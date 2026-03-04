Mikor és hova kell útlevél a magyaroknak? – Teljes 2026-os útmutató

Utazás tervezésekor újra és újra felmerül bennünk a kérdés: útlevél vagy személyi igazolvány kerüljön a táskába? 2026-ban az alapelv változatlan, de a részletekben érdemes biztosra mennünk. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat, hogy pontosan tudjuk, mikor elegendő a személyi, és mikor kötelező a magyar útlevél.
EU és schengeni övezet – mikor nem kell útlevél, és mikor elég a személyi?
Ha az Európai Unió tagállamaiba vagy a schengeni térség országaiba utazunk, általában elegendő az érvényes személyi igazolvány.
A schengeni övezetben megszűntek a rendszeres belső határellenőrzések, így autóval, busszal vagy repülővel is utazhatunk személyi igazolvánnyal például Ausztriába, Olaszországba, Spanyolországba vagy Horvátországba.
Fontos azonban:
- az okmányunk az utazás teljes időtartama alatt legyen érvényes,
- ideiglenes személyi igazolványt nem minden ország fogad el,
- légitársaságok kérhetik az okmány bemutatását beszálláskor.
Ha EU-n belül maradunk, szinte mindig elegendő a személyi.
Harmadik országok – mikor kötelező az útlevél?
Amint elhagyjuk az EU-t vagy a schengeni térséget, a szabály egyszerűbbé válik: útlevél szükséges. Ide tartozik például: az Egyesült Államok, Kanada, Egyiptom, Thaiföld, az Egyesült Arab Emírségek.
Ilyenkor nemcsak az útlevél kötelező, hanem sok esetben vízum vagy elektronikus beutazási engedély is szükséges. Gyakori előírás, hogy az útlevélnek a hazautazást követően még 3–6 hónapig érvényesnek kell lennie.
Általános ökölszabályunk 2026-ban: ha EU-n kívülre utazunk, vigyük az útlevelünket.
Utazás az Egyesült Királyságba: útlevél-kötelezettség és aktuális feltételek
Az Egyesült Királyság 2020 óta nem EU-tag. Azóta Angliába kizárólag érvényes útlevéllel utazhatunk; személyi igazolvánnyal a belépés nem engedélyezett.
Turisztikai célból legfeljebb 6 hónapig tartózkodhatunk vízum nélkül, de:
- érvényes útlevél kötelező,
- egyes esetekben elektronikus beutazási engedély (ETA) szükséges lehet.
Ezért ha londoni kiruccanást tervezünk, az első ellenőrzendő dokumentum az útlevelünk.
Törökország – népszerű úti cél, de nem tagja az Európai Uniónak
Törökország nem tagja sem az EU-nak, sem a schengeni térségnek. Magyar állampolgárként 2026-ban útlevéllel utazhatunk be.
Fontos feltétel:
- az útlevélnek a belépéstől számítva még legalább 150 napig érvényesnek kell lennie,
- turisztikai célból 90 napig vízummentesen tartózkodhatunk.
Személyi igazolvány tehát nem elegendő.
Gyermekek utazása
Gyermekeink esetében is önálló okmány szükséges.
- Schengeni utazásnál: érvényes személyi igazolvány vagy útlevél.
- EU-n kívül: saját útlevél kötelező.
A gyermek nem szerepelhet a szülő útlevelében. Ha csak az egyik szülővel utazik, egyes országok kérhetnek hozzájáruló nyilatkozatot.
Útlevél vagy személyi? – Gyors döntési útmutató 2026
2026-ban a döntés egyszerű logika mentén hozható meg. Ha schengeni tagállamba utazunk, elegendő az érvényes személyi igazolvány, útlevélre nincs szükségünk. Amennyiben az Európai Unión belül maradunk, de nem schengeni országba utazunk, szintén többnyire elegendő a személyi igazolvány, útlevél ilyenkor sem kötelező.
Más a helyzet, ha az Egyesült Királyság az úti célunk: ide már nem léphetünk be személyi igazolvánnyal, kizárólag érvényes útlevéllel utazhatunk. Ugyanez vonatkozik Törökország esetére is, ahol szintén kötelező az útlevél.
Általános szabályként elmondhatjuk, hogy ha az Európai Unión kívüli országba indulunk, akkor minden esetben útlevélre lesz szükségünk, személyi igazolvány önmagában nem elegendő.
Végső összegzés
2026-ban számunkra a döntés logikája egyszerű:
- Schengenen belül utazás személyi igazolvánnyal lehetséges.
- Harmadik országba magyar útlevél szükséges.
- Az Egyesült Királyságba és Törökországba mindig útlevél kell.
- Gyermekeknek külön okmány szükséges.
Indulás előtt mindig ellenőrizzük az okmányaink érvényességét és az adott ország aktuális szabályait. Ha ezt megtesszük, biztosan tudni fogjuk: személyi vagy útlevél kerül a kézipoggyászba.