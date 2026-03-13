Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
utazási trend

Luxus az óceánon – Ennyibe kerülhet egy óceánjáró hajóút Európából

51 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyetlen utazás alatt több országot és kikötőt is felfedezhetünk. Az óceánjáró hajóutak Európából ma már a mediterrán körutaktól a világkörüli utakig elérhetők.
Link másolása
Vágólapra másolva!
utazási trendvilágkörüli hajóútCruiseluxushajóluxusutazás

A hatalmas luxushajók, azok elegáns éttermei és a nyílt óceán látványa sokáig inkább a filmek világához tartoztak. Ma azonban ez az élmény már Európából is elérhető, és nem feltétlenül csak a milliomosok kiváltsága. Egyre több utazó fedezi fel ezt a nyaralási formát, hiszen egyetlen út során több országot és várost is bejárhatunk, miközben az óceánjáró hajóutak Európából már akár kontinenseken átívelő, sőt világkörüli utak formájában is elérhetők.

Óceánjáró hajóutak Európából
Óceánjáró hajóutak Európából
Fotó: AFP 

Nem csak a gazdagoknak: egyre népszerűbbek az óceánjáró hajóutak Európából

Az utóbbi években egyre több cruise indul európai kikötőkből. A legismertebb indulópontok közé tartozik Southampton, Barcelona, Róma, Velence vagy Athén, de sok hajó indul Hamburgból vagy Marseille-ből is.
A rövidebb utak általában a Földközi-tengeren haladnak: egy hajóút során például érinthetjük Barcelonát, Marseille-t, Genovát, Nápolyt vagy a görög szigeteket. Ezek az utak sok utazó számára a cruise, hajóút világának belépői, hiszen egyetlen nyaralás alatt több országot is felfedezhetünk.

This aerial picture taken on July 11, 2024 shows Royal Caribbean's "Utopia Of The Seas," billed as the world's largest cruise ship, docked at Port Canaveral in Cape Canaveral, Florida. (Photo by Miguel J. Rodriguez Carrillo / AFP)
A cruise világ igazi csúcsa a világkörüli hajóút
Fotó: AFP

Nemcsak tengeri körutak, hanem igazi óceánjáró utazások

Európából azonban nemcsak mediterrán körutak indulnak. A nagy óceánjárók rendszeresen transzatlanti utakra is kifutnak, például Európából Amerikába. Ezek az utak több napon át a nyílt Atlanti-óceánon haladnak, miközben a fedélzeten minden szolgáltatás rendelkezésre áll.
A cruise világ igazi csúcsa azonban a világkörüli hajóút. Egyes hajók Európából indulva akár 100–110 napos utakat is kínálnak, amelyek során több kontinensen és több tucat kikötőben állnak meg. Ilyenkor az utasok Afrikától Ázsián át Ausztráliáig és Amerikáig járhatják be a világot.

08 November 2019, Hamburg: View into a deluxe suite in the Yacht Club on board of the cruise ship MSC Grandiosa during a press tour. Photo: Christian Charisius/dpa November 11, 2019
Egyetlen nyaralás alatt több országot is felfedezhetünk
Fotó: Northfoto 

Mennyibe kerül egy ilyen hajóút?

A cruise árak sokakat meglepnek, mert jóval szélesebb skálán mozognak, mint gondolnánk.
Egy körülbelül egyhetes, főszezonon kívüli utazás már 500–700 eurótól elérhető fejenként egy belső kabinban. Egy erkélyes kabinért általában 900–1500 eurót kell fizetni személyenként egy teljes, nagyjából hét éjszakás hajóútra.
A hosszabb, óceáni utak természetesen drágábbak. Egy több hónapos világkörüli hajóút ára például körülbelül 10 000 fonttól (nagyjából 11–12 ezer eurótól) kezdődik belső kabinban, míg a tágas lakosztályok ára ennél jóval magasabb is lehet. Egyes ajánlatoknál egy 110 éjszakás utazás ára akár 13 000–14 000 fonttól indul.
A jegy ára általában tartalmazza a szállást, a napi étkezések nagy részét és a fedélzeti programokat is, de az italcsomagok, a kirándulások és a spa-szolgáltatások sokszor külön fizetendők.

View of the atrium of the cruise ship MSC Seaview, with screens and ceiling, Marseille, France, June 30, 2018.
A fedélzeten éttermek, bárok, színházak, mozik, medencék, sportpályák és spa-részlegek is működnek
Fotó: 123RF

Egy úszó luxusváros a tengeren

A modern óceánjárók valójában hatalmas úszó üdülővárosok. A fedélzeten éttermek, bárok, színházak, mozik, medencék, sportpályák és spa-részlegek is működnek. Esténként musicalek, koncertek és show-műsorok szórakoztatják az utasokat, napközben pedig kirándulásokat szerveznek a kikötőkben.
A tengeren töltött napok ezért sokszor legalább olyan élménydúsak, mint maga a városnézés.

cruise ship in the Caribbean paradise and starfish on the beach
A cruise utazások népszerűség folyamatosan nő
Fotó: 123RF

Miért lett ennyire trendi a cruise?

A cruise utazások népszerűsége azért nő folyamatosan, mert különleges módon ötvözik a városnézést és a nyaralást. Egyetlen út során több országot is meglátogathatunk, miközben a szállodát nem kell cserélni, és a csomagok végig ugyanabban a kabinban maradnak.
Sok utazó számára éppen ez a kényelem a legnagyobb vonzerő: este még egy mediterrán kikötőben vacsorázunk, néhány nappal később pedig már egy másik kontinens partjait látjuk a fedélzetről. Ez teszi az óceánjáró hajóutakat az egyik legizgalmasabb utazási trenddé, a luxus óriáshajókon való utazást pedig sokak által áhított kalanddá.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!