Mi történik a májaddal, ha rendszeresen diétás üdítőt iszol?

Sokan azt gondolják, hogy a cukormentes felirat automatikus belépő a bűntudat nélküli élvezetekhez. Könnyű elcsábulni a diétás üdítők láttán, ez tény: nincs bennük kalória, nem hizlalnak, akkor mi baj történhet? Az egészséges táplálkozás hívei közül is sokan választják ezeket a termékeket, abban bízva, hogy ezzel megspórolnak maguknak egy csomó kalóriát. A tudomány azonban kissé árnyalja a képet. Persze, nem arról van szó, hogy alkalmanként egy-egy pohártól betegek leszünk, hanem arról, ha hosszabb távon, napi szinten folyamatosan fogyasztjuk.

A diétás üdítők közel sem annyira ártalmatlanok, mint azt hinnénk

Milyen hatással van a szervezetre a diétás üdítő? A belekben kezdőik

Amikor legurítunk egy pohár jéghideg, édesítőszerrel készült italt, az először a gyomorra és a bélrendszerre van hatással. Utóbbi állapota pedig kulcsfontosságú az általános egészségünk szempontjából. A bélmikrobiom – vagyis a bennünk élő baktériumok összessége – érzékenyen reagál arra, mit eszünk és iszunk. A kutatások szerint az olyan mesterséges édesítőszerek, mint az aszpartám, a szukralóz vagy a szacharin, képesek felborítani a bélmikrobiom egyensúlyát.

Ha ez az egyensúly felborul – amit diszbiózisnak neveznek –, a „rossz" baktériumok felülkerekednek, és elkezdik károsítani a bélfalat.

Ez nem csak emésztési kellemetlenségeket jelent. Ilyenkor a bélfal szövetei károsodhatnak, és áteresztővé válhatnak. Olyan gyulladáskeltő anyagok juthatnak át rajta a véráramba, amelyeknek semmi keresnivalójuk ott. Mivel a bélből a vér a kapuérrendszeren keresztül közvetlenül a májba áramlik, ezek a méreganyagok egyenesen ott vernek tanyát, és váltanak ki gyulladásokat.

Ez a krónikus állapot pedig a MASLD (metabolikus diszfunkcióhoz társuló zsírmájbetegség) előszobája. Ilyenkor a májsejtekben zsír kezd felhalmozódni, ami idővel hegesedéshez és komolyabb májkárosodáshoz vezethet. Érdemes tehát odafigyelni a bélrendszer jelzéseire, mert a máj állapota gyakran itt dől el.

A diétás üdítők rendszeres fogyasztás kifejezetten erős hatással van a májra

Így csapja be magát a szervezeted – megváltozhat az inzulinválasz

A legtöbben azért választják a diétás üdítőket, hogy elkerüljék a vércukorszint ingadozását. Ezzel viszont az a bökkenő, hogy a szervezetet elég nehéz átverni. Amikor cukormentes italt iszunk, a nyelvünkön lévő receptorok érzékelik az édes ízt, és felkészítik a testet a cukorra. Emiatt néha akkor is bekövetkezik egy bizonyos fokú inzulinválasz, ha valójában nem vittünk be cukrot.