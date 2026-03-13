Luxus az óceánon – Ennyibe kerülhet egy óceánjáró hajóút Európából

A hatalmas luxushajók, azok elegáns éttermei és a nyílt óceán látványa sokáig inkább a filmek világához tartoztak. Ma azonban ez az élmény már Európából is elérhető, és nem feltétlenül csak a milliomosok kiváltsága. Egyre több utazó fedezi fel ezt a nyaralási formát, hiszen egyetlen út során több országot és várost is bejárhatunk, miközben az óceánjáró hajóutak Európából már akár kontinenseken átívelő, sőt világkörüli utak formájában is elérhetők.

Óceánjáró hajóutak Európából

Fotó: AFP

Nem csak a gazdagoknak: egyre népszerűbbek az óceánjáró hajóutak Európából

Az utóbbi években egyre több cruise indul európai kikötőkből. A legismertebb indulópontok közé tartozik Southampton, Barcelona, Róma, Velence vagy Athén, de sok hajó indul Hamburgból vagy Marseille-ből is.

A rövidebb utak általában a Földközi-tengeren haladnak: egy hajóút során például érinthetjük Barcelonát, Marseille-t, Genovát, Nápolyt vagy a görög szigeteket. Ezek az utak sok utazó számára a cruise, hajóút világának belépői, hiszen egyetlen nyaralás alatt több országot is felfedezhetünk.

A cruise világ igazi csúcsa a világkörüli hajóút

Fotó: AFP

Nemcsak tengeri körutak, hanem igazi óceánjáró utazások

Európából azonban nemcsak mediterrán körutak indulnak. A nagy óceánjárók rendszeresen transzatlanti utakra is kifutnak, például Európából Amerikába. Ezek az utak több napon át a nyílt Atlanti-óceánon haladnak, miközben a fedélzeten minden szolgáltatás rendelkezésre áll.

A cruise világ igazi csúcsa azonban a világkörüli hajóút. Egyes hajók Európából indulva akár 100–110 napos utakat is kínálnak, amelyek során több kontinensen és több tucat kikötőben állnak meg. Ilyenkor az utasok Afrikától Ázsián át Ausztráliáig és Amerikáig járhatják be a világot.

Egyetlen nyaralás alatt több országot is felfedezhetünk

Fotó: Northfoto

Mennyibe kerül egy ilyen hajóút?

A cruise árak sokakat meglepnek, mert jóval szélesebb skálán mozognak, mint gondolnánk.

Egy körülbelül egyhetes, főszezonon kívüli utazás már 500–700 eurótól elérhető fejenként egy belső kabinban. Egy erkélyes kabinért általában 900–1500 eurót kell fizetni személyenként egy teljes, nagyjából hét éjszakás hajóútra.

A hosszabb, óceáni utak természetesen drágábbak. Egy több hónapos világkörüli hajóút ára például körülbelül 10 000 fonttól (nagyjából 11–12 ezer eurótól) kezdődik belső kabinban, míg a tágas lakosztályok ára ennél jóval magasabb is lehet. Egyes ajánlatoknál egy 110 éjszakás utazás ára akár 13 000–14 000 fonttól indul.

A jegy ára általában tartalmazza a szállást, a napi étkezések nagy részét és a fedélzeti programokat is, de az italcsomagok, a kirándulások és a spa-szolgáltatások sokszor külön fizetendők.