Alvászavar? Ez a módszer segít villámgyorsan visszaaludni

Nem kell hozzá sem eszköz, sem különleges körülmény. Ez a légzési módszer bárhol bevethető, és már néhány perc alatt érezhető hatása lehet, különösen akkor, ha az alvászavar mögött stressz vagy túlpörgött gondolatok állnak. Mutatjuk, hogyan működik, és miért jó választás a 4-6-os légzéstechnika.

Így működik a 4-6-os légzéstechnika

Az alvászavar gyakran nem fizikai okokra vezethető vissza, hanem arra, hogy az agy egyszerűen nem kapcsol ki. Ilyenkor a test is „készenléti” állapotban marad: feszült izmok, kapkodó légzés, nyugtalan forgolódás.

A 4-6-os légzés megnyugtatja a testet

A módszer lényege meglepően egyszerű. Négy másodpercig belélegzel az orrodon keresztül, majd hat másodpercig lassan kifújod a levegőt a szádon. Ennyi az egész.

Ez az arány pedig nem véletlen: a hosszabb kilégzés segíti az idegrendszert abban, hogy „lefékezzen”. Ha ezt a trükköt két-három percig ismétled, a szervezet elkezd alkalmazkodni, a pulzus lassul, a légzés mélyül. Innen pedig már sokkal könnyebb visszaaludni.

Hogyan csináld:

Feküdj vagy ülj kényelmes helyzetbe

Orron át lélegezz be - számolj lassan négyet

Szájon át lélegezz ki - számolj lassan hatig

Ismételd 2-3 percen át, koncentrálj a kilégzésre

Ez a légzési módszer semmit nem igényel, nem kell hozzá előképzettség, és zavartalanul elvégezhető az ágyban, nem ébresztesz fel vele senkit.

Ökölgyakorlat: besegítenek az izmaid is

Ha a légzés önmagában nem elég, érdemes a testi feszültséggel is foglalkozni. A Jacobson-féle progresszív izomrelaxáció erre kínál megoldást: az egyes izomcsoportokat sorban megfeszíted, majd tudatosan ellazítod. Az elv az, hogy a szándékos megfeszítés után az izom mélyebbre tud lazulni, mint ha egyszerűen csak feküdnél.

A legegyszerűbb változat az úgynevezett „relaxációs ököl”: szorítsd ökölbe a kezed tíz másodpercig erősen, majd engedd el, és tartsd lazán kb. harminc másodpercig. Már ennyi is érezhető különbséget hozhat. Ennek a mozdulatnak az az előnye, hogy nemcsak éjjel, hanem napközben is alkalmazható, akár az irodában, a buszon is, bármikor, amikor belső feszültséget érzel.