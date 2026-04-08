Ez a „halhatatlanság gyógynövénye” - jobb, mint a zöld tea

Sokakat foglalkoztat, hogyan lehet minél hosszabban tartó, egészséges életet élni, ám ritkán jut eszükbe egy távol-keleti hegyi futónövény, a jiaogulan. Ezt a méltánytalanul elfelejtett gyógynövényt a helyiek évszázadok óta csak a halhatatlanság füveként emlegetik, itthon viszont eddig szinte senki sem ismerte. Pedig, ha valami, hát ez a növény tényleg tudhat valamit, amit a modern laboratóriumok csak mostanában kezdenek kapiskálni.

A jiaogulan tényleg jobb, mint a ginzeng és a zöld tea?

A népi nyelvben „déli ginzengnek” hívják, a jiaogulan hatóanyagai – a gipenozidok – ugyanis szerkezetileg szinte azonosak a ginzengben lévő ginzenozidokkal, csak éppen a jiaogulanban olykor még több is van belőlük. Ez azt jelenti, hogy ugyanazt a vitalitást és stresszoldó hatást kapjuk, de egy jóval potensebb formában.

Dr. Michael Aziz, neves New York-i szakértő szerint a jiaogulan tea hatása még a zöld teát is messze maga mögé utasítja. A mérések szerint az antioxidáns ereje nyolcszorosa a zöld teának, ami brutális különbség. Amíg előbbi „csak” frissít és véd, addig a jiaogulan a sejtjeink legmélyére hatol: feltölti a mitokondriumokat, amiket a sejtjeink akkumulátorainak is hívunk. Ha ezek az apró „erőművek” jól működnek, mi is lassabban öregszünk.

Jiaogulan hatása a vércukorra és a koleszterinre

Vannak azok a tipikus modern kori nyavalyák, amikkel szinte minden második ember küzd. Ilyenek például a magas vércukor- és koleszterinszint. A jiaogulan ezekre gyakorolt hatása azonban szinte mesébe illő.

Íze egyszerre keserű és édes, mások szerint meg olyan, mintha egy marék tiszta földet kóstolnál

A növényben lévő szaponinok segítenek rendbe tenni a koleszterinszintet, és közben „megolajozzák” az anyagcserét is. Ami viszont igazán izgalmas, hogy javítja az inzulinjelzést, így a szervezet hatékonyabban tudja kezelni a cukrot.

Persze csodaszerek nincsenek, érdemes észnél lenni a fogyasztásával. Aki például magas vérnyomással küzd, annak a jiaogulan igazi mentőöv lehet, de pont az erős hatása miatt nem árt az óvatosság. Sokan esküsznek rá kiegészítőként zsírmáj vagy krónikus gyulladások esetén is, mert hatékonyan kipucolja a rendszert és segíti a szervezet öngyógyító folyamatait.