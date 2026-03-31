Így segítheted a kalcium felszívódását – Ezt a 4 ételt edd együtt a kalciumpótlóval

Sokan esnek abba a hibába, hogy marokszám szedik az étrend-kiegészítőket, vitaminokat, aztán az orvosi viziten kiderül, a laboreredmények mégsem tükrözik ezt a szorgalmat. A gond sok esetben az, hogy hiába a drága kapszulák, a szervezet nem tudja megfelelően hasznosítani a bevitt hatóanyagokat. Mint sok minden más esetében, itt is sokat segíthet, ha a megfelelő táplálkozással megtámogatod a folyamatot. Ahhoz ugyanis, hogy a kalcium ne csak a veséket terhelje, hanem el is jusson a rendeltetési helyére, tudatosan összeállított menüre van szükség. Ebben segítenek a kalcium felszívódását segítő ételek.

Kalcium felszívódását segítő ételek: nem mindegy, mi kerül a tányérra

A kalcium gyorsabb felszívódása és a hatóanyagok jobb beépülése azon múlik, hogy legyen egy jól átgondolt étrended. Nem kell spártai diétára gondolnod, ugyanis van négy olyan alapvető élelmiszer, aminek a rendszeres fogyasztásával remekül megtámogathatod a kalciumpótlók hasznosulását.

D-vitamin: a legnagyobb segítőnk

Ha a csontok erősítése a cél, az első és legfontosabb szövetségesed a D-vitamin. Nélküle a kalcium nagy része egyszerűen kiürül a szervezetből. A kutatások egyértelműen igazolják, hogy hiányában a vér kalciumszintje is leesik, mivel a bélrendszer képtelen azt hatékonyan feldolgozni. Érdemes tehát a reggeli tojás mellé egy kis zsíros halat – lazacot, tonhalat, makrélát – vagy gombát fogyasztani. Ha ezekért nem vagy oda, a máj és a sajt is tartalmaz belőle.

Magnézium: nagyon fontos az egyensúly

A magnézium szerepe kettős. Egyrészt aktiválja a D-vitamint, ami elengedhetetlen a kalcium felszívódásához, másrészt segít átjuttatni az ásványi anyagot a sejtmembránokon.

Fontos azonban, hogy ha túl nagy dózisban, étrend-kiegészítőként viszed be egyszerre a kettőt, elkezdenek versengeni egymással a felszívódásért. A legjobb taktika, ha a magnéziumot élelmiszerekből – például leveles zöldségek, hüvelyesek, diófélék, magvak, banán, avokádó és teljes kiőrlésű gabonák – pótlod. Ha mégis tablettát szedsz, tarts legalább két óra szünetet a két készítmény között.