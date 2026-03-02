Hírlevél
élelmiszer-biztonság

Ezt az 5 ételt ne melegítsd fel újra – komolyabb bajt csinálhatsz, mint gondolnád

Egy fárasztó nap után kevés dolog praktikusabb, mint elővenni az előző napi vacsora maradékát. Az ételek újramelegítése azonban nem mindig veszélytelen: egyes alapanyagoknál emésztési zavarok, sőt ételmérgezés is lehet a vége.
élelmiszer-biztonságkonyhai tippekgyomorrontás

Bevett gyakorlat: este fáradtan hazaérünk, és a legegyszerűbb megoldást választjuk. Kivesszük a hűtőből a tegnapi rakott krumplit vagy a csirkés rizst, és már nyomjuk is a start gombot a mikrón. Bár a spórolás és a tudatosság dicséretes, az ételek újramelegítése sok esetben nem veszélytelen. Nem minden alapanyag tűri jól a többszöri hőkezelést, sőt, némelyik kifejezetten veszélyessé válik.

Az ételek újramelegítése sokszor bajt okozhat.
Az ételek újramelegítése sokszor bajt okozhat
Fotó: Shutterstock

Ezért kockázatos az ételek újramelegítése

Sokan azt hiszik, hogy a hőkezelés minden problémát megold, és a baktériumok elpusztulnak a mikróban vagy a serpenyőben. Ez azonban csak féligazság. A gond ott kezdődik, hogy bizonyos mikroorganizmusok olyan toxinokat termelnek, amelyek hőstabilak, vagyis hiába tesszük ki magas hőmérsékletnek, a méreganyag benne marad. Emellett a többszöri melegítés során az élelmiszerek kémiai összetétele is módosulhat, ami kockázatos a szervezetünk számára.

Azok, akik gyakran újramelegített ételeket esznek, sűrű tapasztalhatnak emésztési zavarokat és más kellemetlenségeket. De lássuk részletesen!

Milyen ételeket nem szabad újramelegíteni? Ez az 5 legveszélyesebb

A csirke: akkor jó, ha rendesen átsül

A szárnyas húsok közül a csirke az egyik legnépszerűbb alapanyag, és egyben az egyik legérzékenyebb is. A probléma a fehérjékkel van. Ha a már megsült, majd kihűlt csirkét csak langyosra melegítjük, a fehérjestruktúra megváltozik, és a gyomor ezt egyáltalán nem tolerálja jól. Az eredmény: emésztési zavarok, puffadás, hasi görcsök.

Ha mégis szeretnéd felmelegíteni, így csináld: alaposan, magas hőfokon, sütőben vagy serpenyőben, amíg a hús belseje is forró lesz. A mikró ebben az esetben nem a legjobb megoldás, mert a hő eloszlása egyenetlen, és könnyen maradnak langyos részek, ahol a baktériumok, köztük a szalmonella, továbbra is életben maradnak.

A tojással sem érdemes hazardírozni: ha megfőzted, edd is meg, és kész. A főtt vagy sült tojás újramelegítésekor a fehérjék tovább keményednek, így a tojás gumissá, szárazzá válhat. Ráadásul, ha a főtt tojást nem hűtötted le megfelelően, vagy nem melegíted át eléggé, a baktériumok is elszaporodhatnak benne.

Leves spenóttal, céklával, zellerrel: a nitrátok miatt óvatosan

A levesek általában jól bírják az újramelegítést. Egy paradicsomos vagy húsleves másnap is ugyanolyan finom, és nincs vele gond. De ha a levesedben spenót, cékla vagy zeller van, érdemes kétszer is meggondolni.

Ezek a zöldségek természetesen tartalmaznak nitrátokat, ami önmagában nem probléma. Az viszont igen, hogy hő hatására ezek a vegyületek nitritté, majd bizonyos feltételek mellett (ha a nitrit fehérjékkel reagál) nitrozaminokká alakulhatnak, ez utóbbiak pedig rákkeltő anyagként ismertek. 

A person's hands covering a plate of food with clear plastic wrap on the middle shelf of an open refrigerator, with other containers visible
A megmaradt ételt minél hamarabb tegyük hűtőbe, és két napnál tovább ne tároljuk
Fotó: Shutterstock

Gomba: hihetetlen gyorsan romlik

Sokáig tartotta magát az a nézet, hogy a gomba újramelegítése egyenesen mérgezővé teszi azt. Ez túlzás, de valami igazság van a figyelmeztetés mögött. A gomba az egyik leggyorsabban romló élelmiszer: a fehérjék és enzimek lebomlása hamar megkezdődik, és ha nem megfelelően tárolják, gyomorrontás, puffadás, hasi fájdalom lehet a következmény.

A lényeg tehát nem az, hogy soha ne melegítsd újra, hanem hogy hogyan. Ha gombás ételed maradt, tedd hűtőbe még aznap, legkésőbb egy-két napon belül fogyaszd el, és legalább 70 fokra érdemes felmelegíteni. Ha bizonytalan vagy abban, hogy mennyi ideje van a hűtőben, inkább ne kísérletezz.

Rizs: nem áll el örökké

A rizs körül is sok tévhit kering. A valóság az, hogy újramelegített rizst enni nem tilos, csak érdemes néhány szabályt betartani. A főtt rizs ideális táptalaja a Bacillus cereus nevű baktériumnak, amely szobahőmérsékleten gyorsan elszaporodik. Ha a rizst a főzés után sokáig a konyhapulton hagyod, a baktériumszint ugrásszerűen megemelkedhet, és ezt a melegítés már nem feltétlenül orvosolja.

A megoldás egyszerű: a megmaradt rizst minél hamarabb tedd hűtőbe, és két napnál tovább ne tárold. 

Főtt burgonya: ezt tarts be, hogy ne legyen gond

A burgonyánál hasonló a helyzet: maga a felmelegítés nem probléma, de a tárolás módja igen. Ha a főtt krumpli szobahőmérsékleten marad - akár csak néhány órán át -, baktériumok szaporodhatnak el benne, amelyek ételmérgezést okozhatnak. 

Hogyan csináld helyesen?

Ha mindenképp maradékot szeretnél melegíteni, ne csak a mikrót válaszd: a serpenyőben vagy sütőben való alapos átforrósítás sokkal biztonságosabb. A cél, hogy az étel minden pontján érje el a legalább 70-75 Celsius-fokot.

 

