Nagy volt az arc, nagyobb lett a pofon: Macron most átlépett egy határt

bogyós gyümölcs

Savanykás szupersztár: ez történik a szervezettel, ha rendszeresen fogyasztunk vörös áfonyát

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Régóta alkalmazzák a hagyományos népi gyógyászatban, hiszen számos, szervezetre jótékony hatással rendelkezik. A modern kor is egyre nagyobb figyelmet szentel ennek az apró, savanyú bogyónak, amelynek neve vörös áfonya. Mi mindenre jó ez az apró vörös bogyó, és miért érdemes rendszeresen helyet adni neki az étrendünkben?
Értékes hatóanyagokat és vitaminforrást tartalmaz, többek között kalciumot, káliumot, magnéziumot, vasat, cinket és foszfort, emellett gazdag A-, B-, C- és E-vitaminokban. A vörös áfonya ennél azonban sokkal több „csodát” rejt, ismerkedjünk meg vele részletesebben!

vörös áfonya a szupergyümölcs
A vörös áfonya sok értékes hatóanyagot és vitaminforrást tartalmaz
Fotó: Shutterstock

Egy maréknyi vörös áfonya is csodákra képes

A Journal of Clinical Nutrition folyóiratban megjelent tanulmány szerzői állítják, hogy azok, akik rendszeresen fogyasztanak 15 dekagramm vörös áfonyát, azok vérében jelentősen emelkedik az antioxidánsok szintje.  Az antioxidánsok elengedhetetlenek a szív- és érrendszeri megbetegedések, a cukorbetegség, az öregedés és szürkehályog kialakulásának megelőzéséhez.

Vörös áfonya és a bélrendszer

A vörös áfonya a bélrendszerre és az emésztésre is pozitív hatást gyakorol: mivel gazdag pektinben, képes enyhíteni a hasmenést és a székrekedést. 

A vörös áfonya hatása a szellemi tevékenységre

Egyre több kutatás folyik a bogyós gyümölcs és a kognitív viselkedés kapcsolatáról. Egy amerikai kutatásban idősebb felnőttek 12 héten át fogyasztottak minden nap áfonyát. Ennyi is elég volt ahhoz, hogy jobban teljesítsenek a memóriateszteken, mint korábban.

Woman suffering from cystitis symptoms at home, closeup
A húgyúti fertőzések megelőzésére és tünetek kezelésére is egyaránt alkalmas
Fotó: Shutterstock

Legismertebb tulajdonsága a húgyúti fertőzések megelőzése

A benne található  flavonoidok képesek megakadályozni az E. coli baktériumok tapadását és elszaporodását a húgyutak falán, így azok természetes úton, vizelettel távoznak.

Fogainkat is ápolja

Gátolja a lepedékképződést és a baktériumok megtelepedését , így könnyedén kivédhető a fogszuvasodás és az ínygyulladás. 

Hazánkban tilos szüretelni

Mivel a vadon termő vörös áfonya természetvédelmi oltalom alatt áll, hazánkban a kereskedelme az importra támaszkodik. Aszalt formában, lekvárként vagy lé formájában ajánlott fogyasztani, de számos olyan vitaminkészítmény is kapható, amelyet vörös áfonyakivonattal gazdagítanak. 

A kiegyensúlyozott, egészséges életmódban tehát nagyon is van helye a vörös áfonyának. Természetesen az arany középút ez esetben is fontos: túlzott fogyasztása hashajtó hatású lehet, valamint irritálhatja a gyomrot. 

 

 

