Mikor és hova kell útlevél a magyaroknak? – Teljes 2026-os útmutató

Utazás tervezésekor újra és újra felmerül bennünk a kérdés: útlevél vagy személyi igazolvány kerüljön a táskába? 2026-ban az alapelv változatlan, de a részletekben érdemes biztosra mennünk. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat, hogy pontosan tudjuk, mikor elegendő a személyi, és mikor kötelező a magyar útlevél.

Útlevél: minden, amit az okmányról tudni kell és illik.

Fotó: Shutterstock/Alii Sher

EU és schengeni övezet – mikor nem kell útlevél, és mikor elég a személyi?

Ha az Európai Unió tagállamaiba vagy a schengeni térség országaiba utazunk, általában elegendő az érvényes személyi igazolvány.

A schengeni övezetben megszűntek a rendszeres belső határellenőrzések, így autóval, busszal vagy repülővel is utazhatunk személyi igazolvánnyal például Ausztriába, Olaszországba, Spanyolországba vagy Horvátországba.

Fontos azonban:

az okmányunk az utazás teljes időtartama alatt legyen érvényes,

ideiglenes személyi igazolványt nem minden ország fogad el,

légitársaságok kérhetik az okmány bemutatását beszálláskor.

Ha EU-n belül maradunk, szinte mindig elegendő a személyi.

Harmadik országok – mikor kötelező az útlevél?

Amint elhagyjuk az EU-t vagy a schengeni térséget, a szabály egyszerűbbé válik: útlevél szükséges. Ide tartozik például: az Egyesült Államok, Kanada, Egyiptom, Thaiföld, az Egyesült Arab Emírségek.

Ilyenkor nemcsak az útlevél kötelező, hanem sok esetben vízum vagy elektronikus beutazási engedély is szükséges. Gyakori előírás, hogy az útlevélnek a hazautazást követően még 3–6 hónapig érvényesnek kell lennie.

Általános ökölszabályunk 2026-ban: ha EU-n kívülre utazunk, vigyük az útlevelünket.

Utazás az Egyesült Királyságba: útlevél-kötelezettség és aktuális feltételek

Az Egyesült Királyság 2020 óta nem EU-tag. Azóta Angliába kizárólag érvényes útlevéllel utazhatunk; személyi igazolvánnyal a belépés nem engedélyezett.

Turisztikai célból legfeljebb 6 hónapig tartózkodhatunk vízum nélkül, de:

érvényes útlevél kötelező,

egyes esetekben elektronikus beutazási engedély (ETA) szükséges lehet.

Ezért ha londoni kiruccanást tervezünk, az első ellenőrzendő dokumentum az útlevelünk.