A hosszú élet gyümölcsének is nevezik – Miért lett ennyire népszerű az avokádó?

Ha eddig te is csak a divat miatt szemeztél az avokádóval, akkor itt az ideje alaposabban is megismerned, ha ugyanis rendszeresen beiktatod az étrendedbe megütöd vele a lottó ötöst. Nem arról van szó, hogy mostantól minden reggelire ezt kell enned, de ha odafigyelsz rá, hogy alkalmanként a tányérodra kerüljön, azzal sokat tehetsz az egészségedért. Nézzük, miért ilyen nagyszerű, és egyáltalán mennyi is az avokádó tápértéke!
Az avokádó tápértéke: Miért hívják mégis a hosszú élet gyümölcsének?
Amikor táplálkozásról beszélünk, hajlamosak vagyunk elveszni a kalóriák kényszeres számolgatásában, miközben a lényeg felett elsuhanunk. Ez pedig a tápanyag, amit egy adott élelem ad. Az avokádó esetében sem az a legfontosabb szempont, hogy magas a kalóriatartalma, hanem az, hogy emellett mennyi egyéb más tápanyag - rost, zsír, fehérje - van benne.
De miért is ragadt rá ez a hangzatos, „hosszú élet gyümölcse” elnevezés? A titok a komplexitásában rejlik. Az avokádó ugyanis egyfajta biológiai védőpajzsot húz a testünk köré. A benne lévő antioxidánsok és a gyulladáscsökkentő hatású telítetlen zsírsavak szinte „konzerválják” a sejtjeinket, lassítva az öregedési folyamatokat és védve a létfontosságú szerveinket.
Kálium, aminek a szíved is örülni fog
A legtöbb magyar konyhában a sótartó sajnos túl gyakran kerül elő, túl sósan táplálkozunk, rengeteg feldolgozott és magas sótartalmú élelmiszert fogyasztunk, ami egyenes út a hipertóniához (magas vérnyomáshoz). Itt jön a képbe a kálium. Sokan tudják, hogy a banán jó káliumforrás, de azt már kevesebben, hogy az avokádó ebben a kérdésben simán állva hagyja a mezőnyt: 100 grammjában nagyjából 450 mg kálium található.
Ez azért kulcsfontosságú, mert a kálium segít ellensúlyozni a nátrium káros hatásait, tágítja az ereket és rugalmasan tartja a szívizmot is. Aki rendszeresen fogyasztja, az sokat tehet a magas vérnyomás ellen, ami sajnos népbetegség Magyarországon.
Ezektől a zsíroktól nem kell félni
Sokan még mindig megriadnak, ha azt hallják: egy étel zsíros. Az avokádóban található értékes zsírok azonban a barátaink. Főként egyszeresen telítetlen zsírsavak alkotják, mint például az olajsav, ami a mediterrán étrend alapköve is. Ezek a zsírok segítenek kordában tartani az LDL-koleszterin szintjét, miközben az érfalak gyulladását is csökkentik. A vérzsírszint szabályozása pedig az alapja annak, hogy a szív- és érrendszer évtizedekig hiba nélkül szolgáljon minket.
Milyen tápanyagok vannak az avokádóban?
Ez a gyümölcs vitaminok és antioxidánsok tárháza. Találunk benne bőségesen C-, E-, K- és B-vitaminokat. Utóbbiak különösen az idegrendszer kisimításához és az anyagcsere pörgetéséhez kellenek. Ezen kívül az avokádó luteint is tartalmaz, ami a szemünk világát óvja az időskori károsodásoktól.
Így tárold az avokádót
Hányszor jártál már úgy, hogy megvetted a drága avokádót, aztán vagy kőkemény maradt, vagy mire felvágtad, belül már egy barna massza fogadott? Mutatjuk, hogyan tárold helyesen!
- Hűteni vagy nem hűteni? Az éretlen, kemény gyümölcsnek semmi keresnivalója a hűtőben. Tedd ki a pultra, akár egy alma vagy banán mellé, és hagyd, hogy a természet végezze a dolgát. Ha viszont már puha és nem akarod azonnal megenni, a hűtő hidege segít konzerválni az állapotát még egy-két napig.
- Így nem barnul meg: Ha csak a felét használod fel, a másik felében hagyd benne a magot. Ez segít lassítani az oxidációt. Egy kis citrom- vagy limelé a vágott felületre szintén csodákra képes, a savas közeg megállítja a barnulást.
Hogyan illeszd be az étrendedbe az avokádót?
Nem kell bonyolult receptekben gondolkodni. Egy egyszerű guacamole recept bármikor feldobja a vacsorát, de az avokádó szeletek remekül illenek egy sima rántotta mellé vagy salátákba is. A lényeg a rendszeresség. Ha hetente kétszer-háromszor az asztalodra kerül, a szervezeted hálás lesz érte.
Fontos! Ha egészségügyi panaszaid vannak, esetleg hiánybetegségre gyanakszol, mindig konzultálj a háziorvosoddal! A változatos, tápanyagdús táplálkozás nagyon hasznos, de nem helyettesíti az orvosi kezelést, így önmagában nem elegendő!