

A Dolomitok Európa egyik leglátványosabb hegyvidéke, ahol a sziklás csúcsok, az alpesi rétek és a kristálytiszta tavak páratlan természeti élményt kínálnak. A régió ideális túrázóknak, kerékpárosoknak és síelőknek egyaránt, miközben a hangulatos hegyi falvak, a ladin kultúra és a kiváló helyi konyha tovább erősítik a térség vonzerejét. A felvonók nyáron is működnek, így a panoráma egész évben könnyen élvezhető.

Québec, Kanada

Québec tartomány a természetjárók egyik kedvence: hatalmas erdőségek, tavak és nemzeti parkok kínálnak végtelen túra- és vízi lehetőségeket. A Laurentide-hegység ösvényei, a Mont-Tremblant régió aktív programjai és az őslakos kultúrához kapcsolódó élmények különleges dimenziót adnak az utazásnak. A vadregényes táj és a francia hangulatú városok együttese rendkívül egyedi atmoszférát teremt.

Peking, Kína

Peking a történelem és a modern városi élet lenyűgöző találkozása. A Tiltott Város, a Mennyei Béke temploma és a császári épületek sora a világ egyik leggazdagabb kulturális örökségét mutatja be, miközben a modern közlekedési fejlesztéseknek köszönhetően a város felfedezése egyre kényelmesebb. A környező hegyekben húzódó Nagy Fal szakaszai különleges nappali és esti túraélményeket kínálnak.