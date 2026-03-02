Olcsóbb repülés okosan – praktikus tippek és trükkök repjegyfoglaláshoz

Amikor utazást tervezünk, a költségek jelentős részét a repülőjegy teszi ki, ezért egyáltalán nem mindegy, mikor és hogyan foglalunk. Az olcsó repülőjegy megtalálása tudatosságot és jó időzítést igényel. Szakértői ajánlások alapján összegyűjtöttük azokat a bevált tippeket, amelyekkel valóban számottevő összeget takaríthatunk meg.

Olcsó repülőjegyet szeretnél? Íme néhány trükk és tanács!

Fotó: Shutterstock/Summit Art Creations

Olcsó repülőjegy vásárlása: időzítés és stratégia

Az egyik legfontosabb szabály: az olcsó repülőjegyet általában az indulás előtt 3–6 hónappal érdemes lefoglalni. A túl korai és a túl késői foglalás is drágább lehet – írja a The Good Trade.

A statisztikák szerint a vasárnap és a kedd gyakran kedvezőbb nap a foglalásra, míg az utazás szempontjából a kedd és szerda általában olcsóbb indulási napnak számít. A hétvégi járatok – különösen péntek és vasárnap – jellemzően drágábbak.

Fontos különbség, hogy a fapados légitársaságoknál a korai foglalás szinte mindig kulcsfontosságú.

Legyünk rugalmasak a dátumokkal és célállomással

A rugalmasság óriási előnyt jelent. Ha nem ragaszkodunk egy konkrét naphoz vagy akár egyetlen repülőtérhez, könnyen találhatunk kedvezőbb ajánlatokat.

A legolcsóbb jegyek gyakran:

hét közepére (kedd, szerda) esnek,

főszezonon kívül – előszezonban és utószezonban – érhetők el,

kevésbé népszerű időpontokban (kora reggel vagy késő este) induló járatokra szólnak.

Érdemes a környező repülőtereket is megnézni. Sokszor Budapest helyett Bécsből vagy Pozsonyból lényegesen olcsóbban repülhetünk.

Használjunk diszkrét böngészést és árfigyelő eszközöket

Amikor repülőjegyet keresünk online:

böngésszünk inkognitó (privát) módban,

töröljük a sütiket,

állítsunk be árfigyelést.

Az árak dinamikusan változhatnak a keresési előzmények alapján, ezért a privát böngészés segíthet elkerülni az esetleges áremelkedést.

Használjunk megbízható összehasonlító oldalakat, például: Skyscanner, Google Flights, utazom.com.

Ezek a keresőmotorok több száz légitársaság ajánlatát hasonlítják össze, így gyorsan átláthatjuk a lehetőségeket.

Foglaljunk tudatosan: retúr- vagy különjegy?

Sokan automatikusan oda-vissza jegyet keresnek ugyanannál a légitársaságnál. Pedig gyakran olcsóbb, ha külön foglaljuk az oda- és a visszautat, akár eltérő társaságokkal.

Érdemes mindkét lehetőséget ellenőrizni foglalás előtt.