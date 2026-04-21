Ez a gyümölcs a legegészségesebb a szívednek - állítja egy orvos

Mind tudjuk, hogy az egészséges táplálkozás alapja a sok zöldség és gyümölcs, de a számtalan lehetőség között könnyen elveszhetünk. A verywellhealth.com nemrég készített egy alapos interjút egy szakértővel, hogy pontot tegyen a kérdés végére. Dr. Kin Yuen, az UCSF Health orvosa és a szívritmuszavarok specialistája szerint az avokádó az a választás, amivel egyszerűen nem lehet melléfogni, ha a ketyegőnk épségéről van szó.

Miért pont az avokádó a befutó?

Gyakran hallani, hogy a zsíros ételek ártanak, de ez az állítás ebben a formában nem teljesen állja meg a helyét. Az avokádó ugyanis tele van olyan hasznos zsírsavakkal, amelyek éppen a káros folyamatokat fordítják meg a szervezetben. Dr. Yuen a vele készült beszélgetés során rámutatott: a magasabb avokádóbevitel férfiaknál és nőknél is mérhetően csökkenti a koszorúér-betegség és a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát. Három tényező is hozzájárul ehhez az eredményhez.

Az első: a rosttartalom. Egy átlagos méretű avokádóban nagyjából 13,5 gramm rost van. Hogy érezzük az arányokat: egy tál zabpehelyben csak 8,2 gramm, három szelet teljes kiőrlésű kenyérben pedig mindössze 6 gramm rost van.

A rostok egyik legnagyobb előnye a teltségérzet fokozása. Ha eleget fogyasztasz belőlük, később éhezel meg, ami segít elkerülni a felesleges kalóriabevitelt. Ez a fajta tudatosság az egészséges táplálkozás alfája és omegája. Ha a testsúlyod rendben van, a szívednek is kevesebbet kell dolgoznia, így elkerülhető a szív kimerülése.

A második: az antioxidánsok. Az avokádó E-vitamint és C-vitamint is tartalmaz, amelyek segíthetnek ellensúlyozni a gyulladásos folyamatokat és az oxidatív stresszt.

A harmadik, és talán a leglátványosabb hatás: a koleszterin. Az avokádóban lévő egyszeresen és többszörösen telítetlen zsírok képesek kiszorítani azokat a koleszterinrészecskéket, amelyek a legkárosabbak a keringési rendszerünk számára.

Nem kell túlbonyolítani: szeleteld rá a teljes kiőrlésű pirítósodra, dobd bele a salátádba, vagy készíts belőle szendvicskrémet

Olyan, mint egy nagytakarítás: az eredmény alacsonyabb trigliceridszint és kevesebb „rossz” koleszterin (az a bizonyos LDL) a vérben. És ha ez még nem lenne elég, az avokádó valóságos ásványianyag-bomba is: a benne lévő kálium és magnézium pontosan az az üzemanyag, amire a szívizmodnak és a többi izomcsoportodnak szüksége van a zavartalan működéshez.