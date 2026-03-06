Rosszabb lesz a náthád, ha ezeket eszed – betegség, megfázás idején felejtsd el őket!

Ha ledönt a lábadról a megfázás, biztosan te is hajlamos vagy nagyvonalúan kezelni az étkezéseket. Ilyenkor könnyebb valami „megúszós” étellel átvészelni a napot, viszont az immunrendszerednek minden gramm energiára szüksége van a vírusok elleni harchoz. Ha olyan fogásokat erőltetsz, amelyek túlságosan megdolgoztatják a gyomrodat vagy fokozzák a gyulladást, akkor csak önmagadat és a gyógyulásodat szabotálod. Melyek azok a tiltólistás ételek betegség alatt, amiket mindenképp kerülj el? Mutatjuk!

Tiltólistás ételek betegség alatt: ezeket ne edd, ha jót akarsz!

Fotó: Shutterstock

Tiltólistás ételek betegség alatt: ezeket kerüld messzire, ha nem akarod húzni az időt

Sokan elkövetik azt a hibát, hogy a betegszabadság alatt „vigaszevésbe” kezdenek. Egy kis fagyi a fájós torokra, egy erős fekete, hogy ne érezzük magunkat zombinak, vagy egy gyors mirelit pizza, mert nincs erőnk főzni. Ez azonban hatalmas öngól.

Amikor lázas vagy, köhögsz, fáj a torkod, a tested valójában kemény munkát végez. Az immunrendszer pörög, a szervezet regenerálódni próbál. Ilyenkor nem mindegy, mire fordítja az energiát: a vírusok elleni harcra, vagy egy olajban sült rántott hús és sült krumpli megemésztésére.

A zsíros ételek: nehezítik a gyógyulást

A bő olajban sült fogások, a gyorsételek, a túl zsíros húsok komoly terhet jelentenek. Megemésztésük több energiát és folyadékot igényel, miközben megfázás esetén amúgy is gyakori a kiszáradás, a levertség. Egy nehéz vacsora után nemcsak telítettnek, hanem kifejezetten rosszabbul is érezheted magad.

Egy gombóc fagylalt átmenetileg jól eshet torokfájásnál

Fotó: 123RF

Cukor: rövid vigasz, hosszabb kellemetlenség

Egy gombóc fagylalt átmenetileg jól eshet torokfájásnál. De a magas cukortartalmú ételek – péksütemények, édességek, cukros üdítők – fokozhatják a gyulladásos folyamatokat. A torok még érzékenyebb lesz, az orrdugulás makacsabbá válhat. Az étrend egészséges összeállítása máskor sem mellékes, betegség idején végképp számít.

Kávé és alkohol: most tényleg nem jó ötlet

Sokan kávéval próbálják átvészelni a munkanapot akkor is, amikor kapar a torkuk. A gond csak az, hogy a koffein vízhajtó hatású, megzavarhatja az alvást, pedig a pihenés a gyógyulás egyik alappillére. Ugyanez igaz az alkoholra is: tovább szárít, és az immunrendszer működését sem támogatja.