Olcsóbb repülés okosan – praktikus tippek és trükkök repjegyfoglaláshoz

Amikor utazást tervezünk, a költségek jelentős részét a repülőjegy teszi ki, ezért egyáltalán nem mindegy, mikor és hogyan foglalunk. Az olcsó repülőjegy megtalálása tudatosságot és jó időzítést igényel. Szakértői ajánlások alapján összegyűjtöttük azokat a bevált tippeket, amelyekkel valóban számottevő összeget takaríthatunk meg.
Olcsó repülőjegy vásárlása: időzítés és stratégia
Az egyik legfontosabb szabály: az olcsó repülőjegyet általában az indulás előtt 3–6 hónappal érdemes lefoglalni. A túl korai és a túl késői foglalás is drágább lehet – írja a The Good Trade.
A statisztikák szerint a vasárnap és a kedd gyakran kedvezőbb nap a foglalásra, míg az utazás szempontjából a kedd és szerda általában olcsóbb indulási napnak számít. A hétvégi járatok – különösen péntek és vasárnap – jellemzően drágábbak.
Fontos különbség, hogy a fapados légitársaságoknál a korai foglalás szinte mindig kulcsfontosságú.
Legyünk rugalmasak a dátumokkal és célállomással
A rugalmasság óriási előnyt jelent. Ha nem ragaszkodunk egy konkrét naphoz vagy akár egyetlen repülőtérhez, könnyen találhatunk kedvezőbb ajánlatokat.
A legolcsóbb jegyek gyakran:
- hét közepére (kedd, szerda) esnek,
- főszezonon kívül – előszezonban és utószezonban – érhetők el,
- kevésbé népszerű időpontokban (kora reggel vagy késő este) induló járatokra szólnak.
Érdemes a környező repülőtereket is megnézni. Sokszor Budapest helyett Bécsből vagy Pozsonyból lényegesen olcsóbban repülhetünk.
Használjunk diszkrét böngészést és árfigyelő eszközöket
Amikor repülőjegyet keresünk online:
- böngésszünk inkognitó (privát) módban,
- töröljük a sütiket,
- állítsunk be árfigyelést.
Az árak dinamikusan változhatnak a keresési előzmények alapján, ezért a privát böngészés segíthet elkerülni az esetleges áremelkedést.
Használjunk megbízható összehasonlító oldalakat, például: Skyscanner, Google Flights, utazom.com.
Ezek a keresőmotorok több száz légitársaság ajánlatát hasonlítják össze, így gyorsan átláthatjuk a lehetőségeket.
Foglaljunk tudatosan: retúr- vagy különjegy?
Sokan automatikusan oda-vissza jegyet keresnek ugyanannál a légitársaságnál. Pedig gyakran olcsóbb, ha külön foglaljuk az oda- és a visszautat, akár eltérő társaságokkal.
Érdemes mindkét lehetőséget ellenőrizni foglalás előtt.
Figyeljünk a rejtett költségekre
Az olcsó jegy nem mindig jelent valóban olcsó utazást.
Különösen a fapados légitársaságoknál:
- a feladott poggyász ára sokszor meghaladja a jegy árát,
- az ülőhelyválasztásért külön fizetni kell,
- a reptéri poggyászdíj jóval drágább lehet, mint az előre kifizetett összeg.
A poggyász szállítását mindig előre, online fizessük ki, és ellenőrizzük a méret- és súlyhatárokat.
Figyeljük a kedvezményeket és hűségprogramokat
Tudatos utazóként érdemes kihasználnunk a következő lehetőségeket:
- hűségpontok gyűjtése,
- légitársasági akciók figyelése,
- hírlevelekre való feliratkozás,
- Black Friday és szezonális promóciók követése.
Ezekkel hosszú távon jelentős megtakarítást érhetünk el.
Keressünk alternatív útvonalakat és „hibás árakat”
Előfordulnak úgynevezett hibás jegyárak (mistake fare), amikor egy rendszerhiba miatt rendkívül alacsony áron jelenik meg egy járat. Ha ilyet találunk, érdemes gyorsan foglalni.
Emellett azzal is sokszor pénzt takaríthatunk meg, ha nem ragaszkodunk a közvetlen járathoz, és vállalunk egy vagy több átszállást.
Amire különösen érdemes odafigyelnünk
- Ne várjunk az utolsó pillanatig a „tökéletes árra”. Az árak gyakran inkább emelkednek.
- Ha találtunk egy számunkra megfelelő ajánlatot, ne halogassuk a foglalást.
- Ellenőrizzük, hogy a jegy módosítható vagy visszatéríthető-e.
- Gondoljuk át az utasbiztosítást is, különösen hosszabb vagy tengerentúli utak esetén.
Nem szerencse kérdése, hanem stratégia
Ha repülőjegyet keresünk, érdemes tudatosan és átgondoltan döntéseket hoznunk. A rugalmasság kulcsfontosságú: ha nem ragaszkodunk egyetlen időponthoz vagy célállomáshoz, jóval kedvezőbb árakat találhatunk. Segít, ha összehasonlító oldalakat és árfigyelő funkciókat használunk, a foglalást pedig 3–6 hónappal indulás előttre időzítjük, lehetőség szerint vasárnap. Érdemes inkognitó módban böngészni, kerülni a főszezont, figyelni a rejtett költségekre, valamint számításba venni az alternatív repülőtereket is.
Ha mindezeket a szempontokat következetesen alkalmazzuk, nemcsak kevesebbet fizetünk, hanem tudatosabb és stresszmentesebb utazást tervezhetünk. Az olcsó repülőjegy nem a véletlenen múlik, hanem azon, mennyire okosan és előrelátóan keresünk.