Ezt az 5 ételt ne melegítsd fel újra – komolyabb bajt csinálhatsz, mint gondolnád

Bevett gyakorlat: este fáradtan hazaérünk, és a legegyszerűbb megoldást választjuk. Kivesszük a hűtőből a tegnapi rakott krumplit vagy a csirkés rizst, és már nyomjuk is a start gombot a mikrón. Bár a spórolás és a tudatosság dicséretes, az ételek újramelegítése sok esetben nem veszélytelen. Nem minden alapanyag tűri jól a többszöri hőkezelést, sőt, némelyik kifejezetten veszélyessé válik.

Az ételek újramelegítése sokszor bajt okozhat

Fotó: Shutterstock

Ezért kockázatos az ételek újramelegítése

Sokan azt hiszik, hogy a hőkezelés minden problémát megold, és a baktériumok elpusztulnak a mikróban vagy a serpenyőben. Ez azonban csak féligazság. A gond ott kezdődik, hogy bizonyos mikroorganizmusok olyan toxinokat termelnek, amelyek hőstabilak, vagyis hiába tesszük ki magas hőmérsékletnek, a méreganyag benne marad. Emellett a többszöri melegítés során az élelmiszerek kémiai összetétele is módosulhat, ami kockázatos a szervezetünk számára.

Azok, akik gyakran újramelegített ételeket esznek, sűrű tapasztalhatnak emésztési zavarokat és más kellemetlenségeket. De lássuk részletesen!

Milyen ételeket nem szabad újramelegíteni? Ez az 5 legveszélyesebb

A csirke: akkor jó, ha rendesen átsül

A szárnyas húsok közül a csirke az egyik legnépszerűbb alapanyag, és egyben az egyik legérzékenyebb is. A probléma a fehérjékkel van. Ha a már megsült, majd kihűlt csirkét csak langyosra melegítjük, a fehérjestruktúra megváltozik, és a gyomor ezt egyáltalán nem tolerálja jól. Az eredmény: emésztési zavarok, puffadás, hasi görcsök.

Ha mégis szeretnéd felmelegíteni, így csináld: alaposan, magas hőfokon, sütőben vagy serpenyőben, amíg a hús belseje is forró lesz. A mikró ebben az esetben nem a legjobb megoldás, mert a hő eloszlása egyenetlen, és könnyen maradnak langyos részek, ahol a baktériumok, köztük a szalmonella, továbbra is életben maradnak.

A tojással sem érdemes hazardírozni: ha megfőzted, edd is meg, és kész. A főtt vagy sült tojás újramelegítésekor a fehérjék tovább keményednek, így a tojás gumissá, szárazzá válhat. Ráadásul, ha a főtt tojást nem hűtötted le megfelelően, vagy nem melegíted át eléggé, a baktériumok is elszaporodhatnak benne.