Ezért káros, ha éjszaka is zoknit viselsz – Ez az apró szokás meglepően sokat számít

Sokan teljesen automatikusan húznak zoknit lefekvés előtt, főleg a hűvösebb estéken. Praktikusnak tűnik, kézenfekvő megoldás, és ritkán gondolunk bele, van-e ennek bármilyen hátulütője. Pedig a szakértők szerint zokni nélkül aludni több szempontból is jobb döntés, ilyen például az alvásminőség javítása vagy épp a természetes hőszabályozás is. Lássuk, mi okunk lehet éjszakára ledobni magunkról a zoknit!

Zokni nélkül aludni egészségügyileg is fontos.

Fotó: Shutterstock

A tested megköszöni – Ezért tanácsos zokni nélkül aludni

Lábunk egész nap igénybe van véve, szinte folyamatosan dolgozik. Cipőben, szűk zokniban, rohanás közben, dugóban ülve, lépcsőn fel-le. Este pedig jólesne neki egy kis szabadság. Ehhez képest sokszor újra bezárjuk egy vastag zokniba, és csodálkozunk, ha forgolódunk, izzadunk, nem találjuk a kényelmes pózt alvás közben.

Az elalváshoz ugyanis az kell, hogy a testhőmérséklet enyhén csökkenjen. Ha a láb túlságosan meleg, ez a folyamat lelassul, az agyunk pedig nem kapcsol át pihenő üzemmódba. Ilyenkor jön a jól ismert helyzet: pörög az agy, a takaró hol túl meleg, hol kevés, a párna sehogy sem jó, csak szenvedünk, dobáljuk magunkat. Ilyenkor még a tökéletes alvási időpont megtalálása sem segít. Egy olyan apró változtatás, mint mellőzni a zoknit éjszakára, viszont meglepően sokat segíthet a nyugodt alvásban.

Az egészségre is káros lehet a zokniban töltött éjszaka

Egy brit tanulmány szerint a zokniban alvás nemcsak higiéniai szempontból problémás, hanem akár egészségügyi gondokat is okozhat. A kutatás során olyan zoknikat vizsgáltak, amelyeket az emberek ugyanazon a napon reggel 7 és este 11 óra között viseltek.

A laboratóriumi elemzés kimutatta: a zoknik felén jelen volt a Pseudomonas aeruginosa nevű baktérium. Ezek jellemzően a padlón, lábtörlőkön vagy csótányürülékben fordulnak elő.

Ezek a baktériumok legyengült immunrendszerű embereknél bőrkiütéseket, hugyúti és légúti fertőzéseket, sőt akár tüdőgyulladást is okozhatnak. És ez az, amit sokan gondolkodás nélkül bevisznek az ágyba.

Nem csoda, hogy a lábgombás fertőzések, bőrirritációk, kellemetlen szagok gyakran innen indulnak. A bőrnek kell a levegő, főleg az ujjak között. Ha egész éjszaka zárt, meleg, nedves közegben van, az olyan, mintha egy kis wellnessközpontot nyitnánk a gombáknak. A zokni nélkül aludni ezért nemcsak kényelmi, hanem higiéniai kérdés is.