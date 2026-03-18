Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 643,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -48,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 700,1 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -85,1 Ft

Tényleg kiesik a szemünk, ha nyitott szemmel tüsszentünk? Ez történik valójában a testünkkel

29 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A tüsszentés mindennapos reflex, mégis rengeteg tévhit kering körülötte. Sokan például azt gondolják, hogy nyitott szemmel tüsszenteni veszélyes, ugyanis kieshet a szemgolyónk a helyéről is akár. Pedig annak oka, hogy becsukjunk a szemünk tüsszögés közben, prózaibb, mint gondolnád.
Egy erőteljes tüsszentés néha váratlanul tör ránk: a buszon, a munkahelyen vagy akár vezetés közben. A legtöbben automatikusan becsukjuk a szemünket ilyenkor, és fel sem merül, hogy lehetne másképp. Pedig elméletben nyitott szemmel tüsszenteni is lehetséges, csak éppen a szervezetünk másképp van „programozva”.

Fotó: Shutterstock

Nyitott szemmel tüsszenteni: Miért tüsszentünk és mik a leggyakoribb kiváltó okok?

A tüsszentés orvosi neve szternutáció. Lényegében arról van szó, hogy az orr nyálkahártyájába kerülő valami - legyen az porszemcse, pollen, hideg levegő vagy egy csípős fűszer - irritálja a területet, és a szervezet hirtelen, erőteljes levegőkilövéssel szabadul meg tőle. Nem kis erővel: a tüsszentés során a levegő nagyjából 160 km/h sebességgel hagyja el az orrot, és egyetlen tüsszentéssel becslések szerint 100 000 kórokozó is kipréselődhet. Ez a tisztító mechanizmus hasonlatos egyébként a köhögéshez, amikor a szervezet a tüdőt pucolja ki.

A tüsszentés okai rendkívül változatosak. A leggyakoribbak:

  • allergiák - pollen, penész, állati szőr, házipor
  • megfázás, influenza
  • hideg vagy száraz levegő
  • légszennyezés
  • fűszerek - bors, koriander, kömény

Az ACHOO-szindróma: amikor a napfény késztet tüsszentésre

Ha valaha is erős fénybe néztél és tüsszentened kellett, nem vagy egyedül, és nem is vagy beteg. Ezt a jelenséget ACHOO-szindrómának hívják (a betűszó az Autosomal Compelling Helio-Ophthalmic Outburst kifejezésből ered, ami nagyjából annyit tesz: örökletesen megjelenő, napfény által kiváltott tüsszentési inger). 

Az sem véletlen, ha a szemöldökszedés vált ki tüsszentést. Az arcban futó idegvégződések hálózata összeér, és a szemöldöknél érzett inger simán átterjedhet az orrideghálózatra - eredménye: egy kis kellemetlen, de ártalmatlan tüsszentés.

Miért csukjuk be a szemünket tüsszentéskor? Mi is az az autonóm reflex?

Az autonóm reflex lényege, hogy a tested automatikusan hajt végre egy mozgásos reakciót valamilyen ingerre, anélkül, hogy te tudatosan bármit is befolyásolnál. Nem gondolod meg például azt sem, hogy megugraszt-e egy hirtelen hang, az egyszerűen megtörténik. Ugyanez a helyzet a tüsszentéssel: a szemhéj becsukódása ennek a reflexrendszernek a része.

Nyitott szemmel tüsszenteni ettől még nem lehetetlen, csak éppen tudatosan felül kell írni a reflexet, ami a legtöbb embernek komoly koncentrációba kerül. Ha sikerül is, semmilyen fizikai következménnyel nem jár. A szemgolyó-kiesés rémtörténete puszta városi legenda.

Hogy pontosan miért zárja le a szem a tüsszentést, arra ma sincs egyértelmű klinikai magyarázat. Az egyik legelfogadottabb elmélet szerint az irritáló anyagok ellen nyújt védelmet, vagyis amit az orr kilök, az ne kerüljön a szembe. De ez egyelőre csak feltevés. 

Tényleg megáll a szív tüsszentéskor?

Nem. Ez az egyik legelterjedtebb tévhit a tüsszentéssel kapcsolatban. Az érzés, hogy a szív „kihagyott egy dobbanást", valóban felmerülhet tüsszentés közben, de ez nem azt jelenti, hogy a szív leállt. A mellkasra nehezedő légzési nyomás átmenetileg megváltoztathatja a szívritmus érzékelését, ennyi az egész.

Nem érdemes visszafojtani

Bármennyire is kellemetlen tüsszenteni egy tárgyalóban vagy egy csöndes moziban, visszafojtani kifejezetten rossz ötlet. Az elnyomott tüsszentés ugyanis tényleg okozhat fizikai károkat:

  • középfül-károsodás, akár dobhártyarepedés,
  • rekeszizom-sérülés,
  • az agy vagy a szem véredényeinek megrepedése.

Ezek persze ritkák, de nem teljesen valószerűtlenek. Ha mégis muszáj valamelyest csillapítani, az orr ujjal való leszorítása tüsszentés közben kevésbé veszélyes, mint a teljes visszafojtás, de a legbiztonságosabb az, ha simán tüsszensz egyet.

Bár a tüsszentés nyitott szemmel egyfajta cirkuszi mutatványnak tűnhet, a szemgolyód biztosan a helyén fog maradni. A fentiekből az látszik, hogy visszatartani a tüsszögést veszélyesebb, mint nyitva tartani a szemet.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!