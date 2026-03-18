Tényleg kiesik a szemünk, ha nyitott szemmel tüsszentünk? Ez történik valójában a testünkkel

Egy erőteljes tüsszentés néha váratlanul tör ránk: a buszon, a munkahelyen vagy akár vezetés közben. A legtöbben automatikusan becsukjuk a szemünket ilyenkor, és fel sem merül, hogy lehetne másképp. Pedig elméletben nyitott szemmel tüsszenteni is lehetséges, csak éppen a szervezetünk másképp van „programozva”.
Nyitott szemmel tüsszenteni: Miért tüsszentünk és mik a leggyakoribb kiváltó okok?
A tüsszentés orvosi neve szternutáció. Lényegében arról van szó, hogy az orr nyálkahártyájába kerülő valami - legyen az porszemcse, pollen, hideg levegő vagy egy csípős fűszer - irritálja a területet, és a szervezet hirtelen, erőteljes levegőkilövéssel szabadul meg tőle. Nem kis erővel: a tüsszentés során a levegő nagyjából 160 km/h sebességgel hagyja el az orrot, és egyetlen tüsszentéssel becslések szerint 100 000 kórokozó is kipréselődhet. Ez a tisztító mechanizmus hasonlatos egyébként a köhögéshez, amikor a szervezet a tüdőt pucolja ki.
A tüsszentés okai rendkívül változatosak. A leggyakoribbak:
- allergiák - pollen, penész, állati szőr, házipor
- megfázás, influenza
- hideg vagy száraz levegő
- légszennyezés
- fűszerek - bors, koriander, kömény
Az ACHOO-szindróma: amikor a napfény késztet tüsszentésre
Ha valaha is erős fénybe néztél és tüsszentened kellett, nem vagy egyedül, és nem is vagy beteg. Ezt a jelenséget ACHOO-szindrómának hívják (a betűszó az Autosomal Compelling Helio-Ophthalmic Outburst kifejezésből ered, ami nagyjából annyit tesz: örökletesen megjelenő, napfény által kiváltott tüsszentési inger).
Az sem véletlen, ha a szemöldökszedés vált ki tüsszentést. Az arcban futó idegvégződések hálózata összeér, és a szemöldöknél érzett inger simán átterjedhet az orrideghálózatra - eredménye: egy kis kellemetlen, de ártalmatlan tüsszentés.
Miért csukjuk be a szemünket tüsszentéskor? Mi is az az autonóm reflex?
Az autonóm reflex lényege, hogy a tested automatikusan hajt végre egy mozgásos reakciót valamilyen ingerre, anélkül, hogy te tudatosan bármit is befolyásolnál. Nem gondolod meg például azt sem, hogy megugraszt-e egy hirtelen hang, az egyszerűen megtörténik. Ugyanez a helyzet a tüsszentéssel: a szemhéj becsukódása ennek a reflexrendszernek a része.
Nyitott szemmel tüsszenteni ettől még nem lehetetlen, csak éppen tudatosan felül kell írni a reflexet, ami a legtöbb embernek komoly koncentrációba kerül. Ha sikerül is, semmilyen fizikai következménnyel nem jár. A szemgolyó-kiesés rémtörténete puszta városi legenda.
Hogy pontosan miért zárja le a szem a tüsszentést, arra ma sincs egyértelmű klinikai magyarázat. Az egyik legelfogadottabb elmélet szerint az irritáló anyagok ellen nyújt védelmet, vagyis amit az orr kilök, az ne kerüljön a szembe. De ez egyelőre csak feltevés.
Tényleg megáll a szív tüsszentéskor?
Nem. Ez az egyik legelterjedtebb tévhit a tüsszentéssel kapcsolatban. Az érzés, hogy a szív „kihagyott egy dobbanást", valóban felmerülhet tüsszentés közben, de ez nem azt jelenti, hogy a szív leállt. A mellkasra nehezedő légzési nyomás átmenetileg megváltoztathatja a szívritmus érzékelését, ennyi az egész.
Nem érdemes visszafojtani
Bármennyire is kellemetlen tüsszenteni egy tárgyalóban vagy egy csöndes moziban, visszafojtani kifejezetten rossz ötlet. Az elnyomott tüsszentés ugyanis tényleg okozhat fizikai károkat:
- középfül-károsodás, akár dobhártyarepedés,
- rekeszizom-sérülés,
- az agy vagy a szem véredényeinek megrepedése.
Ezek persze ritkák, de nem teljesen valószerűtlenek. Ha mégis muszáj valamelyest csillapítani, az orr ujjal való leszorítása tüsszentés közben kevésbé veszélyes, mint a teljes visszafojtás, de a legbiztonságosabb az, ha simán tüsszensz egyet.
Bár a tüsszentés nyitott szemmel egyfajta cirkuszi mutatványnak tűnhet, a szemgolyód biztosan a helyén fog maradni. A fentiekből az látszik, hogy visszatartani a tüsszögést veszélyesebb, mint nyitva tartani a szemet.