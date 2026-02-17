Hírlevél
egészség

Ezért káros, ha éjszaka is zoknit viselsz – Ez az apró szokás meglepően sokat számít

Meleg zokni, puha paplan, sötét szoba – sokaknak ez jelenti az ideális alvókörnyezetet. Pedig egyre több szakértő vallja, hogy zokni nélkül aludni nemcsak komfortosabb, hanem az alvásminőség és az egészség szempontjából is előnyösebb.
Sokan teljesen automatikusan húznak zoknit lefekvés előtt, főleg a hűvösebb estéken. Praktikusnak tűnik, kézenfekvő megoldás, és ritkán gondolunk bele, van-e ennek bármilyen hátulütője. Pedig a szakértők szerint zokni nélkül aludni több szempontból is jobb döntés, ilyen például az alvásminőség javítása vagy épp a természetes hőszabályozás is. Lássuk, mi okunk lehet éjszakára ledobni magunkról a zoknit!

Zokni nélkül aludni egészségügyileg is fontos.
Fotó: Shutterstock

A tested megköszöni – Ezért tanácsos zokni nélkül aludni

Lábunk egész nap igénybe van véve, szinte folyamatosan dolgozik. Cipőben, szűk zokniban, rohanás közben, dugóban ülve, lépcsőn fel-le. Este pedig jólesne neki egy kis szabadság. Ehhez képest sokszor újra bezárjuk egy vastag zokniba, és csodálkozunk, ha forgolódunk, izzadunk, nem találjuk a kényelmes pózt alvás közben.

Az elalváshoz ugyanis az kell, hogy a testhőmérséklet enyhén csökkenjen. Ha a láb túlságosan meleg, ez a folyamat lelassul, az agyunk pedig nem kapcsol át pihenő üzemmódba. Ilyenkor jön a jól ismert helyzet: pörög az agy, a takaró hol túl meleg, hol kevés, a párna sehogy sem jó, csak szenvedünk, dobáljuk magunkat. Ilyenkor még a tökéletes alvási időpont megtalálása sem segít. Egy olyan apró változtatás, mint mellőzni a zoknit éjszakára, viszont meglepően sokat segíthet a nyugodt alvásban.

Az egészségre is káros lehet a zokniban töltött éjszaka

Egy brit tanulmány szerint a zokniban alvás nemcsak higiéniai szempontból problémás, hanem akár egészségügyi gondokat is okozhat. A kutatás során olyan zoknikat vizsgáltak, amelyeket az emberek ugyanazon a napon reggel 7 és este 11 óra között viseltek.

A laboratóriumi elemzés kimutatta: a zoknik felén jelen volt a Pseudomonas aeruginosa nevű baktérium. Ezek jellemzően a padlón, lábtörlőkön vagy csótányürülékben fordulnak elő.

Ezek a baktériumok legyengült immunrendszerű embereknél bőrkiütéseket, hugyúti és légúti fertőzéseket, sőt akár tüdőgyulladást is okozhatnak. És ez az, amit sokan gondolkodás nélkül bevisznek az ágyba.

Nem csoda, hogy a lábgombás fertőzések, bőrirritációk, kellemetlen szagok gyakran innen indulnak. A bőrnek kell a levegő, főleg az ujjak között. Ha egész éjszaka zárt, meleg, nedves közegben van, az olyan, mintha egy kis wellnessközpontot nyitnánk a gombáknak. A zokni nélkül aludni ezért nemcsak kényelmi, hanem higiéniai kérdés is.

Mikor lehet mégis jó a zokni?

Érdemes azért megemlíteni, hogy a zokni viselésének is meg vannak a maga előnyei: csökkentheti a hőhullámokat és az éjszakai izzadást, valamint meghosszabbíthatja az alvásidőt is.

Persze nem mindenki egyforma. Van, akinek állandóan hideg a lába, rossz a keringése, vagy egyszerűen csak zokniban érzi magát biztonságban. Ilyenkor sem kell teljesen lemondani róla, de nagyon fontos a frissesség.

Ha mindenképp szükségünk van az alváshoz zoknira, válasszunk tiszta, pamut zoknit, ami jól szellőzik, nem szorít, nem melegít túl. 

Ha eddig automatikusan felhúztad a zoknit lefekvés előtt, érdemes egyszer kipróbálni, milyen érzés zokni nélkül aludni. Lehet, hogy már az első reggelen azt érzed majd: könnyebb volt az ébredés, mélyebb az alvás, jobb a közérzeted.

 

 

