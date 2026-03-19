Vérszegénységet okozhat, ha túladagoljuk ezt a vitamint

Mind a K-vitamin hiánya, mind a túlzott bevitele negatív hatással lehet a szervezetre. Bár a természetes forrásokból származó K-vitamin túladagolása gyakorlatilag lehetetlen, a K3-vitamin - az úgynevezett menadion - túlzott mennyisége veszélyes lehet, mivel toxikus tulajdonságokkal rendelkezik.

A K-vitamin túladagolás veszélyes is lehet.

Mi ez a K-vitamin egyáltalán, és miért van szükségünk rá?

Míg a K1-vitamint (fillokinon) a salátánkkal esszük meg, a K2-t (menakinon) pedig a saját bélbaktériumaink gyártják le nekünk, addig létezik egy harmadik, ipari variáns is. Ez a K3-vitamin, más néven menadion.

A K-vitamin szerepe az emberi szervezetben rendkívül összetett. Legismertebb feladata a véralvadás szabályozása: a máj csak akkor tud protrombint – egy véralvadáshoz nélkülözhetetlen fehérjét – termelni, ha elegendő K-vitamin áll rendelkezésre. Emellett csontsűrűség-megőrzésben, oszteoporózis megelőzésében is szerepet játszik, mert befolyásolja az oszteokalcin nevű fehérje működését, amely a csontok és fogak mineralizációjáért felel.

Egyes kutatások szerint a K-vitamin bizonyos daganatsejtek szaporodását is gátolhatja – petefészek-, emlő-, gyomor-, vastagbél-, máj-, vese- és epehólyagrák esetén is megfigyeltek ilyen hatást. Ez azonban egyelőre nem jelenti azt, hogy K-vitamin-kiegészítőkkel rákot lehet megelőzni: a kutatás eltávolított sejteken zajlott, és klinikai ajánlás ebből még nem következik.

Mi történik, ha túl kevés van belőle? Ezek a K-vitamin hiány tünetei

A K-vitamin hiány tünetei sokszor félrevezetők lehetnek, de ha az alábbiakat tapasztalod, érdemes gyanakodni:

Vérzési nehézségek: Ha egy pici vágás is percekig vérzik.

Ha egy pici vágás is percekig vérzik. Kék-zöld foltok: Ha a legkisebb ütődésre is hatalmas lila foltok jelennek meg a bőrödön.

Ha a legkisebb ütődésre is hatalmas lila foltok jelennek meg a bőrödön. Erős menstruáció: A hölgyeknél a szokatlanul bő vérzés is lehet intő jel.

A hölgyeknél a szokatlanul bő vérzés is lehet intő jel. Emésztőszervi panaszok: Vérvizelés vagy véres széklet jelentkezésekor azonnal orvoshoz kell fordulni.

A hiányállapot ritkán fakad pusztán abból, hogy nem eszünk elég zöldet. Gyakran a háttérben valamilyen felszívódási zavar, például cöliákia vagy májbetegség áll. Ilyenkor a szervezet egyszerűen nem tudja kinyerni a táplálékból a szükséges mennyiséget.