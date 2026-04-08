Ez a „halhatatlanság gyógynövénye” - jobb, mint a zöld tea

Sokakat foglalkoztat, hogyan lehet minél hosszabban tartó, egészséges életet élni, ám ritkán jut eszükbe egy távol-keleti hegyi futónövény, a jiaogulan. Ezt a méltánytalanul elfelejtett gyógynövényt a helyiek évszázadok óta csak a halhatatlanság füveként emlegetik, itthon viszont eddig szinte senki sem ismerte. Pedig, ha valami, hát ez a növény tényleg tudhat valamit, amit a modern laboratóriumok csak mostanában kezdenek kapiskálni.
A jiaogulan tényleg jobb, mint a ginzeng és a zöld tea?
A népi nyelvben „déli ginzengnek” hívják, a jiaogulan hatóanyagai – a gipenozidok – ugyanis szerkezetileg szinte azonosak a ginzengben lévő ginzenozidokkal, csak éppen a jiaogulanban olykor még több is van belőlük. Ez azt jelenti, hogy ugyanazt a vitalitást és stresszoldó hatást kapjuk, de egy jóval potensebb formában.
Dr. Michael Aziz, neves New York-i szakértő szerint a jiaogulan tea hatása még a zöld teát is messze maga mögé utasítja. A mérések szerint az antioxidáns ereje nyolcszorosa a zöld teának, ami brutális különbség. Amíg előbbi „csak” frissít és véd, addig a jiaogulan a sejtjeink legmélyére hatol: feltölti a mitokondriumokat, amiket a sejtjeink akkumulátorainak is hívunk. Ha ezek az apró „erőművek” jól működnek, mi is lassabban öregszünk.
Jiaogulan hatása a vércukorra és a koleszterinre
Vannak azok a tipikus modern kori nyavalyák, amikkel szinte minden második ember küzd. Ilyenek például a magas vércukor- és koleszterinszint. A jiaogulan ezekre gyakorolt hatása azonban szinte mesébe illő.
A növényben lévő szaponinok segítenek rendbe tenni a koleszterinszintet, és közben „megolajozzák” az anyagcserét is. Ami viszont igazán izgalmas, hogy javítja az inzulinjelzést, így a szervezet hatékonyabban tudja kezelni a cukrot.
Persze csodaszerek nincsenek, érdemes észnél lenni a fogyasztásával. Aki például magas vérnyomással küzd, annak a jiaogulan igazi mentőöv lehet, de pont az erős hatása miatt nem árt az óvatosság. Sokan esküsznek rá kiegészítőként zsírmáj vagy krónikus gyulladások esetén is, mert hatékonyan kipucolja a rendszert és segíti a szervezet öngyógyító folyamatait.
Így csináld házilag: a jiaogulan tea készítése
Nem kell hozzá se patikamérleg, se különösebb rákészülés. A jiaogulan tea készítése végtelenül egyszerű, pont úgy, mint bármelyik más gyógyteáé:
- Fogj egy-két teáskanál szárított levelet.
- Önts rá 250 ml forró vizet.
- Hagyd állni pár percig, ezután már szűrheted is.
Az íze? Hát, az érdekes. Dr. Aziz szerint egyszerre keserű és édes, mások szerint meg olyan, mintha egy marék tiszta földet kóstolnál. Ez a kesernyés jelleg egyébként a méregtelenítés jele, az édes utóíz pedig a szívünket és a májunkat védő anyagoktól jön. Ha bírja a gyomrod az ilyesmit, érdemes kísérletezni vele.
A jiaogulan mellékhatásai: ritka, de előfordul
Mint minden másban, a jiaogulan tea fogyasztásában is érdemes mértékletesnek lenni. Mellékhatásai között néha felbukkan a hányinger vagy a hasmenés, ha valaki túlzásba viszi. Néhányan szédülésről vagy fülzúgásról is beszámoltak, de ez ritkább.
A legfontosabb viszont: ha bármilyen állandó gyógyszert szedsz, ne kezdj el önhatalmúlag teázni. Mivel a jiaogulan durván le tudja vinni a vércukrot, a cukorbetegeknek kötelező egyeztetni az orvossal, mielőtt belevágnak, mert lehet, hogy módosítani kell a gyógyszereken. Ugyanez igaz a vérnyomáscsökkentőkre is.