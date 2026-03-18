Tényleg kiesik a szemünk, ha nyitott szemmel tüsszentünk? Ez történik valójában a testünkkel

Egy erőteljes tüsszentés néha váratlanul tör ránk: a buszon, a munkahelyen vagy akár vezetés közben. A legtöbben automatikusan becsukjuk a szemünket ilyenkor, és fel sem merül, hogy lehetne másképp. Pedig elméletben nyitott szemmel tüsszenteni is lehetséges, csak éppen a szervezetünk másképp van „programozva”.

Nyitott szemmel tüsszenteni veszélyes? Tudd meg!

Nyitott szemmel tüsszenteni: Miért tüsszentünk és mik a leggyakoribb kiváltó okok?

A tüsszentés orvosi neve szternutáció. Lényegében arról van szó, hogy az orr nyálkahártyájába kerülő valami - legyen az porszemcse, pollen, hideg levegő vagy egy csípős fűszer - irritálja a területet, és a szervezet hirtelen, erőteljes levegőkilövéssel szabadul meg tőle. Nem kis erővel: a tüsszentés során a levegő nagyjából 160 km/h sebességgel hagyja el az orrot, és egyetlen tüsszentéssel becslések szerint 100 000 kórokozó is kipréselődhet. Ez a tisztító mechanizmus hasonlatos egyébként a köhögéshez, amikor a szervezet a tüdőt pucolja ki.

A tüsszentés okai rendkívül változatosak. A leggyakoribbak:

allergiák - pollen, penész, állati szőr, házipor

megfázás, influenza

hideg vagy száraz levegő

légszennyezés

fűszerek - bors, koriander, kömény

Az ACHOO-szindróma: amikor a napfény késztet tüsszentésre

Ha valaha is erős fénybe néztél és tüsszentened kellett, nem vagy egyedül, és nem is vagy beteg. Ezt a jelenséget ACHOO-szindrómának hívják (a betűszó az Autosomal Compelling Helio-Ophthalmic Outburst kifejezésből ered, ami nagyjából annyit tesz: örökletesen megjelenő, napfény által kiváltott tüsszentési inger).

Az sem véletlen, ha a szemöldökszedés vált ki tüsszentést. Az arcban futó idegvégződések hálózata összeér, és a szemöldöknél érzett inger simán átterjedhet az orrideghálózatra - eredménye: egy kis kellemetlen, de ártalmatlan tüsszentés.

Miért csukjuk be a szemünket tüsszentéskor? Mi is az az autonóm reflex?

Az autonóm reflex lényege, hogy a tested automatikusan hajt végre egy mozgásos reakciót valamilyen ingerre, anélkül, hogy te tudatosan bármit is befolyásolnál. Nem gondolod meg például azt sem, hogy megugraszt-e egy hirtelen hang, az egyszerűen megtörténik. Ugyanez a helyzet a tüsszentéssel: a szemhéj becsukódása ennek a reflexrendszernek a része.