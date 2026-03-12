Veszélyes lehet, ha így használja a parfümöt

Ez az ártalmatlannak tűnő szokás hosszú távon kockázatos lehet. Amennyiben csak néhány alkalommal kerül a parfümből a nyakunkra, még nincs ok az aggodalomra, viszont ha rendszeresen, éveken át a oda permetezzük, akkor megvan annak a veszélye, hogy a vegyi anyagok fokozatosan felhalmozódnak a szervezetben.

Nem mindegy, hová fújod a parfümöt magadon! Ezekre figyelj!

Fotó: Shutterstock

A nyaknál a legvékonyabb a bőr és a legmagasabb a kocázat

Környezetegészségügyi szakértők szerint a szintetikus illatanyagok árthatnak a nyak elülső részén található endokrin rendszernek. A legnagyobb veszélynek a bőr alatt elhelyezkedő pajzsmirigy van kitéve.

A nyak elülső részén a legvékonyabb a bőr, éppen ezért a vegyi anyagok ezen a területen szívódhatnak fel a legkönnyebben.

A parfümökben található ftalát a bűnös

A legtöbb parfümben – függetlenül attól, hogy olcsóbb vagy prémium kategóriás változatról van szó – megtalálható a ftalát, amelyet az illatok tartósságának növelésére használnak. Ezek biztosítják az illatok mélységét és tartósságát, és a parfümökön kívül még számos termékben előfordulnak.

Fotó: Shutterstock

Amennyiben a ftalátok a vékony bőrön át a szervezetbe jutnak, felhalmozódnak a zsírszövetekben, blokkolhatják a természetes hormonok működését, és tartósan beavatkozhatnak az anyagcsere-folyamatokba, valamint felboríthatják a hormonegyensúlyt.

Ezt tudományos vizsgálatok is alátámasztják: azok, akik nagyobb mértékben vannak kitéve a ftalátoknak és egyéb vegyi anyagoknak, alacsonyabb pajzsmirigyhormon-szinttel és magasabb TSH-értékkel rendelkeznek. A szakemberek éppen ezért óva intenek attól, hogy parfümünkből akár egy fújásnyit is a nyakunkra permetezzünk napi rendszerességgel.

Fotó: Shutterstock

Nyakra soha többé a parfümöt

Nem kell lemondanunk kedvenc illatainkról, de pajzsmirigyünk és hormonrendszerünk egészséges működése érdekében hagyjunk fel a nyakra permetezéssel. A szakértők azt javasolják, hogy inkább felsőnk gallérjára, sálunkra, kabátunk belső részébe, csuklónkra, kézfejünkre vagy kulcscsontunkra fújjunk a parfümből. A térdhajlat nem számít hormonérzékeny pontnak – ide minden további nélkül juttathatunk az illatokból.