Ezek az étrend-kiegészítők károsak lehetnek a májra

Kapszula reggel, por délben, kivonat este. Sokan szednek napi szinten valamilyen étrend-kiegészítőt anélkül, hogy különösebben utánagondolnának, mit is visznek be a szervezetükbe. Fittség, energia, fogyás, ízületi panaszok – gyakorlatilag mindenre van valamilyen készítmény. Az amerikai Drug Induced Liver Injury Network (DILIN) kutatása azonban rámutatott arra, amit kevesen sejtenek: egyes növényi kivonatalapú készítmények akár súlyos májkárosodást is okozhatnak.
Mely étrend-kiegészítők jelenthetnek kockázatot?
A kutatások szerint több népszerű készítmény is felkerült arra a listára, amelyeket rendszeresen összefüggésbe hoznak májproblémákkal. Ezek mind olyan gyógynövény alapú termékek, amelyeket sokan napi szinten szednek.
Óvatosan a kurkumával
Kezdjük a legnépszerűbbel. A kurkuma az érintett esetek közel 3,5%-ában szerepelt, mint rendszeresen szedett étrend-kiegészítő, így ez messze a leggyakrabban azonosított készítmény. A legtöbben ízületi panaszokra szedik, a benne található kurkuminnak gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatást tulajdonítanak.
Fontos kiemelni: a kurkuma, mint fűszer az ételben teljesen rendben van, sőt a szakemberek kimondottan ajánlják is emésztési panaszokra. A koncentrált kapszulás forma viszont más tészta.
Sokak kedvence: a zöld tea
A zöldtea-kivonat a vizsgált esetek 1%-ában fordult elő. Önmagában a zöldtea fogyasztása szintén teljesen biztonságos és számos egészségügyi előnye van. A kivonat azonban jóval töményebb az EGCG-nevű hatóanyag tekintetében, és úgy tűnik, magas koncentrációban már a máj is megérzi.
Egyéb gyógynövények
A listán szerepel még az Indiából származó ashwagandha, amit stressz ellen kapkodnak be sokan, valamint a változókori panaszokra ajánlott fürtös poloskavész is. A fogyókúrás slágertermék, a Garcinia Cambogia, és a koleszterincsökkentőként árult vörös élesztős rizs szintén gyanúba keveredett. Utóbbiaknál a vizsgálatok szerint a hatóanyagok tisztasága és koncentrációja jelenti a legnagyobb kockázatot.
Milyen tünetek utalhatnak májkárosodásra?
A máj egy csendes szerv, ritkán fáj, ezért sokszor már csak akkor vesszük észre a bajt, amikor nagy a gond. Ha bármilyen új étrend-kiegészítőt szedsz, és az alábbiakat tapasztalod, azonnal gyanakodj:
- Hirtelen étvágytalanság és megmagyarázhatatlan fogyás.
- Folyamatos émelygés vagy váratlan láz.
- Fájdalom vagy nyomásérzés a jobb felső hasi tájékon.
- A vizelet feltűnő sötétedése.
A májkárosodás jelei sokszor összetéveszthetők egy egyszerű gyomorrontással, de a sötét vizelet vagy a szemfehérje sárgulása már egyértelmű jelzés.
Természetesen nem kell mindezekről lemondani. A kurkuma fűszerként kiváló, a zöld tea pedig italként remek antioxidáns forrás. A baj ott kezdődik, amikor ezeket ipari mennyiségben, kapszulázva juttatjuk be a szervezetünkbe. Érdemes tehát mindig konzultálni egy szakemberrel, mielőtt belekezdenénk egy újabb csodaszer kúrájába.