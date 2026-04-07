Így ver át a BMI – Itt egy sokkal jobb módszer a testzsír mérésére

Sokan küzdenek azzal, hogy hiába mozognak és figyelnek az étkezésre, a testtömegindexük mégis a „túlsúlyos” kategóriába sorolja őket. A BMI ugyanis egy végtelenül egyszerű képlet, ami nem veszi figyelembe, mi van a bőröd alatt. Csak a magasságodat és a súlyodat nézi, közben pedig pont a lényeg mellett megy el: nem tudja megkülönböztetni az izmot a zsírtól – így pedig sokszor hibás eredményt mutat.

BMI-mérés, minden, amit érdemes tudni róla.

Miért felejtős a BMI, ha testsúlyt akarsz mérni?

A testtömegindexszel (BMI) az a legnagyobb baj, hogy egyetlen skála szerint akar mindenkit értékelni. A képlet egyszerű: a testsúlyt elosztják a magasság négyzetével. Emiatt viszont azoknál is jelez túlsúlyt, akiknél nem kellene.

Vegyünk például valakit, aki az átlagnál izmosabb testalkatú, vagy éppen a genetika miatt nehezebb csontozat jellemzi. Mivel az izom és a csont sűrűbb és nehezebb, mint a zsír, a BMI-kalkulátor azonnal elhízottnak bélyegezheti akkor is, ha egyébként az egyél fitt és egészséges.

Ezzel szemben az idősebbeknél vagy a drasztikus izomvesztésen átesetteknél pont fordított a helyzet: náluk a gép mindent rendben találhat, miközben a szervezetükben veszélyesen magas lehet a rejtett zsír aránya.

A Harvard T.H. Chan Közegészségügyi Iskola szakértői is megerősítették: a BMI nem ismeri fel a „skinny fat” testalkatot. Egy ilyen típusú ember kívülről lehet vékony, belül viszont a szervek körül felhalmozódhat a zsír. Ilyenkor nő a kockázata többek között a magas vérnyomásnak, a megemelkedett vércukorszintnek vagy a zsírmájnak.

Bioelektromos impedancia: a legjobb mód a testsúly mérésére

Ha nem a BMI, akkor mi? A kutatók szerint a megoldást a bioelektromos impedancia analízis, vagyis a BIA jelenti. Ez a technológia nem tippelget, hanem mér. A folyamat során egy észrevehetetlenül gyenge elektromos áramot küldenek át a testen. Mivel a testzsír, az izom és a csont vezetőképessége teljesen eltérő, a gép pontosan megmondja, miből mennyi van a szervezetben.

A mérés egyszerű: ráállsz egy fémlapokkal ellátott gépre, a kezeddel pedig megfogsz egy másik érzékelőt. Az eredmény pedig nem csak egyetlen szám lesz, hanem egy részletes térkép: kiderül a pontos testzsírszázalék, a sovány izomtömeg és még a szervezeted vízháztartása is.