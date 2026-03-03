Ha itt élsz, 60%-kal kisebb az esélyed a mentális betegségekre

A mentális egészség kérdése sokakat foglalkoztat, hiszen a rohanó élet, a túlzott stressz, vagy épp a munkahelyi kiégés igen nagy nyomás alá helyezi az embereket. Számtalan trükk és praktika létezik arra, hogy megőrizzük vagy visszaszerezzük a kiegyensúlyozottságunkat, de egy friss kutatás szerint az is rengeteget számít, hol élünk.

A fák, a zöld környezet, a természet segít a mentális egészség megőrzésében

Fotó: Shutterstock

Mentális egészség: ennyit számít, hol élsz

Nem mindegy, hogy reggel mire ébredsz: a szomszéd dízelautójának krákogására vagy a fák lombjainak susogására. Egy texasi vizsgálat során a kutatók több mint 61 millió járóbeteg-ellátási adatot elemezve jöttek rá arra a megdöbbentő összefüggésre, hogy a zöldterületek közelsége bizony hatással van a mentális egészségre.

A kutatók azt nézték meg, mennyire zöld egy-egy környék; figyelembe vették a lombkorona-borítottságot, a parkok közelségét, sőt még a légszennyezettséget is. Arra jutottak, hogy ahol több a fa és a zöldfelület, ott kevesebb a depresszió és a bipoláris zavar miatti kezelés. Egy bizonyos „zöld küszöb” átlépése után a bipoláris zavar miatti kezelések esélye nagyjából kétharmaddal csökkent, a depresszióé pedig körülbelül a felére esett vissza.

Tényleg segít a természet a mentális egészség megőrzésében?

Sokan tapasztalták már, hogy egy parkban tett 20 perces séta után kitisztul a fejük, jobb a közérzetük, csökken a feszültség, és több energiájuk is van. A háttérben nagyon is mérhető folyamatok zajlanak: csökken a stresszhormonok szintje, mérséklődik a szorongás, az agy kevésbé pörgeti a negatív gondolatokat.

A fák ráadásul nemcsak szépek. Szűrik a levegőt, tompítják a zajt. A krónikus stressz - ami a mentális betegségek egyik fő kockázati tényezője - így kevésbé tud állandósulni. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a zöld utcák több mozgásra ösztönöznek, máris érthető, miért esik vissza a depresszió kockázata.

Mi számít elég zöldnek?

A kutatók szerint nem kell erdő közepére költözni. Már az is sokat számít, ha nagyjából 15 méterenként van egy termetes fa, negyedórás sétára elérhető egy park, és nem úszik az utca éjszakai fényárban.