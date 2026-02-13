Kávézni magas vérnyomással? 5 tipp, hogy teljesen biztonságos legyen

A kávé íze és illata és persze a kávézási rituálé is fontos szerepet játszik legtöbbünk mindennapjaiban. De vajon örökre le kell mondaniuk a finom forró feketéről, akiknél magas vérnyomást diagnosztizáltak? Eláruljuk: nem. Mutatjuk, hogyan kávézhatunk úgy, hogy az a vérnyomásunkra nézve teljesen biztonságos legyen.

Vérnyomás: mivel a kávé koffeint tartalmaz, emelheti a pulzust és stimulálhatja a szívet, amelyek hatására az erek szűkülni kezdenek

Fotó: Shutterstock

Mi számít magas vérnyomásnak?

A vérnyomás a vérnek az erekre gyakorolt nyomását jelzi. A vérnyomásmérőn a felső érték a szív összehúzódásakor mért nyomást, az alsó a szív elernyedésekor mért értéket mutatja. A 120/80 Hgmm alatti értékeket tekintjük normálisnak, a 140/90 feletti értékek viszont már magasnak számítanak. Azok, akiket magas vérnyomással diagnosztizálnak, sokkal inkább ki vannak téve a szív- és érrendszeri betegségeknek és a stroke kockázatának, mint a normál vérnyomással élő személyek.

Hogyan hat a kávé a vérnyomásra?

Mivel a kávé koffeint tartalmaz, emelheti a pulzust és stimulálhatja a szívet, amelyek hatására az erek szűkülni kezdenek. Ez utóbbi az oka, hogy magasabb vérnyomásértékeket mérünk. A koffein hatására mindenki másképp reagál, nem mindegy például, hogy ki mennyi kávét fogyaszt naponta, vagy hogy mennyi idős, éppen ezért érdemes orvossal konzultálni a kávéfogyasztásról.

Egyes kardiológusok úgy vélik, hogy a koffein blokkolhat egy hormont, amely segít megőrizni az artériák optimális szélességét, míg mások szerint a koffein hatására a mellékvesék több adrenalint szabadítanak fel, és ez a felelős a vérnyomás növekedéséért.



Két kutatás, megdöbbentő vérnyomás-eredmények

A magas vérnyomás és a kávé kapcsolatát kutató vizsgálatok folyamatosan zajlanak: nemrég jelent meg egy 13 tanulmányt összegző kutatás, amelynek eredménye a szakembereket is meglepte:

a kutatásban 315 000 résztvevő vett részt és nem találtak összefüggést a kávéfogyasztás és a magas vérnyomás kialakulása között.

A legtöbb résztvevő hasonló mennyiséget fogyasztott kávéból, és nem volt köztük jelentős különbség a nem és a dohányzás alapján sem.

Egy japán kutatás is napvilágot látott, melynek során 18 000 40–79 év közötti felnőttet monitoroztak 19 éven keresztül. A súlyos hipertóniában szenvedők (160 mm Hg vagy annál magasabb) esetében napi 2 kávé fogyasztása megduplázta a szív- és érrendszeri betegségek, köztük a stroke és a halálos kimenetelű szívroham kockázatát, a kávét nem fogyasztókhoz képest.

Azokra, akik viszont normális vagy enyhe hipertóniával éltek, a napi 2 kávé nem jelentett veszélyt.

A fentiek alapján talán kijelenthető, hogy a normális vagy enyhe hipertóniával élők biztonsággal fogyaszthatnak kávét. Fontos, hogy ők is mérjék rendszeresen a vérnyomásukat és hogy tisztában legyenek azzal, mely italok és ételek tartalmaznak koffeint.