Ezeket az ételeket edd, ha túltoltad a cukrot és a nasit – viszlát cukorsokk és puffadás

Tagadhatnánk, de felesleges: a cukor iránti vágy sokszor erősebb a józan észnél. Legyen szó egy stresszes munkanapról vagy egy családi születésnapról, a testünk néha egyszerűen követeli a gyors energiát, mi pedig engedünk a csábításnak. Azonban az igazi probléma nem is maga a bűnözés, hanem az utána következő hullámvasút, amin csak a vércukorszint stabilizálása segíthet át minket.

A cukor ugyan élvezetet ad, de utána jön a gyors energiahiány, a fáradtság és a puffadás. A vércukorszint stabilizálása nem egyszerű, de odafigyeléssel sikerülhet.

Fotó: Shutterstock

Mi történik a testünkkel cukorfogyasztás után, és hogyan segít a vércukorszint stabilizálása?

Amikor a szervezetünkbe hirtelen nagy mennyiségű cukor kerül, a hasnyálmirigy gőzerővel kezdi termelni az inzulint. Ez a hirtelen megugrás, majd az azt követő drasztikus zuhanás felelős azért a „kajakómáért”, amit ilyenkor érzünk.

Ráadásul nem csak az édesség tehet erről: bizonyos ételek, például a fehér lisztes péksütemények vagy az egészségesnek hitt, de rejtett cukrokat tartalmazó reggelik szintén megdobhatják a vércukorszintedet, aztán hamar vissza is esik.

Ilyenkor a legrosszabb, amit tehetünk, ha az újabb éhséghullámnál megint valami édeshez nyúlunk. Ez egy klasszikus ördögi kör, amiből csak a tudatos tápanyag-kombinációkkal lehet kitörni.

A cél inkább az, hogy lassítsuk a felszívódást. A fehérjék, az egészséges zsírok és a rostok egyfajta gátat képeznek a bélrendszerben, így elkerülhetjük, hogy a tápanyagok hirtelen megrohanják a véráramot. Ha túl sok süti csúszott le, nem érdemes koplalni, inkább keressünk egy jó érett avokádót, együnk egy adag lencsefőzeléket (természetesen rántás nélkül), vagy dobjunk be egy marék tökmagot. Ezek a szuperélelmiszerek nemcsak eltelítenek, de segítenek abban is, hogy ne akarjunk fél óra múlva megint a hűtőhöz osonni.

Nem csak a kalóriák miatt kell aggódni!

Legtöbben attól tartunk, mit mutat majd a mérleg, ha túlzásba visszük az édességeket, pedig a cukorsokk fizikai tünetei sokkal hamarabb jelentkeznek. A fejfájás, a levertség és az a furcsa, feszítő érzés a hasunkban mind annak a jele, hogy a testünk gyulladásos folyamatokkal küzd.

A megoldás a gyulladáscsökkentésben rejlik. A keresztesvirágú zöldségek, mint a brokkoli vagy a karfiol, olyan vegyületeket tartalmaznak, amelyek segítenek a májnak a méregtelenítésben. Ha pedig úgy érezzük, mindjárt szétrobban a hasunk, ne szénsavas üdítőért nyúljunk. Egy nagy pohár tiszta víz, benne frissen reszelt gyömbérrel és egy kis citrommal, csodákra képes. A gyömbér ugyanis természetes úton csökkenti a hányingert és serkenti az emésztést, ami kulcsfontosságú a cukortúladagolás után.