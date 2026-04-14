Ropogtass az egészségedért – Íme 8 dióféle, ami segíthet rendbe tenni a koleszterinszinted

A koleszterin alapvetően létfontosságú a szervezetünknek, így nem kell rettegni tőle. A baj ott kezdődik, ha túl sok halmozódik fel belőle, ami sajnos negatív hatással van a szív egészségére. Szerencsére a koleszterinszint csökkentése nem feltétlen jelent egyet az önsanyargatással vagy a marokszám szedett gyógyszerekkel: a rostban gazdag ételek, azon belül is a diófélék, látványos javulást hozhatnak a vérképben.

A diófélék nemcsak ropogós nassolnivalók, hanem komoly szerepük lehet az egészséged megőrzésében is, például a koleszterinszint csökkentése érdekében.

Koleszterinszint csökkentése egyszerűen: mit tudnak a diófélék?

A diófélék egyik nagy előnye, hogy egyszerre több fronton hatnak. Ezek a rostban gazdag ételek tartalmaznak fehérjét és olyan zsírokat is, amelyek nemhogy ártanak, hanem kifejezetten segíthetnek.

A dolog nyitja pedig épp itt van, az élelmi rostokban és a speciális zsírsavakban. Ezek közé tartoznak például a többszörösen telítetlen zsírsavak, amelyek segíthetnek csökkenteni az LDL, vagyis a „rossz” koleszterin szintjét.

A működésük egyszerű: támogatják a szervezetet abban, hogy megszabaduljon a felesleges koleszterintől. Emellett gyulladáscsökkentő hatásuk is ismert, ami szintén fontos a szív egészsége szempontjából.

Természetesen a diófélék nem csodaszerek, de ha rendszeresen bekerülnek az étrendbe, már látható változást hozhatnak. Különösen akkor, ha nem egyetlen típust választasz, hanem variálod őket.

Koleszterinszint-csökkentő diófélék: legismertebb a klasszikus dió

Kezdjük a sort a legismertebb hazai kedvenccel, a dióval. Ez az apró, agyra emlékeztető termés tele van többszörösen telítetlen zsírsavakkal (PUFA), amik a sejtek egészségéért felelnek és csökkentik a gyulladásokat. De, ami a legfontosabb: segítenek eltávolítani a „rossz” LDL-koleszterint a véráramból. Ha rendszeresen eszel diót, még a trigliceridszinted is hálás lesz érte, különösen, ha plusz kilókkal küzdesz.

Mandula és mogyoró: az egészséges zsírok hatása a koleszterinre

Már napi 45 gramm (körülbelül egy harmad csésze) mandula is jelentősen csökkenti a diszlipidémia, vagyis a felborult vérzsírszint kockázatát. Növeli a „jó” HDL-koleszterint, és visszaszorítja a rosszat. Ráadásul tele van fitoszterolokkal, amik növényi vegyületként blokkolják az LDL felszívódását.