Vége a beesett arcnak és a tokának – utánajártunk, mit tud valójában az arcjóga

Magyar Péter bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről

Rákos mutációt indíthat be ez a boltokban árult édesítő

Az arcjóga az egyik leggyorsabban terjedő szépségtrend, amivel az utóbbi években tele lett az internet. De mi is pontosan az arcjóga, és érdemes-e komolyan venni?
Az arcjóga – vagy ahogy a közösségi médiában elterjedt: face yoga – nem egy újkeletű találmány, mégis mostanra vált igazán ismertté itthon is. Egyre több oktató, kurzus és YouTube-videó foglalkozik a témával, és a módszer rajongói szerint szinte csodát tesz az arccal. A szkeptikusok viszont megkérdőjelezik a hatékonyságát. Utánajártunk, hol is lehet az igazság.

Az arcjóga az egyik leggyorsabban terjedő szépségtrend
Mi az arcjóga, és hogyan működik?

Az arcjóga módszer lényegében négy dolog kombinációja: arctorna gyakorlatok, arcmasszázs, akupresszúra és relaxáció. Ezeket együtt, tudatosan alkalmazva állítólag jobb eredményt hoznak, mintha külön-külön csinálnánk őket.

Az elv egyszerű, és tulajdonképpen logikus. Az arcon és a nyakon összesen 57 izom dolgozik – ezek tartják fenn az arc kontúrját, feszességét. Ahogy mondjuk edzés hatására a test más területein is tónusosabbak lesznek az izmok, úgy az arcizom erősítés során is ilyen hatás várható. Az izmok megerősödésével a hozzájuk tapadó bőr is feszesebbé válhat, és ez elméletileg csökkentheti a ráncok mélységét. Az arcizom erősítő hatás tehát nem légből kapott.

Az arcmasszázs egy másik összetevő, amelynek szintén van tudományos alapja: serkenti a vérkeringést és a nyirokáramlást, segít eltávolítani a méreganyagokat, csökkenti a puffadtságot és a sötét karikákat a szemek körül. A rendszeres masszázs a bőr kollagén- és elasztintermelését is fokozhatja – ez a kettő felel a bőr rugalmasságáért és feszességéért.

Az akupresszúra az arc meghatározott pontjait célozza meg, mégpedig az adott pontra gyakorolt nyomással. Ez az elméletek szerint javítja az energiaáramlást, csökkenti a feszültséget és javítja a keringést. Bár ennek a módszernek van a legkevesebb tudományos alapja, a bőrgyógyász-kozmetikusok általában nem tartják károsnak sem – tehát, ha csinálod, ártani legalább biztosan nem fogsz.

Az arc relaxáció viszont érthető mechanizmus alapján hat: ha megtanulod ellazítani az arcizmokat és elengedni a feszültséget, csökkented a finom és mélyebb ráncokat, amelyek stressz, hunyorgás és grimaszolás hatására alakulnak ki. A folyamatos mimikai feszülés ugyanis az egyik leggyakoribb oka a korán megjelenő ráncoknak.

Vége a beesett arcnak és a tokának
Tényleg hatásos az arcjóga?

Mindenki ezt szeretné tudni, de a válasz nem fekete vagy fehér.

Az arctorna ráncok ellen való alkalmazása mögött van bizonyos logika, de az elvárásokat érdemes reálisan kezelni. Ami biztos: az arcizmok ugyanúgy reagálnak az edzésre, mint a test többi izma. Ha rendszeresen tornáztatod őket, az izomtónus javul, az arc kontúrjai feszesebbé válhatnak. Ez anatómia, nincs vele mit kötözködni.

Ami viszont kevésbé egyértelmű: pontosan mekkora és milyen gyors változást lehet elvárni? Az arctorna ráncok elleni hatása lassan, hetek-hónapok alatt épül fel, ezért nem érdemes villámgyors eredményekre számítani. A bőrgyógyászati szakirodalom is megerősíti, hogy a ráncok kialakulásában az izmok mellett a bőr alatti kötőszövetek és a kollagén mennyisége is kulcsszerepet játszik, ezekre pedig önmagában az arcjógának nincs ráhatása.

Az is elmondható viszont, hogy a kockázata minimális, az ára szinte nulla, és a bőr általános állapotára – keringés, nyirokáramlás, tónus – valóban jótékony hatással lehet, ha valaki következetes. A kulcsszó itt a következetesség: aki heti egyszer próbálkozik, nem fog látványos eredményt tapasztalni.

Az arcjóga eszközök főként a keringés fokozásában segítenek
Arcjóga toka ellen? Mi mindenre lehet jó ez a módszer?

A toka elleni arcjóga gyakorlatok nem véletlenül rendkívül népszerűek. Az áll alatti terület, az úgynevezett alsó arc és a nyakizmok az egyik legkritikusabb terület. Az áll- és nyakemelő mozdulatokkal az alsó arcizmokat lehet célzottan megerősíteni, ami segíthet a toka és a megereszkedett orcák ellen is.

Hasonlóan, a szem környéki ránctalanító arctorna gyakorlatok a homlok és a szarkalábak területét célozzák, a száj körüli mozgások pedig az orr-ajak barázdák ellen hathatnak. Az arcjóga eszközök – mint a gua sha lapát, az archengerek vagy a masszázslabdák – kiegészítik a kézi technikákat, és főként a keringés fokozásában segítenek.

Az arcjóga eszközök remek kiegészítői lehetnek a gyakorlatoknak
Három egyszerű arcjóga gyakorlat, amit otthon is kipróbálhatsz

Az arcjóga gyakorlatok nagy előnye, hogy semmi különleges felszerelést nem igényelnek – elég egy tükör, és néhány perc, pikk-pakk be tudod illeszteni a napi arcápolási rutinodba.

1. Az „O" betű – toka és száj körüli ráncok ellen 

Tartsd egyenesen a fejed, majd formázz „O" betűt a száddal, és tartsd így kb. 20 másodpercig. Ezután válts erőltetés nélküli mosolyra, szintén 20 másodpercre. A két mozdulatot ismételd meg többször egymás után. Ez a gyakorlat a száj és orr körüli ráncokat célozza, és az orcák megemelkedésében is segíthet.

2. Szemöldök-emelés – homlok és szemkörnyék 

Helyezd két ujjadat két oldalt a halántékodra, és nyomd finoman kifelé. Majd gyors, villogó mozdulatokkal nyisd ki és csukd be a szemhéjaidat 8-10 másodpercig. Pihenj, majd ismételd meg ötször. Ez a szemkörnyéki izmokat célozza.

3. Állemeléses nyújtás – az arc alsó harmada 

Emeld fel lassan az állad, mintha a plafonra néznél, és tartsd néhány másodpercig. Érezd a nyak és az áll alatti bőr nyúlását. Ez a mozdulat a nyakizmokat feszesíti, és az áll kontúrját is javíthatja rendszeres gyakorlással.

Ha következetesen beépíted a mindennapjaidba az arcjóga hatása előbb-utóbb megmutatkozhat
Mit érdemes tudni az arcjóga eszközökről és az iparágról?

Az arcjóga módszer mára egy egész iparágat hívott életre: oktatók, online kurzusok, sőt speciális arcjóga eszközök sora érhető el – gua sha lapátok, hengerek, különféle masszírozók. Ezek remek kiegészítői lehetnek a gyakorlatoknak, de nem pótolják a rendszeres mozgást.

Ha komolyabban foglalkoznál a témával, érdemes egy képzett oktatótól tanulni a helyes technikát – az arcizmok apró mérete miatt a rossz mozdulatok akár ellentétes hatást is kiválthatnak, vagyis új ráncokat hozhatnak létre ahelyett, hogy eltüntetnék a meglévőket. A helyes kivitelezés és a rendszeresség együtt hozza meg az eredményt.

Ha csak kipróbálnád otthon, a fenti három gyakorlat biztonságos kiindulópont. A látható változáshoz türelem kell: a bőr és az izmok regenerációja nem napok, hanem hetek kérdése. Ha viszont következetesen beépíted a mindennapjaidba – akár a reggeli arcápolási rutin részeként –, az arcjóga hatása előbb-utóbb megmutatkozhat.

 

 

