Vesekövet okozhatnak ezek az ételek – Ha nem akarsz bajt, messzire kerüld el őket

Kevesen gondolnak bele abba, hogy a napi étrend mennyire szoros kapcsolatban áll a vesék egészségével. Pedig a vesekövet okozó ételek rendszeres fogyasztása hosszú távon komoly problémákhoz vezethet, különösen akkor, ha közben kevés folyadékot is fogyasztunk. Nem csak arról van szó, mit eszünk, hanem arról is, hogyan és mennyit iszunk mellé.

Vesekövet okozó ételek: jobb, ha vigyázol!

Fotó: Shutterstock

Vesekövet okozó ételek: mit mondanak a kutatások és az orvosok?

Egyre több kutatás mutat rá arra, hogy a vesekő nem a véletlen műve, hanem nagyon is összefügg azzal, mi kerül nap mint nap a tányérunkra. A magyarázat pedig prózai. Ha a vizeletben túl sok ásványi anyag és só halmozódik fel, ezek előbb apró kristályokká, majd idővel kemény lerakódásokká állnak össze a vesékben. Innen már csak egy lépés a jól ismert, görcsös fájdalom.

Ezt támasztják alá a Journal of Clinical Medicine és a Nutrients tudományos folyóiratokban megjelent kutatások is, amelyek szerint világszerte a felnőttek akár 13 százalékát is érintheti a probléma, ráadásul az esetek egyharmadában tíz éven belül újra jelentkezik.

Fotó: Shutterstock

Az egyik fő bűnös: az oxalát

A vesekövet okozó ételek listájának élén az oxalátban gazdag fogások állnak. Az oxalát egy vegyület, ami számos egészségesnek hitt élelmiszerben is ott lapul. Ide sorolhatjuk a spenótot, a sóskát, a céklát, a mandulát, a mogyorót, valamint a csokoládét is. Ám nem csak ételekben, hanem italokban is jelen van; számos szénsavas üdítő is tartalmazza.

Miért okoz gondot az oxalát?

Az oxalát a szervezetben a kalciummal együtt könnyen kristályokat alkot, amelyek idővel lerakódnak a vesében, nekünk pedig a kínzó vesegörcs jut osztályrészül. Ez persze nem azt jelenti, hogy a felsorolt ételeket egy életre el kellene felejtenünk, de a rendszeres, nagy mennyiségű fogyasztásuk kockázatos lehet, főleg akkor, ha valakinek korábban már volt veseköve.

A sóska és a spenót is sok oxalátot tartalmaz

Fotó: Shutterstock

Klasszikus veszélyforrások: só, hús, tengeri herkentyűk

A túl sok só nemcsak a vérnyomásnak árt. Ha rendszeresen túlzásba visszük, a szervezet több kalciumot választ ki a vizelettel, ami ideális terepet teremt a kristályok kialakulásához. Magyar konyhán felnőve ez különösen ismerős helyzet: elég egy tartalmas leves, egy kiadós pörkölt, némi felvágott reggelire vagy vacsorára, és máris bőven túlléptük a napi ajánlást. Ráadásul a bolti készételek és félkész fogások sótartalma sokszor meglepően magas, így észrevétlenül visszük túlzásba a sóbevitelt.