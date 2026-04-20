Csökkentenéd a stresszhormont? Ez a 8 ital segít kordában tartani a kortizolszintet

A mindennapi hajtásban a mellékvesék szinte folyamatosan ontják magukból a stresszhormont. Ez az evolúciós örökség régen a túlélésünket szolgálta, ma viszont gyakran csak krónikus fáradtságot és alvászavart köszönhetünk neki. Éppen ezért érdemes megnézni, hogy a konyhában fellelhető alapanyagok közül melyek azok a kortizolszint csökkentő italok, amik valóban segítenek visszahozni a belső békét.

Fotó: Shutterstock/PeopleImages

Mi az a kortizolszint, és mikor lesz gond a magas stresszhormon?

A kortizol egy hormon, amely stresszhelyzetben segít a szervezetnek gyorsan és hatékonyan reagálni. Rövid távon hasznos, hosszú távon viszont már más a helyzet: ha túl sokáig magas a szintje, az felboríthatja a szervezet egyensúlyát, és változatos tüneteket okozhat.

Ilyenkor jöhetnek a tipikus panaszok: ingerlékenység, fáradtság, nehezebb koncentráció. Sokan nem is gondolnák, hogy ezek mögött a stresszhormon csökkentése lenne a kulcs.

Mitől lehet magas a kortizolszint?

Nem kell extrém élethelyzetekre gondolni. A hétköznapi dolgok is megdobhatják a túlzott hormontermelést:

kevés vagy rossz minőségű alvás

rendszertelen étkezés

túl sok koffein

folyamatos feszültség a munkahelyen

intenzív, pihenés nélküli edzés

A szervezet ilyenkor folyamatos „készenléti állapotban” marad. Innen jön az igény: valahogy vissza kell billenteni az egyensúlyt.

Kortizolszint csökkentő italok – Mit érdemes kipróbálni? És valóban segítenek?

Ha te is tapasztalod magadon, hogy túl sok a stressz, hogy az alvásod nem az igazi, az étkezésed sincs rendben, és úgy általában nem vagy jól, érdemes lehet kipróbálni pár házi praktikát a helyzet javítására. Szerencsére a tudomány – és némi népi megfigyelés – mutat néhány utat, amivel érdemes kísérletezni. Persze, egyik sem csodaszer és nem is helyettesítik az orvosi kezelést adott esetben, de érdemes tenni velük egy próbát.

Zöld tea: nem csak élénkít

A zöld tea régóta ismert antioxidáns-tartalmáról. Egy benne található vegyület, az EGCG, hatással lehet a kortizol termelődésére. Nem gyors megoldás, inkább hasznos egy szokás, amit érdemes beépíteni a napba.