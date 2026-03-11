Hírlevél
Szeretnél jobban aludni? Idd ezt lefekvés előtt!

Egyre többen keresnek természetes módszereket az alvás javítására, emiatt van egy ital, ami különösen nagy figyelmet kapott. Ha neked is bajos az esti alvás, akkor jó, ha tudod, hogy a meggylé alváshoz is kiváló választás, mert a kutatások szerint olyan anyagokat tartalmaz, amelyek támogathatják az esti ellazulást.
egészségalvásmelatonin

Gyakran hallani, hogy a pihentető alvás alapja a megfelelő környezet és a képernyők kerülése, de a szervezetünk kémiai folyamatait sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Egyre többen fedezik fel, hogy a meggylé alváshoz valódi alternatívát jelenthet a mesterséges készítményekkel szemben. Nem véletlen, hogy a közösségi médiában is felkapott téma lett ez a fanyar ital, de mégis felmerül a kérdés: valóban segít-e? Nézzük meg!

meggylé alváshoz, egy fiatal nő az ágyban mosolyog
Meggylé alváshoz? Idd és segíteni fog!
Fotó: 123RF

Ezért működik a meggylé alváshoz: a természetes melatoninlöket

A titok nyitja nem valamilyen mágikus összetevőben, hanem a biológiában rejlik. A fanyar meggyfajták - mint például a népszerű Montmorency - kiemelkedően sok melatonint tartalmaznak. Ez az a hormon, ami jelzi az agynak: ideje pihenni. Ha meggylevet iszunk lefekvés előtt, gyakorlatilag külső támogatást adunk a szervezetünknek a lecsendesedéshez.

Érdekes módon a gyümölcsben triptofán is található. Ez az aminosav a melatonin termelés előszobája, így a meggylé duplán dolgozik: egyrészt kész hormont visz be, másrészt alapanyagot szolgáltat a testnek, hogy saját maga is többet állítson elő belőle. Ha valaki kifejezetten a melatonin tartalmú ételek listáját böngészi, a meggyet az elsők között fogja találni.

Mennyit és mikor érdemes inni?

Nem kell literes mennyiségekben gondolkodni. Nagyjából 2,5-3,5 deciliter tiszta meggylé az ideális adag. Aki a sűrítményt preferálja, annak 30-60 milliliter is elég lehet. A legjobb, ha körülbelül egy-két órával a takarodó előtt hajtod fel, hogy legyen ideje a hatóanyagoknak felszívódni. Fontos azonban, hogy ne cukrozott szörpöt vagy „gyümölcsitalt” válassz, hanem 100%-os, fanyar változatot. A túlzott cukorbevitel ugyanis pont az ellenkezőjét éri el: felpörget és ébren tart.

Több mint egy egyszerű altató

Bár a legtöbben azért kapnak rá a meggylére, mert segít az alvásban, számos egyéb pozitív hozadéka is van. A sportolók például régóta használják regenerációra. A meggylé előnyei közé tartozik, hogy csökkenti az oxidatív stresszt, így egy kemény edzés utáni izomláz is gyorsabban múlik el tőle. Emellett a vérnyomásra is kedvezően hathat, ami közvetve megint csak a nyugodtabb pihenést szolgálja.

Mire érdemes figyelni, ha rendszeresen innál meggylevet?

Bár természetes anyagról van szó, van pár dolog, amit nem árt észben tartani. Mivel a meggynek van egyfajta természetes savassága és gyümölcscukor-tartalma, a cukorbetegeknek érdemes óvatosan adagolniuk, és bele kell számolniuk a napi szénhidrátkeretbe. Aki érzékeny gyomrú, annak a savasság okozhat némi diszkomfortot, ha közvetlenül vízszintesbe kerülés előtt issza meg.

Egyes gyógyszerekkel, például véralvadásgátlókkal való kölcsönhatásról is érdemes megkérdezni a háziorvost, különösen, ha kúraszerűen alkalmazod.

A meggylé tehát nem csodaszer, de egy rendkívül hasznos és finom eszköz a kezünkben. Ha egy kicsit tudatosabban figyelsz az esti rutinodra, és adsz egy esélyt ennek a fanyar italnak, lehet, hogy hamarosan búcsút mondhatsz a bárányszámolgatásnak.

 

 

