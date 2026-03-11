Szeretnél jobban aludni? Idd ezt lefekvés előtt!

Gyakran hallani, hogy a pihentető alvás alapja a megfelelő környezet és a képernyők kerülése, de a szervezetünk kémiai folyamatait sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Egyre többen fedezik fel, hogy a meggylé alváshoz valódi alternatívát jelenthet a mesterséges készítményekkel szemben. Nem véletlen, hogy a közösségi médiában is felkapott téma lett ez a fanyar ital, de mégis felmerül a kérdés: valóban segít-e? Nézzük meg!

Meggylé alváshoz? Idd és segíteni fog!

Fotó: 123RF

Ezért működik a meggylé alváshoz: a természetes melatoninlöket

A titok nyitja nem valamilyen mágikus összetevőben, hanem a biológiában rejlik. A fanyar meggyfajták - mint például a népszerű Montmorency - kiemelkedően sok melatonint tartalmaznak. Ez az a hormon, ami jelzi az agynak: ideje pihenni. Ha meggylevet iszunk lefekvés előtt, gyakorlatilag külső támogatást adunk a szervezetünknek a lecsendesedéshez.

Érdekes módon a gyümölcsben triptofán is található. Ez az aminosav a melatonin termelés előszobája, így a meggylé duplán dolgozik: egyrészt kész hormont visz be, másrészt alapanyagot szolgáltat a testnek, hogy saját maga is többet állítson elő belőle. Ha valaki kifejezetten a melatonin tartalmú ételek listáját böngészi, a meggyet az elsők között fogja találni.

Mennyit és mikor érdemes inni?

Nem kell literes mennyiségekben gondolkodni. Nagyjából 2,5-3,5 deciliter tiszta meggylé az ideális adag. Aki a sűrítményt preferálja, annak 30-60 milliliter is elég lehet. A legjobb, ha körülbelül egy-két órával a takarodó előtt hajtod fel, hogy legyen ideje a hatóanyagoknak felszívódni. Fontos azonban, hogy ne cukrozott szörpöt vagy „gyümölcsitalt” válassz, hanem 100%-os, fanyar változatot. A túlzott cukorbevitel ugyanis pont az ellenkezőjét éri el: felpörget és ébren tart.

Több mint egy egyszerű altató

Bár a legtöbben azért kapnak rá a meggylére, mert segít az alvásban, számos egyéb pozitív hozadéka is van. A sportolók például régóta használják regenerációra. A meggylé előnyei közé tartozik, hogy csökkenti az oxidatív stresszt, így egy kemény edzés utáni izomláz is gyorsabban múlik el tőle. Emellett a vérnyomásra is kedvezően hathat, ami közvetve megint csak a nyugodtabb pihenést szolgálja.