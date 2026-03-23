Ezek az étrend-kiegészítők károsak lehetnek a májra

Kapszula reggel, por délben, kivonat este. Sokan szednek napi szinten valamilyen étrend-kiegészítőt anélkül, hogy különösebben utánagondolnának, mit is visznek be a szervezetükbe. Fittség, energia, fogyás, ízületi panaszok – gyakorlatilag mindenre van valamilyen készítmény. Az amerikai Drug Induced Liver Injury Network (DILIN) kutatása azonban rámutatott arra, amit kevesen sejtenek: egyes növényi kivonatalapú készítmények akár súlyos májkárosodást is okozhatnak.

Étrend-kiegészítők, amik árthatnak a májadnak.

Mely étrend-kiegészítők jelenthetnek kockázatot?

A kutatások szerint több népszerű készítmény is felkerült arra a listára, amelyeket rendszeresen összefüggésbe hoznak májproblémákkal. Ezek mind olyan gyógynövény alapú termékek, amelyeket sokan napi szinten szednek.

Óvatosan a kurkumával

Kezdjük a legnépszerűbbel. A kurkuma az érintett esetek közel 3,5%-ában szerepelt, mint rendszeresen szedett étrend-kiegészítő, így ez messze a leggyakrabban azonosított készítmény. A legtöbben ízületi panaszokra szedik, a benne található kurkuminnak gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatást tulajdonítanak.

Fontos kiemelni: a kurkuma, mint fűszer az ételben teljesen rendben van, sőt a szakemberek kimondottan ajánlják is emésztési panaszokra. A koncentrált kapszulás forma viszont más tészta.

Sokak kedvence: a zöld tea

A zöldtea-kivonat a vizsgált esetek 1%-ában fordult elő. Önmagában a zöldtea fogyasztása szintén teljesen biztonságos és számos egészségügyi előnye van. A kivonat azonban jóval töményebb az EGCG-nevű hatóanyag tekintetében, és úgy tűnik, magas koncentrációban már a máj is megérzi.

Egyéb gyógynövények

A listán szerepel még az Indiából származó ashwagandha, amit stressz ellen kapkodnak be sokan, valamint a változókori panaszokra ajánlott fürtös poloskavész is. A fogyókúrás slágertermék, a Garcinia Cambogia, és a koleszterincsökkentőként árult vörös élesztős rizs szintén gyanúba keveredett. Utóbbiaknál a vizsgálatok szerint a hatóanyagok tisztasága és koncentrációja jelenti a legnagyobb kockázatot.

Milyen tünetek utalhatnak májkárosodásra?

A máj egy csendes szerv, ritkán fáj, ezért sokszor már csak akkor vesszük észre a bajt, amikor nagy a gond. Ha bármilyen új étrend-kiegészítőt szedsz, és az alábbiakat tapasztalod, azonnal gyanakodj:

Hirtelen étvágytalanság és megmagyarázhatatlan fogyás.

Folyamatos émelygés vagy váratlan láz.

Fájdalom vagy nyomásérzés a jobb felső hasi tájékon.

A vizelet feltűnő sötétedése.

A májkárosodás jelei sokszor összetéveszthetők egy egyszerű gyomorrontással, de a sötét vizelet vagy a szemfehérje sárgulása már egyértelmű jelzés.