Kávézni magas vérnyomással? 5 tipp, hogy teljesen biztonságos legyen

A kávé íze és illata és persze a kávézási rituálé is fontos szerepet játszik legtöbbünk mindennapjaiban. De vajon örökre le kell mondaniuk a finom forró feketéről, akiknél magas vérnyomást diagnosztizáltak? Eláruljuk: nem. Mutatjuk, hogyan kávézhatunk úgy, hogy az a vérnyomásunkra nézve teljesen biztonságos legyen.
Mi számít magas vérnyomásnak?
A vérnyomás a vérnek az erekre gyakorolt nyomását jelzi. A vérnyomásmérőn a felső érték a szív összehúzódásakor mért nyomást, az alsó a szív elernyedésekor mért értéket mutatja. A 120/80 Hgmm alatti értékeket tekintjük normálisnak, a 140/90 feletti értékek viszont már magasnak számítanak. Azok, akiket magas vérnyomással diagnosztizálnak, sokkal inkább ki vannak téve a szív- és érrendszeri betegségeknek és a stroke kockázatának, mint a normál vérnyomással élő személyek.
Hogyan hat a kávé a vérnyomásra?
Mivel a kávé koffeint tartalmaz, emelheti a pulzust és stimulálhatja a szívet, amelyek hatására az erek szűkülni kezdenek. Ez utóbbi az oka, hogy magasabb vérnyomásértékeket mérünk. A koffein hatására mindenki másképp reagál, nem mindegy például, hogy ki mennyi kávét fogyaszt naponta, vagy hogy mennyi idős, éppen ezért érdemes orvossal konzultálni a kávéfogyasztásról.
Egyes kardiológusok úgy vélik, hogy a koffein blokkolhat egy hormont, amely segít megőrizni az artériák optimális szélességét, míg mások szerint a koffein hatására a mellékvesék több adrenalint szabadítanak fel, és ez a felelős a vérnyomás növekedéséért.
Két kutatás, megdöbbentő vérnyomás-eredmények
A magas vérnyomás és a kávé kapcsolatát kutató vizsgálatok folyamatosan zajlanak: nemrég jelent meg egy 13 tanulmányt összegző kutatás, amelynek eredménye a szakembereket is meglepte:
a kutatásban 315 000 résztvevő vett részt és nem találtak összefüggést a kávéfogyasztás és a magas vérnyomás kialakulása között.
A legtöbb résztvevő hasonló mennyiséget fogyasztott kávéból, és nem volt köztük jelentős különbség a nem és a dohányzás alapján sem.
Egy japán kutatás is napvilágot látott, melynek során 18 000 40–79 év közötti felnőttet monitoroztak 19 éven keresztül. A súlyos hipertóniában szenvedők (160 mm Hg vagy annál magasabb) esetében napi 2 kávé fogyasztása megduplázta a szív- és érrendszeri betegségek, köztük a stroke és a halálos kimenetelű szívroham kockázatát, a kávét nem fogyasztókhoz képest.
Azokra, akik viszont normális vagy enyhe hipertóniával éltek, a napi 2 kávé nem jelentett veszélyt.
A fentiek alapján talán kijelenthető, hogy a normális vagy enyhe hipertóniával élők biztonsággal fogyaszthatnak kávét. Fontos, hogy ők is mérjék rendszeresen a vérnyomásukat és hogy tisztában legyenek azzal, mely italok és ételek tartalmaznak koffeint.
Íme 5 tipp, hogy vérnyomásunkra nézve teljesen biztonságos legyen a kávézás:
1. Mindenképpen tájékozódjunk a családban előforduló hipertóniás betegségekről.
2. Csökkentsük a sófogyasztást, hogy ezzel is normál tartományban tartsuk a vérnyomásunkat.
3. Figyeljük a koffein hatását, és kerüljük fogyasztását a vérnyomásmérés előtti órákban.
4. Késő délután már ne fogyasszunk koffeintartalmú italt vagy ételt, mert megzavarhatja az alvási ciklust.
5. Súlyos hipertónia esetén (szisztolés ≥160, diasztolés ≥100) konzultáljunk orvosunkkal a kávéfogyasztásról. Napi egy csészénél nem fognak többet engedni.