Mi történik a májaddal, ha rendszeresen diétás üdítőt iszol?

Sokan azt gondolják, hogy a cukormentes felirat automatikus belépő a bűntudat nélküli élvezetekhez. Könnyű elcsábulni a diétás üdítők láttán, ez tény: nincs bennük kalória, nem hizlalnak, akkor mi baj történhet? Az egészséges táplálkozás hívei közül is sokan választják ezeket a termékeket, abban bízva, hogy ezzel megspórolnak maguknak egy csomó kalóriát. A tudomány azonban kissé árnyalja a képet. Persze, nem arról van szó, hogy alkalmanként egy-egy pohártól betegek leszünk, hanem arról, ha hosszabb távon, napi szinten folyamatosan fogyasztjuk.
Milyen hatással van a szervezetre a diétás üdítő? A belekben kezdőik
Amikor legurítunk egy pohár jéghideg, édesítőszerrel készült italt, az először a gyomorra és a bélrendszerre van hatással. Utóbbi állapota pedig kulcsfontosságú az általános egészségünk szempontjából. A bélmikrobiom – vagyis a bennünk élő baktériumok összessége – érzékenyen reagál arra, mit eszünk és iszunk. A kutatások szerint az olyan mesterséges édesítőszerek, mint az aszpartám, a szukralóz vagy a szacharin, képesek felborítani a bélmikrobiom egyensúlyát.
Ha ez az egyensúly felborul – amit diszbiózisnak neveznek –, a „rossz" baktériumok felülkerekednek, és elkezdik károsítani a bélfalat.
Ez nem csak emésztési kellemetlenségeket jelent. Ilyenkor a bélfal szövetei károsodhatnak, és áteresztővé válhatnak. Olyan gyulladáskeltő anyagok juthatnak át rajta a véráramba, amelyeknek semmi keresnivalójuk ott. Mivel a bélből a vér a kapuérrendszeren keresztül közvetlenül a májba áramlik, ezek a méreganyagok egyenesen ott vernek tanyát, és váltanak ki gyulladásokat.
Ez a krónikus állapot pedig a MASLD (metabolikus diszfunkcióhoz társuló zsírmájbetegség) előszobája. Ilyenkor a májsejtekben zsír kezd felhalmozódni, ami idővel hegesedéshez és komolyabb májkárosodáshoz vezethet. Érdemes tehát odafigyelni a bélrendszer jelzéseire, mert a máj állapota gyakran itt dől el.
Így csapja be magát a szervezeted – megváltozhat az inzulinválasz
A legtöbben azért választják a diétás üdítőket, hogy elkerüljék a vércukorszint ingadozását. Ezzel viszont az a bökkenő, hogy a szervezetet elég nehéz átverni. Amikor cukormentes italt iszunk, a nyelvünkön lévő receptorok érzékelik az édes ízt, és felkészítik a testet a cukorra. Emiatt néha akkor is bekövetkezik egy bizonyos fokú inzulinválasz, ha valójában nem vittünk be cukrot.
Ha ez rendszeresen megtörténik, a sejtek elkezdenek „süketté” válni az inzulinra. Ezt hívjuk inzulinrezisztenciának. Ebben az állapotban a hasnyálmirigynek egyre többet kell dolgoznia, miközben a vércukorszint mégis magas marad.
Ez a folyamat pedig közvetlenül összefügg a máj elzsírosodásával. A magas vércukorszint ugyanis károsítja a májszövetet, a szervezet pedig a sérült részeken zsírraktározással próbál „foltozni”. Különösen azoknak kell vigyázniuk, akik túlsúllyal küzdenek vagy 2-es típusú cukorbetegségük van, náluk ugyanis ez a hatás hatványozottan jelentkezik.
Több kalória csúszhat le, mint gondolnád
Logikusnak tűnhet: ha nem viszel be plusz kalóriát, elindul a fogyás. A gyakorlatban azonban ez gyakran fordítva sül el. A kalóriabevitel ugyanis nem csak a matekon múlik, hanem pszichológiai és hormonális is. Amikor édeset eszünk, az agyunk jutalmazó központja dopamint szabadít fel. A mesterséges édesítők viszont „becsapják” ezt a rendszert: az íz megvan, de az energia (a kalória) elmarad. Az agyunk így hoppon marad, elégedetlen lesz, és elkezdi követelni a valódi cukrot.
Ennek három fő oka van:
- Kielégítetlen jutalomvágy: Mivel nincs kalória, az agy éhes marad az édességre, így később többet eszünk másból.
- Hormonális zavar: Az inzulin felszabadul, de mivel nincs cukor, amit lebontson, a szervezetünk éhséggel jelzi, hogy energiára van szüksége.
- Telítettség hiánya: A bélrendszerben kialakuló gyulladás zavarhatja a jóllakottságért felelős hormonok, például a ghrelin (éhséghormon) feldolgozását.
Ezek a tényezők együttesen oda vezetnek, hogy a diétás italokat fogyasztók gyakran több feldolgozott, kalóriadús élelmiszert esznek napközben, mint azok, akik kerülik ezeket az italokat. Végső soron tehát a diétás üdítő közvetve akár elhízáshoz és a máj zsírosodásához is vezethet a megváltozott étkezési szokások miatt.
Mit mond a friss kutatás?
Eddig sokan úgy vélték, hogy a cukormentes italok bár nem tökéletesek, de mindenképpen jobbak a hagyományosnál. Egy 2025-ös nagyszabású kutatás azonban – amelyet a United European Gastrology konferencián mutattak be – némileg árnyalta ezt a képet. Több mint 123 ezer ember 10 éven át tartó megfigyelése után kiderült, hogy napi 330 gramm (kb. másfél pohár) felett a cukros italok 60%-kal, a cukormentesek pedig 50%-kal növelik a zsírmáj kockázatát.
Ez azt jelenti, hogy a különbség megdöbbentően kicsi. Persze itt is felmerül a kérdés: az ital okozza a bajt, vagy az életmód? Az adatok azt mutatják, hogy a rendszeres diétásüdítő-fogyasztók több feldolgozott ételt esznek.
Akkor most soha nem szabad diétás üdítőt inni?
A hagyományos, kukoricasziruppal készült üdítőkkel az a legnagyobb gond, hogy a máj a bennük lévő fruktózt szinte azonnal zsírrá alakítja, ami egyenes út a cirrhosis (májzsugor) felé. Ehhez képest a diétás ital mérsékelt fogyasztása – mondjuk napi egy pohár – még mindig kisebb terhet ró a szervre.
A lényeg a mértékletesség és az egyéni állapot. Ha valaki egészséges, aktívan sportol és odafigyel az étkezésére, egy-egy ilyen ital nem fogja tönkretenni a máját. Azonban az elhízással küzdőknek, a cukorbetegeknek vagy a már diagnosztizált májbetegeknek sokkal óvatosabbnak kell lenniük. Számukra a legjobb választás továbbra is a tiszta víz vagy a cukrozatlan teák maradnak.