Savanykás szupersztár: ez történik a szervezettel, ha rendszeresen fogyasztunk vörös áfonyát

Értékes hatóanyagokat és vitaminforrást tartalmaz, többek között kalciumot, káliumot, magnéziumot, vasat, cinket és foszfort, emellett gazdag A-, B-, C- és E-vitaminokban. A vörös áfonya ennél azonban sokkal több „csodát” rejt, ismerkedjünk meg vele részletesebben!

A vörös áfonya sok értékes hatóanyagot és vitaminforrást tartalmaz

Fotó: Shutterstock

Egy maréknyi vörös áfonya is csodákra képes

A Journal of Clinical Nutrition folyóiratban megjelent tanulmány szerzői állítják, hogy azok, akik rendszeresen fogyasztanak 15 dekagramm vörös áfonyát, azok vérében jelentősen emelkedik az antioxidánsok szintje. Az antioxidánsok elengedhetetlenek a szív- és érrendszeri megbetegedések, a cukorbetegség, az öregedés és szürkehályog kialakulásának megelőzéséhez.

Vörös áfonya és a bélrendszer

A vörös áfonya a bélrendszerre és az emésztésre is pozitív hatást gyakorol: mivel gazdag pektinben, képes enyhíteni a hasmenést és a székrekedést.

A vörös áfonya hatása a szellemi tevékenységre

Egyre több kutatás folyik a bogyós gyümölcs és a kognitív viselkedés kapcsolatáról. Egy amerikai kutatásban idősebb felnőttek 12 héten át fogyasztottak minden nap áfonyát. Ennyi is elég volt ahhoz, hogy jobban teljesítsenek a memóriateszteken, mint korábban.

A húgyúti fertőzések megelőzésére és tünetek kezelésére is egyaránt alkalmas

Fotó: Shutterstock

Legismertebb tulajdonsága a húgyúti fertőzések megelőzése

A benne található flavonoidok képesek megakadályozni az E. coli baktériumok tapadását és elszaporodását a húgyutak falán, így azok természetes úton, vizelettel távoznak.

Fogainkat is ápolja

Gátolja a lepedékképződést és a baktériumok megtelepedését , így könnyedén kivédhető a fogszuvasodás és az ínygyulladás.

Hazánkban tilos szüretelni

Mivel a vadon termő vörös áfonya természetvédelmi oltalom alatt áll, hazánkban a kereskedelme az importra támaszkodik. Aszalt formában, lekvárként vagy lé formájában ajánlott fogyasztani, de számos olyan vitaminkészítmény is kapható, amelyet vörös áfonyakivonattal gazdagítanak.