Videójáték-függőség: honnan tudod, hogy már nem hobbi, hanem probléma?

Mielőtt pánikba esnél: a legtöbb ember képes úgy játszani, hogy az sem a munkáját, sem a kapcsolatait nem veszélyezteti. A gond ott kezdődik, amikor a kontroll megszűnik, a játék pedig vég nélküli órákba csúszik át. A videójáték-függőség tünetei pedig a hangulatingadozásról az álmatlanságig rendkívül széles skálán mozognak.

Videójáték-függőség – Ez nem játék, hanem komoly addikció!

A dopaminhatás csapdája: ezért nem tudjuk letenni a kontrollert

A videójáték-függőség okai gyakran mélyebben gyökereznek: az unalom, a magány vagy a napi stressz elöli menekülés, az úgynevezett eszképizmus mind katalizátorként működhet.

A játékgyártók pedig nem véletlenül építenek be bizonyos mechanizmusokat. A véletlenszerű jutalmak, a szintek teljesítése utáni azonnali visszajelzés, a fejlődés illúziója, mind arra vannak kitalálva, hogy a dopaminhatást maximálisan kihasználják. Az agy jutalomközpontja folyamatosan ingert kap, és mivel a játékokban mindig van következő szint vagy ritka tárgy, amit még „muszáj” megszerezni, a dopaminszint nem is akar lecsengeni. Ez önmagában még nem függőség, de a talajt alaposan előkészíti.

Király Orsolya, az ELTE PPK Pszichológiai Intézetének adjunktusa egy televíziós beszélgetésben arról beszélt, hogy a játékok „beépítetten” addiktív elemekkel dolgoznak, ami miatt a szerencsejátékokkal való párhuzam egyáltalán nem alaptalan. A különbség annyi, hogy míg rulettasztalhoz kevesen ülnek le napi szinten, a konzol vagy a gép előtt ezt sokkal könnyebb megtenni.

Mikor lesz a hobbiból probléma? Videójáték-függőség okai

Sokan azt gondolják, hogy a játékfüggőséget a játékkal töltött órák számával lehet mérni. Pedig ez korántsem ilyen egyszerű. Király Orsolya kutatásai alapján három fő motivációt emelhetünk ki, amelyek függőséghez vezethetnek: az eszképizmust, a versengést és a megszokás-unalom kettősét.

Eszkapizmus : A valóság frusztrációi, kudarcai, szorongásai elől menekül valaki. A játékban ő lehet a hős, a sikeres, akit tisztelnek.

: A valóság frusztrációi, kudarcai, szorongásai elől menekül valaki. A játékban ő lehet a hős, a sikeres, akit tisztelnek. Közösség és versengés : Sokan azért játszanak, mert a játékon belül találják meg a közösséget, ahol elfogadják őket. A versengés és a teljesítmény iránti vágy, amit a való életben nem tudnak kielégíteni, a játékban azonnali megerősítést kap.

: Sokan azért játszanak, mert a játékon belül találják meg a közösséget, ahol elfogadják őket. A versengés és a teljesítmény iránti vágy, amit a való életben nem tudnak kielégíteni, a játékban azonnali megerősítést kap. Unalom: A játék egy könnyen elérhető, alacsony küszöbű és folyamatosan stimuláló elfoglaltság. Ha nincsenek más célok vagy hobbi az életben, a könnyű utat választják sokan.

Az ELTE Pszichológiai Intézetének elemzése is rámutat, hogy a játékfüggőség mögött gyakran meglévő mentális problémák, mint a depresszió vagy a szorongás állnak. A játék ebben az esetben egyfajta öngyógyítási kísérlet, ami hosszú távon azonban csak ront a helyzeten.