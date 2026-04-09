3 furcsa, de működő módszer az agy egészségének megőrzésére

Az idő múlásával a memóriánk és a koncentrációs képességünk is kopni kezd, de ez nem törvényszerű folyamat. Az agy egészségének megőrzése érdekében néha elég pár egészen bizarrnak tűnő, mégis tudományosan megalapozott módszert bevetni a mindennapokban.
öregedésegészségkognitív funkciók

Sokan hajlamosak vagyunk természetesnek venni, hogy a „kobakunk” évtizedekig hiba nélkül teszi a dolgát, aztán egyszer csak azt vesszük észre, hogy nehezebben ugranak be nevek, vagy lassabban pörögnek a gondolataink. Az öregedéssel ugyanis csökkenhet az agy térfogata, és a neuronok közötti forgalom is akadozni kezdhet. Pedig az agy egészsége nem csak a genetikán múlik: a helyes életmóddal és néhány meghökkentő trükkel sokat tehetünk azért, hogy mentálisan frissek maradjunk.

 A rágózás mechanikus mozdulata ugyanis fokozza a véráramlást, ami jó az agy egészsége szempontjából.
Egyszerű trükkök az agy egészségének megőrzésére – nem kell túlgondolni

Bár az alapok – mint a jó alvás, a mozgás és a stresszmentes hétköznapok – mindenki számára ismertek, Kevin Woods idegtudós, a Harvard kutatója szerint vannak ennél kreatívabb utak is. Nem kell rögtön nagy dolgokra gondolni, elég, ha csak egy kicsit változtatunk a berögzült szokásainkon.

A rágózás több, mint friss lehelet

Bár elsőre furcsán hangzik, egy rágógumi komolyabb „üzemanyagot” küldhet a fejedbe, mint gondolnád. A rágás mechanikus mozdulata ugyanis fokozza a véráramlást, így több oxigén és glükóz jut el az agy azon területeire, amelyek a tanulásért és a memóriáért felelnek.

A kutatások szerint ez a plusz vérellátás segít abban, hogy jobban tudj fókuszálni, sőt, még a szorongást is oldja. Woods azt nyilatkozta a The Post-nak

„Olyan rágót érdemes választani, amelynek jó az íze, nem megy el túl hamar, és nem esik szét az idővel.” 

Egy fogorvos valószínűleg a cukormentes változatot javasolná, amely nem károsítja a fogakat.

De akad egy elég vad elmélet is: egy friss kutatás szerint a kemény anyagok rágása – például egy ceruzáé – növelheti az agyi antioxidáns-szintet, bár, ha nem akarsz szilánkokat a fogad közé, ezt inkább hagyd meg a hódoknak.

Hátrafelé járás: kihívás a neuronoknak

Ha láttál már valakit a parkban furcsán, hátrafelé közlekedni, ne nézd rögtön bolondnak. A hátrafelé járás (vagyis a retro walking) ugyanis brutálisan megdolgoztatja az elmét.

Mivel ilyenkor nem a megszokott rutin szerint mozogsz, az agyad kénytelen új idegi kapcsolatokat kialakítani a koordinációhoz.

A szakértő szerint ez a módszer nemcsak a kognitív kontrollt javítja, de a memória javítása terén is meglepő eredményeket hozhat.

„A hátrafelé gyaloglás azáltal javítja az agy egészségét, hogy kihívás elé állítja az elmét, összpontosításra kényszerít és erősíti az idegi kapcsolatokat” 

– magyarázza Woods.

Emellett a tartásodnak is jót tesz, és több kalóriát égetsz el vele, mintha csak simán előrefelé ballagnál. Kezdd lassan, egyenletes talajon, és mindig figyelj a környezetedre!

A dúdolás -akár a zuhany alatt-stimulálja a bolygóideget, ami egyfajta „szupersztráda" az agyad és a belső szerveid között
Dúdolás a zuhany alatt

Ez az a trükk, amit tényleg bárki megtehet reggelente a zuhany alatt. A dúdolás ugyanis stimulálja a bolygóideget, ami egyfajta „szupersztráda” az agyad és a belső szerveid között. Ez a rezgés segít ellazulni, és csökkenti a benned lévő feszültséget.

Érdekes módon a dúdolás növeli a nitrogén-oxid szintjét is az orrüregben, ami javítja az agy vérellátását és a hangulatot is feldobja. Ha pedig valaha énekeltél kórusban, talán érezted is ezt a hatást. Woods rámutat, hogy a kitartott hangokhoz szükséges légzéskontroll pont azokat a hálózatokat edzi, amik a figyelmed szabályozásáért felelnek.

Kísérletezz magadon!

Az agyunk karbantartása rendkívül fontos. Tőle függ, hogyan érzünk, gondolkodunk vagy cselekszünk. A kognitív funkciók szinten tartása pedig nem egy kaptafára épülő folyamat. Ahogy a szakértő fogalmaz:

„Amit te hasznosnak találsz, az mást talán zavarhat. Szóval ne félj kísérletezni, hogy mi működik nálad a legjobban!”

Legyen szó a reggeli dúdolásról vagy egy kis hátrafelé sétálásról, ha mindegyiket rendszeresen próbálgatod, ezek jótékony hatásai összeadódnak. A lényeg a következetesség és az, hogy adj egy kis extra ingert a szürkeállománynak.

 

 

