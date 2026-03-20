Ha ekkor kelsz fel, garantáltan nem leszel zombi – Így segítenek az alvási ciklusok jobban kipihenni magad

Sokan azt hiszik, hogy az alvás minősége egyenesen arányos a mennyiségével. Hamarabb fekszel le, többet alszol, kipihentebb leszel. Az összefüggés ugyan kézenfekvőnek tűnik, csakhogy nem ennyire egyszerű. Hiába a kényelmes matrac és a sötétített szoba, ha a szervezeted belső óráját figyelmen kívül hagyod, az alvás inkább nyűg lesz, mint felfrissülés. Ha nem érted, miért pattansz ki az ágyból frissen öt óra pihenés után, miközben máskor kilenc óra után is csak a kávé tartja benned a lelket, akkor olvass tovább!

Alvás – minden, amiről tudnod kell, hogy kipihenten ébredj.

Mik azok az alvási ciklusok?

Fontos ismerni a tényt, hogy az éjszaka nem egy egységes pihenési szakasz: egy átlagos alvási ciklus hossza nagyjából 90-120 perc, és egy egészséges felnőttnél ez 4-6 alkalommal ismétlődik meg minden éjszaka.

Az első nagy egység az úgynevezett NREM alvás (non-REM), ami további négy fázisra osztható. Az első az elalvás, a szendergés fázisa, ilyenkor az agyhullámok elkezdnek lassulni. A második a felszínes alvás, amikor még könnyen felébredünk. Ilyenkor az agyunkban lassabb, szabályosabb a hullámtevékenység, a szívverés és a testhőmérséklet pedig csökken. A harmadik és negyedik fázis már a mélyalvás: a vérnyomás és a légzés ebben a szakaszban a legalacsonyabb, a szervezet ilyenkor fizikailag regenerálódik, növekedési hormonok szabadulnak fel, és a bőr sejtjei is gyorsabban újulnak meg, mint napközben. Ebből a szakaszból a legnehezebb felébreszteni valakit.

Ezt a szakaszt követi a REM alvás, vagyis a gyors szemmozgásos szakasz (neve az angol „rapid eye movement" kifejezésből ered). Az agy ilyenkor majdnem olyan aktív, mint ébren: álmok játszódnak le, rendeződnek az emlékeink, és ilyenkor dolgozzuk fel az ébren átélt élményeket is. Az izmok ugyanakkor szinte teljesen elernyednek.

Az éjszaka első felében a NREM, ezen belül is a mélyalvás dominál, míg a reggeli órákra a ciklusok egyre rövidebb mélyalvást és egyre hosszabb REM-szakaszokat tartalmaznak.

Mikor a legpihentetőbb az alvás?

Nem mindegy, mikor hajtjuk álomra a fejünket. A testünknek ugyanis van egy belső ritmusa, a cirkadián ritmus, ami a fényhez igazodik. A szakértők szerint az éjfél előtti órák aranyat érnek, mert a ciklusok elején több a mélyebb szakasz, míg hajnalhoz közeledve a REM fázisok nyúlnak meg.