alvásminőség

Alvászavar? Ez a módszer segít villámgyorsan visszaaludni

Ismerős az érzés, amikor hajnali háromkor kipattan a szemed, és hiába minden próbálkozás, az álom nem jön vissza? Ilyenkor a 4-6-os légzéstechnika lehet a mentőöv, amivel percek alatt kikapcsolhatod a zakatoló agyad és gyorsan vissza aludhatsz. Nem kell hozzá más, csak egy kis odafigyelés és a megfelelő ritmus.
Nem kell hozzá sem eszköz, sem különleges körülmény. Ez a légzési módszer bárhol bevethető, és már néhány perc alatt érezhető hatása lehet, különösen akkor, ha az alvászavar mögött stressz vagy túlpörgött gondolatok állnak. Mutatjuk, hogyan működik, és miért jó választás a 4-6-os légzéstechnika.

Az alvászavar gyakran nem fizikai okokra vezethető vissza, hanem arra, hogy az agy egyszerűen nem kapcsol ki – A légzéstechnika segíthet.
Így működik a 4-6-os légzéstechnika

Az alvászavar gyakran nem fizikai okokra vezethető vissza, hanem arra, hogy az agy egyszerűen nem kapcsol ki. Ilyenkor a test is „készenléti” állapotban marad: feszült izmok, kapkodó légzés, nyugtalan forgolódás.

A 4-6-os légzés megnyugtatja a testet

A módszer lényege meglepően egyszerű. Négy másodpercig belélegzel az orrodon keresztül, majd hat másodpercig lassan kifújod a levegőt a szádon. Ennyi az egész.

Ez az arány pedig nem véletlen: a hosszabb kilégzés segíti az idegrendszert abban, hogy „lefékezzen”. Ha ezt a trükköt két-három percig ismétled, a szervezet elkezd alkalmazkodni, a pulzus lassul, a légzés mélyül. Innen pedig már sokkal könnyebb visszaaludni.

Hogyan csináld:

  • Feküdj vagy ülj kényelmes helyzetbe
  • Orron át lélegezz be - számolj lassan négyet
  • Szájon át lélegezz ki - számolj lassan hatig
  • Ismételd 2-3 percen át, koncentrálj a kilégzésre

Ez a légzési módszer semmit nem igényel, nem kell hozzá előképzettség, és zavartalanul elvégezhető az ágyban, nem ébresztesz fel vele senkit.

A legegyszerűbb változat  az izomrelaxáció esetében az úgynevezett „relaxációs ököl”
Ökölgyakorlat: besegítenek az izmaid is

Ha a légzés önmagában nem elég, érdemes a testi feszültséggel is foglalkozni. A Jacobson-féle progresszív izomrelaxáció erre kínál megoldást: az egyes izomcsoportokat sorban megfeszíted, majd tudatosan ellazítod. Az elv az, hogy a szándékos megfeszítés után az izom mélyebbre tud lazulni, mint ha egyszerűen csak feküdnél.

A legegyszerűbb változat az úgynevezett „relaxációs ököl”: szorítsd ökölbe a kezed tíz másodpercig erősen, majd engedd el, és tartsd lazán kb. harminc másodpercig. Már ennyi is érezhető különbséget hozhat. Ennek a mozdulatnak az az előnye, hogy nemcsak éjjel, hanem napközben is alkalmazható, akár az irodában, a buszon is, bármikor, amikor belső feszültséget érzel.

A két technika - a légzőgyakorlat és az izomrelaxáció - jól kiegészíti egymást. Előbb lazítsd el a testet az ökölgyakorlattal, aztán kapcsolj rá a 4-6-os légzésre, és várj türelemmel.

A mentális mókuskerék fogságában

Sokan tapasztalják, hogy éjszaka azért nem tudnak aludni, mert a legapróbb hétköznapi problémákon is órákat tudnak rágódni. A mentális fáradtság, a mindennapos stressz, a munkahelyi kihívások vagy akár a magánéleti és családi problémák bizony rányomják a bélyegüket az idegrendszerre és így az alvásminőségre is. A 4-6-os légzéstechnika viszont ilyenkor is működik: a cél nem az, hogy elnyomd vele a gondolatokat, hanem hogy ne ragadj bele a folytonos agyalásba.

Alvászavar, pihenés, egészség: miért éri meg foglalkozni ezzel?

Bár az éjszakai ébredés önmagában nem betegség, ha rendszeressé válik, komolyan megterhelik a szervezetet. Tartós alváshiány esetén romlik a koncentráció, gyengül az immunrendszer, és a mentális egészség is sérülhet, a rossz alvás ráadásul összefüggésbe hozható a szorongás és a depresszió fokozott kockázatával.

A jó hír az, hogy az alvásminőség javítása sok esetben nem igényel orvosi beavatkozást. A légzéstechnikák és az izomrelaxáció alacsony kockázatú, bárhol és bármikor bevethető eszközök, amelyek segíthetnek megtörni a rossz szériát. Ha ezek hatását még inkább szeretnéd fokozni, érdemes a lefekvés előtti esti rutint is átgondolni, csökkenteni a képernyőidőt és tudatosabban készülni a lefekvésre. Emellett az alvási ciklusok megértése és tervezése is sokat segíthet a pihentetőbb alvásban.

Ezek a technikák nem igényelnek orvost, eszközöket vagy túl sok időt, mégis látványos javulást hozhatnak. Ha legközelebb felriadsz és nem tudsz visszaaludni, ne a telefonod nyomkodd, hanem kezdd el számolni a másodperceket: négy be, hat ki.

 

 

