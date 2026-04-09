3 furcsa, de működő módszer az agy egészségének megőrzésére

Sokan hajlamosak vagyunk természetesnek venni, hogy a „kobakunk” évtizedekig hiba nélkül teszi a dolgát, aztán egyszer csak azt vesszük észre, hogy nehezebben ugranak be nevek, vagy lassabban pörögnek a gondolataink. Az öregedéssel ugyanis csökkenhet az agy térfogata, és a neuronok közötti forgalom is akadozni kezdhet. Pedig az agy egészsége nem csak a genetikán múlik: a helyes életmóddal és néhány meghökkentő trükkel sokat tehetünk azért, hogy mentálisan frissek maradjunk.

A rágózás mechanikus mozdulata ugyanis fokozza a véráramlást, ami jó az agy egészsége szempontjából.

Egyszerű trükkök az agy egészségének megőrzésére – nem kell túlgondolni

Bár az alapok – mint a jó alvás, a mozgás és a stresszmentes hétköznapok – mindenki számára ismertek, Kevin Woods idegtudós, a Harvard kutatója szerint vannak ennél kreatívabb utak is. Nem kell rögtön nagy dolgokra gondolni, elég, ha csak egy kicsit változtatunk a berögzült szokásainkon.

A rágózás több, mint friss lehelet

Bár elsőre furcsán hangzik, egy rágógumi komolyabb „üzemanyagot” küldhet a fejedbe, mint gondolnád. A rágás mechanikus mozdulata ugyanis fokozza a véráramlást, így több oxigén és glükóz jut el az agy azon területeire, amelyek a tanulásért és a memóriáért felelnek.

A kutatások szerint ez a plusz vérellátás segít abban, hogy jobban tudj fókuszálni, sőt, még a szorongást is oldja. Woods azt nyilatkozta a The Post-nak:

„Olyan rágót érdemes választani, amelynek jó az íze, nem megy el túl hamar, és nem esik szét az idővel.”

Egy fogorvos valószínűleg a cukormentes változatot javasolná, amely nem károsítja a fogakat.

De akad egy elég vad elmélet is: egy friss kutatás szerint a kemény anyagok rágása – például egy ceruzáé – növelheti az agyi antioxidáns-szintet, bár, ha nem akarsz szilánkokat a fogad közé, ezt inkább hagyd meg a hódoknak.

Hátrafelé járás: kihívás a neuronoknak

Ha láttál már valakit a parkban furcsán, hátrafelé közlekedni, ne nézd rögtön bolondnak. A hátrafelé járás (vagyis a retro walking) ugyanis brutálisan megdolgoztatja az elmét.

Mivel ilyenkor nem a megszokott rutin szerint mozogsz, az agyad kénytelen új idegi kapcsolatokat kialakítani a koordinációhoz.