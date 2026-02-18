Vesekövet okozhatnak ezek az ételek – Ha nem akarsz bajt, messzire kerüld el őket

Kevesen gondolnak bele abba, hogy a napi étrend mennyire szoros kapcsolatban áll a vesék egészségével. Pedig a vesekövet okozó ételek rendszeres fogyasztása hosszú távon komoly problémákhoz vezethet, különösen akkor, ha közben kevés folyadékot is fogyasztunk. Nem csak arról van szó, mit eszünk, hanem arról is, hogyan és mennyit iszunk mellé.
Vesekövet okozó ételek: mit mondanak a kutatások és az orvosok?
Egyre több kutatás mutat rá arra, hogy a vesekő nem a véletlen műve, hanem nagyon is összefügg azzal, mi kerül nap mint nap a tányérunkra. A magyarázat pedig prózai. Ha a vizeletben túl sok ásványi anyag és só halmozódik fel, ezek előbb apró kristályokká, majd idővel kemény lerakódásokká állnak össze a vesékben. Innen már csak egy lépés a jól ismert, görcsös fájdalom.
Ezt támasztják alá a Journal of Clinical Medicine és a Nutrients tudományos folyóiratokban megjelent kutatások is, amelyek szerint világszerte a felnőttek akár 13 százalékát is érintheti a probléma, ráadásul az esetek egyharmadában tíz éven belül újra jelentkezik.
Az egyik fő bűnös: az oxalát
A vesekövet okozó ételek listájának élén az oxalátban gazdag fogások állnak. Az oxalát egy vegyület, ami számos egészségesnek hitt élelmiszerben is ott lapul. Ide sorolhatjuk a spenótot, a sóskát, a céklát, a mandulát, a mogyorót, valamint a csokoládét is. Ám nem csak ételekben, hanem italokban is jelen van; számos szénsavas üdítő is tartalmazza.
Miért okoz gondot az oxalát?
Az oxalát a szervezetben a kalciummal együtt könnyen kristályokat alkot, amelyek idővel lerakódnak a vesében, nekünk pedig a kínzó vesegörcs jut osztályrészül. Ez persze nem azt jelenti, hogy a felsorolt ételeket egy életre el kellene felejtenünk, de a rendszeres, nagy mennyiségű fogyasztásuk kockázatos lehet, főleg akkor, ha valakinek korábban már volt veseköve.
Klasszikus veszélyforrások: só, hús, tengeri herkentyűk
A túl sok só nemcsak a vérnyomásnak árt. Ha rendszeresen túlzásba visszük, a szervezet több kalciumot választ ki a vizelettel, ami ideális terepet teremt a kristályok kialakulásához. Magyar konyhán felnőve ez különösen ismerős helyzet: elég egy tartalmas leves, egy kiadós pörkölt, némi felvágott reggelire vagy vacsorára, és máris bőven túlléptük a napi ajánlást. Ráadásul a bolti készételek és félkész fogások sótartalma sokszor meglepően magas, így észrevétlenül visszük túlzásba a sóbevitelt.
Hasonló a helyzet az állati fehérjékkel is. A vörös hús, a belsőségek és a tengeri herkentyűk emelik a húgysavszintet, ami az úgynevezett urátkövek kialakulásához vezethet. A purinban gazdag étrend savasabbá teszi a vizeletet, és ez ideális környezet a kristályok számára.
Mennyit számít a folyadékbevitel?
Sokat. Talán ez az egyik legegyszerűbb, mégis leginkább alábecsült tényező. Ha kevés folyadékot iszunk, a vizelet besűrűsödik, a sók és ásványi anyagok könnyebben kicsapódnak. Napi 2–2,5 liter víz már jelentősen csökkenti a vesekő kialakulásának esélyét, különösen nyáron, sportoláskor vagy fizikai munka mellett.
A sörrel kapcsolatban makacs tévhit él: sokan úgy vélik, „átmossa” a vesét. A valóság ezzel szemben az, hogy az alkohol inkább vízhajtó hatású, és könnyen dehidratál.
Mit együnk, ha el akarjuk kerülni a vesekövet?
A lényeg az egyensúly. Mérsékelt mennyiségű tejtermék például kifejezetten hasznos lehet, mivel a kalcium a bélrendszerben megköti az oxalátot, így kevesebb jut el a vesékig. A rostban gazdag étrend, a zöldségek, a gyümölcsök és a teljes kiőrlésű gabonák szintén támogatják a normális anyagcserét.
A vesekövet okozó ételek tudatos visszaszorítása, a rendszeres folyadékfogyasztás és az egészséges életmód együtt sokkal többet ér, mint bármilyen későbbi beavatkozás. Mert bár ma már léteznek korszerű megoldások – ultrahangos kőzúzás, lézeres kezelés, minimálisan invazív műtétek –, a megelőzés továbbra is a legjobb stratégia.