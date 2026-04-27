Ebben a korban a legnagyobb a boldogtalanság - Miért ekkor jön el az érzelmi mélypont?

Az életünk nem lineáris. Inkább olyan, mint egy hullámvasút: néha minden a helyén van, máskor meg mintha kicsúszna a lábunk alól a talaj. Negyvenen túl ez az érzés sokaknak ismerős. Az életközépi válság fogalmát sokáig félvállról vették – sztereotípiának, esetleg a sportkocsi-vásárlás magyarázataként emlegették –, de a kutatások egyre inkább azt mutatják, hogy valós és mérhető jelenségről van szó.

Életközépi válság? Sokaknál a 40-es évek végén jelentkezik a legerősebb érzelmi hullámvölgy.

Életközépi válság számokban: 14 millió ember ugyanúgy szenved

David G. Blanchflower, a neves Dartmouth College professzora közel 14 millió ember adatait elemezte összesen 168 ország bevonásával. A Journal of Economic Behavior & Organization folyóiratban megjelent tanulmány eredménye egyértelmű, mégis hihetetlen: az emberek életükkel való elégedettsége egy U-alakú görbét ír le, amelynek a mélypontja a 49. életévre esik.

Mindegy, hogy valaki Norvégiában él vagy Nigériában, hosszú az átlagos várható élettartam vagy rövid – a görbe nagyjából ugyanott éri el az alját. Ez önmagában is elgondolkodtató: ha ennyire univerzális a jelenség, akkor valami alapvetőbb dologról van szó, mint a külső körülmények.

Ebben az életszakaszban szembesülünk először igazán azzal, hogy az időnk véges

De miért boldogtalan az ember a 40-es éveiben?

Az elégedetlenség mögött meghúzódó boldogtalanság okai összetettek. A tanulmány szerint azonban kulcsfontosságú, hogy ebben az életszakaszban szembesülünk először igazán azzal, hogy az időnk véges. A negyvenes éveinkben sokan úgy érzik, hogy csapdába kerültek: egyszerre kell helytállniuk a munkahelyen, támogatniuk a felnőtté váló gyerekeiket, és gyakran gondoskodniuk az idősödő szüleikről is. Ez a hatalmas nyomás pedig közvetlen hatással van a mentális jóllét szintjére.

Sokszor ilyenkor döbbenünk rá, hogy azok a célok, amiket huszonévesen kitűztünk magunk elé, talán elérhetetlenek, vagy ami még rosszabb: elértük őket, de nem hozták meg a várt katarzist. Ez a belső feszültség vezet ahhoz a lejtőhöz, amelynek az alja a 49. év környékére esik.

Ekkor tér vissza a boldogság

Bár a 49 éves kor környéki adatok riasztóak lehetnek, a kutatásban van egy kifejezetten biztató szál is. A görbe ugyanis az 50. év küszöbén megfordul. Úgy tűnik, aki túljut ezen a „mágikus” választóvonalon, az egyre pozitívabb életszemléletről és növekvő elégedettségről számol be.