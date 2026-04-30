Íme a 6 legolcsóbb, magas fehérjetartalmú étel, amivel az egészségednek is jót teszel

Gyakran halljuk, hogy a minőségi táplálkozás ma már úri huncutság, és aki spórolni akar, annak marad a tészta és a kenyér. Ez egy óriási tévhit. Ha tudod, mit keress a boltok polcain, azonnal meg fogod találni azokat az olcsó fehérjeforrásokat, amikkel színesítheted a napi menüdet, és még az egészséged is profitál belőle.

Olcsó fehérjeforrások, amikkel a szervezeted is jól jár.

Egy átlagos felnőttnek a napi kalóriabevitel 10-35 százalékát kellene fehérjéből fedeznie. Egy 1800 kalóriás étrendnél ez nagyjából 45-158 gramm fehérjét jelent naponta – ez az a mennyiség, ami már komolyan segít az izomtömeg megőrzésében, a jóllakottságérzetben és a testsúlykontrollban. Persze ez változik annak függvényében, hogy valaki sportol-e, illetve mennyi kalóriát eszik. Viszont jó hír, hogy a szükséges szint eléréséhez nem kell drága fehérjepor vagy különleges étrend-kiegészítő. Az alábbiakban összeszedtük, melyik hat élelmiszer tölti fel legolcsóbban és leghatékonyabban a napi fehérjekvótát.

A görög joghurt nem csak reggeli

A görög joghurt egy igazi aduász. Bár elsőre csak egy egyszerű tejterméknek tűnik, valójában egy krémes fehérjebomba. Egyetlen 200 grammos adagban nagyjából 20 gramm fehérje van, ami a napi szükségleted nagy részét máris lefedi. Sokan elkövetik azt a hibát, hogy a kis poharas, ízesített változatokat veszik meg. Ne tedd! Válaszd a nagy és natúr kiszerelést, mert így sokkal jobban jössz ki anyagilag, és nincs benne felesleges cukor sem. Használd bátran sós ételekhez is: a krémes mártogatósok alapjaként vagy levesek sűrítésére is kiváló.

Túl a bablevesen: ennyi mindenben segítenek a babfélék

A babnál aligha találsz költséghatékonyabb megoldást. Ha igazán spórolni akarsz, felejtsd el a konzervet, és vedd meg a szárazat nagyobb kiszerelésben. Igen, be kell áztatni, és időt igényel az elkészítése, de cserébe nevetségesen alacsony áron jutsz hozzá 17 gramm fehérjéhez csészénként. Ráadásul a növényi fehérjeforrások közül ez az egyik legsokoldalúbb. Nem csak a bableves létezik: készíthetsz belőle hummuszt, adhatod salátákhoz, vagy ha elég bátor vagy, próbáld ki a feketebabos brownie-t. Meg fogsz lepődni, milyen jól működik édességként is.