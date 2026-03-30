Ez történik a szervezeteddel, ha túl sok C-vitamint fogyasztasz – Jóból is megárt a sok

Az igazság az, hogy a C-vitamin az egyik legjobban tolerált vitamin, és súlyos mérgezést valóban nehéz belőle összehozni. De ez nem jelenti azt, hogy bármennyit lenyelhetünk belőle büntetlenül. Vannak határok, amelyeket nem érdemes átlépni – pláne akkor, ha jót akarunk önmagunknak –, éppen ezért a túl sok C-vitamin szedését is érdemes elkerülni.
A túlzott C-vitamin-bevitel tünetei: ezekre kell figyelni
Bár a C-vitamin toxicitása viszonylag alacsony, és ritkán okoz életveszélyes állapotot, a tested azért jelez, ha túllőttél a célon. A leggyakoribb jelek a klasszikus gyomorpanaszok. Ha hirtelen hányingered lesz, indokolatlanul puffadsz, vagy görcsöl a hasad, állhat a túl sok C-vitamin fogyasztás is a háttérben. A hasmenés is tipikus reakció, ilyenkor a szervezet így próbál szabadulni az irritáló anyagtól.
Persze, ha napokig jelentkeznek a tünetek, mindenképp fordulj orvoshoz!
Túl sok C-vitamin növelheti a vesekő kialakulásának veszélyét, és a vasfelszívódásra is negatívan hat
A szervezet a C-vitamint részben oxaláttá bontja le, az oxalát pedig az egyik legjellemzőbb vesekő-alkotóelem. Alkalmanként egy-egy nagyobb C-vitamin adag nem okoz gondot, de a tartós, rendszeres nagy dózis más tészta.
Az sem mindegy, ki szedi: ha valakinek már volt vesekövessége, különösen érdemes óvatosnak lennie a C-vitamin-kiegészítőkkel. Az étrend-kiegészítőkkel bevitt C-vitaminnál ez a kockázat hangsúlyosabbnak tűnik, mint amikor citrusfélékből, paprikából vagy brokkoliból jutunk hozzá a vitaminhoz.
A másik fontos terület a vasfelszívódás. A C-vitamin alapvetően segít, hogy a növényi ételekből kinyerjük a vasat, ami szuper dolog, amíg egészségesek vagyunk. De van egy állapot, a hemokromatózis (vasanyagcsere-zavar), amikor a test eleve túl sok vasat tárol. Ilyenkor a plusz bevitel csak olaj a tűzre: a felhalmozódó vas károsíthatja a szöveteket, ami már egy sokkal komolyabb egészségügyi probléma.
Mennyi C-vitamint biztonságos szedni?
A napi ajánlott bevitel felnőtt férfiak esetében 90 mg, míg felnőtt nőknél 75 mg a hiányállapotok elkerülésére. Ez a mennyiség egyébként táplálkozással is könnyen elérhető: a sárga és piros kaliforniai paprika például darabonként nagyjából 120-180 mg C-vitamint is tartalmazhat, persze mérettől függően, de a petrezselyemben, a kiviben, a brokkoliban, a kelbimbóban, a savanyú káposztában és – értelemszerűen – a citrusokban is sok van.
A biztonságos napi mennyiség felnőttek esetében 2000 milligramm naponta. Ez elég nagy különbség, és a legtöbben meg sem közelítik ezt az értéket. Mégis találkozni 500, 1000, sőt 2000 milligrammos kiszerelésű táplálékkiegészítőkkel, amelyeket sokan akár párosával is szednek. És a gond nem is azzal van, ha néha túltolod a C-vitamint, hanem azzal, ha rendszeresen tolod egyre feljebb az adagot, pláne, ha még közben az étrendedből is nagyobb mennyiség jön össze.
Tényleg jobban felszívódik a lórúgásnyi adag?
A válasz röviden: nem. Sőt, minél többet veszel be egyszerre, annál rosszabb a hatásfok. A mérések szerint 500 milligramm felett a szervezet felszívó képessége drasztikusan lecsökken. Egyszerűen nem tud mit kezdeni ennél nagyobb mennyiséggel, ezért a felesleget egyszerűen kipisiled, a drága étrend-kiegészítő pedig a fajanszban végzi.
Ahelyett, hogy tablettákkal próbálod megváltani az egészséged, érdemes előbb a táplálkozásod szintjén rendet tenni. Egy alapvetően egészséges felnőtt esetében a kiegyensúlyozott étrend minden lényeges vitamint fedez, amihez nincs szükség egyéb úton bevitt plusz mennyiségre.
Természetesen, ha betegség áll a háttérben, lehet létjogosultsága bizonyos vitaminok magasabb dózisú pótlásának, de erről minden esetben konzultálj az orvosoddal. A változatos étkezés és a vitaminkészítmények sem helyettesítik a rendszeres kivizsgálást és az orvosi vagy szakgyógyszerészi tanácsadást.