Csökkentenéd a stresszhormont? Ez a 8 ital segít kordában tartani a kortizolszintet

A mindennapi hajtásban a mellékvesék szinte folyamatosan ontják magukból a stresszhormont. Ez az evolúciós örökség régen a túlélésünket szolgálta, ma viszont gyakran csak krónikus fáradtságot és alvászavart köszönhetünk neki. Éppen ezért érdemes megnézni, hogy a konyhában fellelhető alapanyagok közül melyek azok a kortizolszint csökkentő italok, amik valóban segítenek visszahozni a belső békét.
Mi az a kortizolszint, és mikor lesz gond a magas stresszhormon?
A kortizol egy hormon, amely stresszhelyzetben segít a szervezetnek gyorsan és hatékonyan reagálni. Rövid távon hasznos, hosszú távon viszont már más a helyzet: ha túl sokáig magas a szintje, az felboríthatja a szervezet egyensúlyát, és változatos tüneteket okozhat.
Ilyenkor jöhetnek a tipikus panaszok: ingerlékenység, fáradtság, nehezebb koncentráció. Sokan nem is gondolnák, hogy ezek mögött a stresszhormon csökkentése lenne a kulcs.
Mitől lehet magas a kortizolszint?
Nem kell extrém élethelyzetekre gondolni. A hétköznapi dolgok is megdobhatják a túlzott hormontermelést:
- kevés vagy rossz minőségű alvás
- rendszertelen étkezés
- túl sok koffein
- folyamatos feszültség a munkahelyen
- intenzív, pihenés nélküli edzés
A szervezet ilyenkor folyamatos „készenléti állapotban” marad. Innen jön az igény: valahogy vissza kell billenteni az egyensúlyt.
Kortizolszint csökkentő italok – Mit érdemes kipróbálni? És valóban segítenek?
Ha te is tapasztalod magadon, hogy túl sok a stressz, hogy az alvásod nem az igazi, az étkezésed sincs rendben, és úgy általában nem vagy jól, érdemes lehet kipróbálni pár házi praktikát a helyzet javítására. Szerencsére a tudomány – és némi népi megfigyelés – mutat néhány utat, amivel érdemes kísérletezni. Persze, egyik sem csodaszer és nem is helyettesítik az orvosi kezelést adott esetben, de érdemes tenni velük egy próbát.
Zöld tea: nem csak élénkít
A zöld tea régóta ismert antioxidáns-tartalmáról. Egy benne található vegyület, az EGCG, hatással lehet a kortizol termelődésére. Nem gyors megoldás, inkább hasznos egy szokás, amit érdemes beépíteni a napba.
Ginzeng tea: ígéretes, de még kérdéses
A ginzenggel kapcsolatban vannak biztató eredmények, főleg étrend-kiegészítő formában. A tea enyhébb hatású lehet, de sokan épp ezért kedvelik. Jelenleg inkább lehetőségként tekintenek rá, mint biztos megoldásként.
Magnéziumos italok: az idegrendszer is számít
A magnézium szerepe a stresszkezelésben régóta ismert. Egyes vizsgálatok szerint segíthet mérsékelni a kortizol emelkedését, például fizikai terhelés után.
Ha nem szereted a tablettákat, ma már kaphatóak vízben oldható porok is, amikkel egy finom, hidratáló italt készíthetsz.
Ashwagandha: egyre többet emlegetik
Ez a gyógynövény az utóbbi években került reflektorfénybe. Kutatások szerint csökkentheti a stresszérzetet és a kortizolszintet is.
A mérések szerint napi 240–1250 mg közötti kivonat már mérhetően csökkenti a szorongást és a hormonális kilengéseket. Ha ilyen italt veszel, nézd meg a címkét, hogy elég legyen benne a hatóanyag, különben csak drága vizet iszol.
Joghurtitalok és kefir: több, mint probiotikum
Kevesen tudják, de a gyomrunk és az agyunk állandó „forródróton” van egymással. A kefir vagy a különféle joghurtitalok a probiotikumok miatt lehetnek hasznosak. Ezekben gyakran megtalálható a GABA nevű anyag is. Ez egyfajta természetes fék a szervezetben: ha jelen van, a mellékvesék egyszerűen visszavesznek a kortizoltermelésből.
Árpalé: kevés adat, de érdekes irány
Az árpafűből készült ital szintén tartalmaz GABA-t. Bár konkrét kutatások még nem igazolták egyértelműen a hatását, a természetes alternatívák között azért érdemes észben tartani.
Narancslé: a C-vitamin szerepe
A C-vitaminról tudjuk, hogy az immunrendszer barátja, de a stressz utáni regenerációban is segít. Viszont ne legyenek illúzióid: ahhoz, hogy a kutatásokban javasolt 1000-3000 mg-ot bevidd, napi 8-24 pohár narancslevet kellene meginnod. Ez a rengeteg cukor miatt több kárt okozna, mint hasznot.
Kókuszvíz: hidratál, de nem csodaszer
Sok benne az elektrolit és a kálium, ami hasznos. Ugyanakkor nincs bizonyíték arra, hogy közvetlenül csökkentené a kortizolszintet.
És mi a helyzet a „kortizol koktéllal”?
A közösségi médiában felkapott ital – narancslé, kókuszvíz és só keveréke – sokak szerint támogatja a mellékveséket, de tudományos bizonyíték nincs mögötte. Az ellenben már bizonyított, hogy a túl sok só nincs jó hatással a szervezetre, így – ha ki is próbálod a kortizol koktélt – ne vidd túlzásba a mennyiséget.
Sokan itt rontják el – Ezek emelik a kortizolszintet
Miközben egyes italoktól a stressz hormon csökkentése várható, mások pont ellenkezőleg hatnak.
A kávé például – fájdalmas kimondani – akár 50%-kal is megdobhatja a kortizolt. Ha már így is pörögsz, a koffein csak olaj a tűzre. A fekete tea egy fokkal jobb, de ott is számolni kell egy 20%-os emelkedéssel. Az energiaitalok és a cukros üdítők pedig a legrosszabb kombinációt nyújtják: a koffein és a hirtelen vércukorszint-emelkedés együtt garantálja a stresszválaszt.
Nem csak az számít, amit megiszol
Bár a kortizolszint csökkentő italok segíthetnek, önmagukban ritkán hoznak látványos változást. A számottevő javuláshoz több mindent is tenni kell. A rendszeres mozgás, az alvás rendezése vagy akár a napi rutin átgondolása legalább ennyire fontos.
Ezzel együtt alkalmazhatsz stresszoldó technikákat is – ebben például az arcjóga is segíthet és a bőrödnek is jót tesz. A stresszkezelés mellett pedig a rendszeres és egészséges táplálkozás, a jól kialakított étrend is rendkívül fontos.
A lényeg a következetesség. Nem egy pohár tea, nem is egy jó ebéd vagy pár pihentető éjszaka fogja megoldani a problémát, hanem a folyamatosan és következetesen kialakított szokások együtt.