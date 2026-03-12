Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
illat

Veszélyes lehet, ha így használja a parfümöt

58 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mindennapi rutinunk szerves része, hogy kedvenc illatunkkal fújjuk be magunkat, mert általa magabiztosabbnak és jobb kedvűnek érezzük magunkat. Amennyiben a parfümöt nem csupán pulzuspontokra fújjuk, hanem nyakunkra is rendszeresen kerül belőle, egészségünk láthatja kárát − komoly zavarokat okozhat a pajzsmirigyműködésben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
illatveszélyespajzsmirigyparfümvegyi anyag

Ez az ártalmatlannak tűnő szokás hosszú távon kockázatos lehet. Amennyiben csak néhány alkalommal kerül a parfümből a nyakunkra, még nincs ok az aggodalomra, viszont ha rendszeresen, éveken át a oda permetezzük, akkor megvan annak a veszélye, hogy a vegyi anyagok fokozatosan felhalmozódnak a szervezetben. 

parfüm, illusztrációképp egy parfümöt fújó nő látható
Nem mindegy, hová fújod a parfümöt magadon! Ezekre figyelj!
Fotó: Shutterstock

A nyaknál a legvékonyabb a bőr és a legmagasabb a kocázat

Környezetegészségügyi szakértők szerint a szintetikus illatanyagok árthatnak a nyak elülső részén található endokrin rendszernek. A legnagyobb veszélynek a bőr alatt elhelyezkedő pajzsmirigy van kitéve. 

A nyak elülső részén a legvékonyabb a bőr, éppen ezért a vegyi anyagok ezen a területen szívódhatnak fel a legkönnyebben. 

A parfümökben található ftalát a bűnös 

A legtöbb parfümben – függetlenül attól, hogy olcsóbb vagy prémium kategóriás változatról van szó – megtalálható a ftalát, amelyet az illatok tartósságának növelésére használnak. Ezek biztosítják az illatok mélységét és tartósságát, és a parfümökön kívül még számos termékben előfordulnak. 

Counterfeit perfumes and fake goods displayed and stacked for sale in a street market or vendor stall in Silk Street Market (Xiushui Market), Beijing, China. Nov. 2, 2025. Lacoste
Fotó: Shutterstock

Amennyiben a ftalátok a vékony bőrön át a szervezetbe jutnak,  felhalmozódnak a zsírszövetekben, blokkolhatják a természetes hormonok működését, és tartósan beavatkozhatnak az anyagcsere-folyamatokba, valamint felboríthatják a hormonegyensúlyt. 

Ezt tudományos vizsgálatok is alátámasztják: azok, akik nagyobb mértékben vannak kitéve a ftalátoknak és egyéb vegyi anyagoknak, alacsonyabb pajzsmirigyhormon-szinttel és magasabb TSH-értékkel rendelkeznek. A szakemberek éppen ezért óva intenek attól, hogy parfümünkből akár egy fújásnyit is a nyakunkra permetezzünk napi rendszerességgel. 

Woman applying perfume to wrist. Elegant fragrance in golden bottle. Morning beauty ritual. Feminine scent and style. Closeup of hands with long nails. Personal care routine. Everyday luxury moment.
Fotó: Shutterstock

Nyakra soha többé a parfümöt

Nem kell lemondanunk kedvenc illatainkról, de pajzsmirigyünk és hormonrendszerünk egészséges működése érdekében hagyjunk fel a nyakra permetezéssel. A szakértők azt javasolják, hogy inkább felsőnk gallérjára, sálunkra, kabátunk belső részébe, csuklónkra, kézfejünkre vagy kulcscsontunkra fújjunk a parfümből. A térdhajlat nem számít hormonérzékeny pontnak – ide minden további nélkül juttathatunk az illatokból. 

Keressük a ftalát- és a parabénmentes parfümöket

Érdemes megnézni az egyes parfümök címkéit. Lehetőleg ftalát- és parabénmentes termékeket vásároljunk, arckrémekben és testápolókban is – ezek kevesebb kémiai terhelést rónak a bőrünkre és hormonrendszerünkre. Ez sem jelent száz százalékos védelmet, de még mindig kímélőbb, mintha szintetikus illatanyagokban bővelkedő illatokkal terhelnénk a szervezetünket. 


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!