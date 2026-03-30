Ez történik a szervezeteddel, ha túl sok C-vitamint fogyasztasz – Jóból is megárt a sok

Az igazság az, hogy a C-vitamin az egyik legjobban tolerált vitamin, és súlyos mérgezést valóban nehéz belőle összehozni. De ez nem jelenti azt, hogy bármennyit lenyelhetünk belőle büntetlenül. Vannak határok, amelyeket nem érdemes átlépni – pláne akkor, ha jót akarunk önmagunknak –, éppen ezért a túl sok C-vitamin szedését is érdemes elkerülni.

Fotó: 123RF

A túlzott C-vitamin-bevitel tünetei: ezekre kell figyelni

Bár a C-vitamin toxicitása viszonylag alacsony, és ritkán okoz életveszélyes állapotot, a tested azért jelez, ha túllőttél a célon. A leggyakoribb jelek a klasszikus gyomorpanaszok. Ha hirtelen hányingered lesz, indokolatlanul puffadsz, vagy görcsöl a hasad, állhat a túl sok C-vitamin fogyasztás is a háttérben. A hasmenés is tipikus reakció, ilyenkor a szervezet így próbál szabadulni az irritáló anyagtól.

Persze, ha napokig jelentkeznek a tünetek, mindenképp fordulj orvoshoz!

Túl sok C-vitamin növelheti a vesekő kialakulásának veszélyét, és a vasfelszívódásra is negatívan hat

A szervezet a C-vitamint részben oxaláttá bontja le, az oxalát pedig az egyik legjellemzőbb vesekő-alkotóelem. Alkalmanként egy-egy nagyobb C-vitamin adag nem okoz gondot, de a tartós, rendszeres nagy dózis más tészta.

Az sem mindegy, ki szedi: ha valakinek már volt vesekövessége, különösen érdemes óvatosnak lennie a C-vitamin-kiegészítőkkel. Az étrend-kiegészítőkkel bevitt C-vitaminnál ez a kockázat hangsúlyosabbnak tűnik, mint amikor citrusfélékből, paprikából vagy brokkoliból jutunk hozzá a vitaminhoz.

A másik fontos terület a vasfelszívódás. A C-vitamin alapvetően segít, hogy a növényi ételekből kinyerjük a vasat, ami szuper dolog, amíg egészségesek vagyunk. De van egy állapot, a hemokromatózis (vasanyagcsere-zavar), amikor a test eleve túl sok vasat tárol. Ilyenkor a plusz bevitel csak olaj a tűzre: a felhalmozódó vas károsíthatja a szöveteket, ami már egy sokkal komolyabb egészségügyi probléma.

Fotó: 123RF

Mennyi C-vitamint biztonságos szedni?

A napi ajánlott bevitel felnőtt férfiak esetében 90 mg, míg felnőtt nőknél 75 mg a hiányállapotok elkerülésére. Ez a mennyiség egyébként táplálkozással is könnyen elérhető: a sárga és piros kaliforniai paprika például darabonként nagyjából 120-180 mg C-vitamint is tartalmazhat, persze mérettől függően, de a petrezselyemben, a kiviben, a brokkoliban, a kelbimbóban, a savanyú káposztában és – értelemszerűen – a citrusokban is sok van.