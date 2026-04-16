Vége a beesett arcnak és a tokának – utánajártunk, mit tud valójában az arcjóga

Az arcjóga – vagy ahogy a közösségi médiában elterjedt: face yoga – nem egy újkeletű találmány, mégis mostanra vált igazán ismertté itthon is. Egyre több oktató, kurzus és YouTube-videó foglalkozik a témával, és a módszer rajongói szerint szinte csodát tesz az arccal. A szkeptikusok viszont megkérdőjelezik a hatékonyságát. Utánajártunk, hol is lehet az igazság.

Az arcjóga az egyik leggyorsabban terjedő szépségtrend

Mi az arcjóga, és hogyan működik?

Az arcjóga módszer lényegében négy dolog kombinációja: arctorna gyakorlatok, arcmasszázs, akupresszúra és relaxáció. Ezeket együtt, tudatosan alkalmazva állítólag jobb eredményt hoznak, mintha külön-külön csinálnánk őket.

Az elv egyszerű, és tulajdonképpen logikus. Az arcon és a nyakon összesen 57 izom dolgozik – ezek tartják fenn az arc kontúrját, feszességét. Ahogy mondjuk edzés hatására a test más területein is tónusosabbak lesznek az izmok, úgy az arcizom erősítés során is ilyen hatás várható. Az izmok megerősödésével a hozzájuk tapadó bőr is feszesebbé válhat, és ez elméletileg csökkentheti a ráncok mélységét. Az arcizom erősítő hatás tehát nem légből kapott.

Az arcmasszázs egy másik összetevő, amelynek szintén van tudományos alapja: serkenti a vérkeringést és a nyirokáramlást, segít eltávolítani a méreganyagokat, csökkenti a puffadtságot és a sötét karikákat a szemek körül. A rendszeres masszázs a bőr kollagén- és elasztintermelését is fokozhatja – ez a kettő felel a bőr rugalmasságáért és feszességéért.

Az akupresszúra az arc meghatározott pontjait célozza meg, mégpedig az adott pontra gyakorolt nyomással. Ez az elméletek szerint javítja az energiaáramlást, csökkenti a feszültséget és javítja a keringést. Bár ennek a módszernek van a legkevesebb tudományos alapja, a bőrgyógyász-kozmetikusok általában nem tartják károsnak sem – tehát, ha csinálod, ártani legalább biztosan nem fogsz.

Az arc relaxáció viszont érthető mechanizmus alapján hat: ha megtanulod ellazítani az arcizmokat és elengedni a feszültséget, csökkented a finom és mélyebb ráncokat, amelyek stressz, hunyorgás és grimaszolás hatására alakulnak ki. A folyamatos mimikai feszülés ugyanis az egyik leggyakoribb oka a korán megjelenő ráncoknak.