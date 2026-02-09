Savanykás szupersztár: ez történik a szervezettel, ha rendszeresen fogyasztunk vörös áfonyát

Értékes hatóanyagokat és vitaminforrást tartalmaz, többek között kalciumot, káliumot, magnéziumot, vasat, cinket és foszfort, emellett gazdag A-, B-, C- és E-vitaminokban. A vörös áfonya ennél azonban sokkal több „csodát” rejt, ismerkedjünk meg vele részletesebben!
Egy maréknyi vörös áfonya is csodákra képes
A Journal of Clinical Nutrition folyóiratban megjelent tanulmány szerzői állítják, hogy azok, akik rendszeresen fogyasztanak 15 dekagramm vörös áfonyát, azok vérében jelentősen emelkedik az antioxidánsok szintje. Az antioxidánsok elengedhetetlenek a szív- és érrendszeri megbetegedések, a cukorbetegség, az öregedés és szürkehályog kialakulásának megelőzéséhez.
Vörös áfonya és a bélrendszer
A vörös áfonya a bélrendszerre és az emésztésre is pozitív hatást gyakorol: mivel gazdag pektinben, képes enyhíteni a hasmenést és a székrekedést.
A vörös áfonya hatása a szellemi tevékenységre
Egyre több kutatás folyik a bogyós gyümölcs és a kognitív viselkedés kapcsolatáról. Egy amerikai kutatásban idősebb felnőttek 12 héten át fogyasztottak minden nap áfonyát. Ennyi is elég volt ahhoz, hogy jobban teljesítsenek a memóriateszteken, mint korábban.
Legismertebb tulajdonsága a húgyúti fertőzések megelőzése
A benne található flavonoidok képesek megakadályozni az E. coli baktériumok tapadását és elszaporodását a húgyutak falán, így azok természetes úton, vizelettel távoznak.
Fogainkat is ápolja
Gátolja a lepedékképződést és a baktériumok megtelepedését , így könnyedén kivédhető a fogszuvasodás és az ínygyulladás.
Hazánkban tilos szüretelni
Mivel a vadon termő vörös áfonya természetvédelmi oltalom alatt áll, hazánkban a kereskedelme az importra támaszkodik. Aszalt formában, lekvárként vagy lé formájában ajánlott fogyasztani, de számos olyan vitaminkészítmény is kapható, amelyet vörös áfonyakivonattal gazdagítanak.
A kiegyensúlyozott, egészséges életmódban tehát nagyon is van helye a vörös áfonyának. Természetesen az arany középút ez esetben is fontos: túlzott fogyasztása hashajtó hatású lehet, valamint irritálhatja a gyomrot.